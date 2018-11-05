Свердловская чиновница после своего высказывания о государстве и молодежи ушла в отпуск
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, в срочном порядке ушла в отпуск.
Как пишет URA.RU, в скором времени она может уйти в отставку. На данный момент представители власти пересылают друг другу видео с заявлением Глацких.
«Обсуждают: теперь единственный выход, чтобы не уволили, — быстро уйти в декрет», — поделился собеседник агентства настроением в провластных кругах.
Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Комментируя свое высказывание, чиновница сообщила, что оно вырвано из контекста.Общество
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