Следком проверит данные о растрате свердловской чиновницей 131 млн рублей

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку информации о нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи.

По данным СМИ, одна из структур, возглавляемая бывшим директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей, на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона.

В материалах подчеркивается, что занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм, передает пресс-служба СК.

Ранее Глацких отстранили от должности руководителя департамента молодежной политики Свердловской области, которая на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста и извинилась.