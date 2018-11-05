Свердловская чиновница — на встрече с молодежью: «Государство не просило вас рожать»

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Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно.

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сообщил она Глацких на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя высказывание чиновницы, назвал его некорректным и пообещал изучить полную видеозапись выступления, чтобы «чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», сообщает Ura.ru.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра труда, занятости и миграции региона Наталью Соколову после ее высказываний о том, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц.