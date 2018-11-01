Севший на «министерскую диету» саратовский депутат за неделю сбросил более 2 килограмм

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который решил питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей, за неделю похудел более чем на два килограмма.



«Это была не самая лучшая неделя в моей жизни. Под конец недели — последние два дня — у меня закончились все овощи и курица, остались только крупы», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, цены в магазинах оказались выше чем в статистических данных, поэтому купить больше было нельзя.

Он также рассказал, что практически всегда испытывает чувство голода, а работать при таком питании и отсутствии сладкого получается с трудом.

«За весом слежу, я за неделю похудел на два с небольшим килограмма. Сбрасывать не хотел», — заявил Бонадренко, отметив, что это для него «нестандартная» ситуация.

Напомним, что Бондаренко сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Соколову после ее высказываний.