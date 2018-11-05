Чиновница из Свердловской области извинилась за свое высказывание о том, что государство «ничего не должно»

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за резкое высказывание о том, что государство молодым людям «ничего не должно».

«Я признаю, что может эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство", — прокомментировала Глацких.

По ее словам, молодые люди задали вопрос о финансировании их проектов в муниципальных образованиях.

«Публикуемые фразы: «Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, все знают свои права, но забыли про обязанности» — вырваны из общего содержания встречи и контекста разговора», — добавила Глацких.

В ответе на вопрос акцент был сделан на том, что не только государство должно заботиться о будущем молодежи, но и сами молодые люди должны быть инициативны и активны, пишет ТАСС.