Свердловская чиновница после своего высказывания о государстве и молодежи ушла в отпуск

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, в срочном порядке ушла в отпуск.

Как пишет URA.RU, в скором времени она может уйти в отставку. На данный момент представители власти пересылают друг другу видео с заявлением Глацких.

«Обсуждают: теперь единственный выход, чтобы не уволили, — быстро уйти в декрет», — поделился собеседник агентства настроением в провластных кругах.

Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Комментируя свое высказывание, чиновница сообщила, что оно вырвано из контекста.