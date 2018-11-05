Свердловская чиновница объяснила свои слова о том, что власти «ничего не должны» молодежи

Глава департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких заявила, что ее высказывание о том, что государство «ничего не должно» молодежи, вырвано из контекста.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют», — цитирует ее телеканал «360».

Она рассказала, что отвечала на вопрос из зала, а сам разговор шел о «программе и проектах», которые делаются для молодежи.

«Вопрос из зала был относительно того, что государство мало дает и делает для молодежи… Фраза вырвана (из контекста, — прим. ред.), и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, а государство — лишь помощник в этом вопросе», — уточнила она.



Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно.