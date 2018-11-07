Госзакупки: содержимое новогодних подарков, ремонт «Детского мира» и трактор на «Казань Арене»

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Роман Хасаев

1. Улучшить бухучет в каждом министерстве!

Министерство информатизации и связи Татарстана собирается заплатить 134 млн рублей за доработку информационной системы бюджетного учета и отчетности для учреждений региона в связи с переводом их на централизованную систему бухгалтерского учета и централизованное начисление зарплаты. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 30 октября. Заявки на участие принимаются до 15 ноября, а аукцион состоится 19 ноября. Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

Услуги должны быть оказаны до 30 апреля 2019 года. Согласно документации, модернизация информационной системы должна помочь повысить качество и прозрачность финансово-хозяйственной деятельности госучреждений, снизить нагрузку на административный персонал, обеспечить ведение работы на основании единых справочников и классификаторов, вести бухгалтерский и кадровый учет и расчеты с персоналом на основании единых требований для всех учреждений. Итоговые доработки должны быть разделены на две подсистемы – «бухгалтерия» и «управление кадровыми ресурсами и расчет заработной платы».

2. Аллею Славы в Юдино облагородят. Цена вопроса — почти 70 миллионов

Главный строительный заказчик региона — ГИСУ — готовится потратить 67,5 млн рублей на ремонт и реставрацию монумента с могилой героя Гражданской войны Яна Юдина с благоустройством территории Аллеи Славы в казанском жилом массиве Юдино. Информация о закупке появилась 26 октября, заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 ноября, аукцион состоится 15 ноября.

Работы должны быть выполнены до 30 июня 2019 года. Подрядчик должен будет в том числе установить и смонтировать оборудование монумента. Из дефектной ведомости можно узнать, что на 650 кв. м развернутся общестроительные работы: усиление фундаментов, ремонт бетонных площадок, замена покрытий из природного камня, ремонт ступеней, ремонт арки, стел, металлоконструкций, скульптурных композиций, информационных досок. На 9,2 тыс. кв. м будет проведено благоустройство (детской площадки с покрытием, замена дорожного покрытия, установка бортовых камней, озеленение, установка малых архитектурных форм), а также ремонт наружных сетей (замена наружного освещения, замена системы автополива).

ГИСУ готовится потратить 67,5 млн рублей на ремонт и реставрацию монумента с могилой героя Гражданской войны Яна Юдина с благоустройством территории Аллеи Славы в казанском жилом массиве Юдино. Фото memory-map.prosv.ru



3. Магнитик-свинья и 21 наименование кондитерки. Раскрыто содержание новогоднего подарка для казанцев

МКУ «Управление образования города Казани» решило начать готовиться к празднованию Нового года. 29 октября учреждение сообщило, что выделит 35,8 млн рублей на поставку новогодних сладких подарочных наборов. Заявки будут приниматься до 14 ноября, а аукцион состоится 19 ноября. Закупка будет профинансирована из бюджета Казани.

Всего ведомству понадобится 135 тыс. подарков, начальная стоимость каждого всего 265 рублей. Подарок должен быть весом не менее 600 граммов, упаковка выполнена из картона, покрытого ультрафиолетовым лаком. На упаковке должны быть изображены Дед Мороз, поросенок, игрушки, сладости, часы, еловые ветки, изображения с панорамой Кремля и гербом Казани. В качестве сувенира в составе подарка должен быть магнит с изображением свиньи или кабана. Что касается сладкой части, тот тут должно быть 21 наименование кондитерских изделий, среди которых вафли, конфеты, мармелад, пастила, зефир, козинак.

Отметим, что год назад Управление образования обнародовало конкурс на 32,1 млн рублей за 128 тыс. подарков, каждый подарок стоил 250 рублей. Однако в результате торгов стоимость закупки снизилась до 18,5 млн рублей, а каждый подарок стал стоить еще меньше — всего лишь 140 рублей.

4. Азотозаправщик за 10 миллионов для аэропорта

А вот Казанский аэропорт, новое имя которому сейчас выбирают, собирается купить азотозаправочную машину за 9,55 млн рублей. О закупке стало известно 26 октября. Заявки будут приниматься до 7 ноября, а итоги подведут 8 ноября.

Как указано в техническом задании, азотозаправочная машина представляет собой спецмашину, предназначенную для получения и доставки азота с газозарядных станций, расположенных вне аэродрома, для заправки воздушных судов азотом при обслуживании: амортизационных стоек, гидроаккумуляторов, аварийных пневмосистем самолетов. Основными элементами машины являются шасси, навесная установка на 16 баллонов, бустерная система подачи. Машина предпочтительна на базе «Газон Next» или «Газон Next City». Машина должна быть поставлена не позднее чем в течение 150 дней с момента подписания договора.

Казанский аэропорт, новое имя которому сейчас выбирают, собирается купить азотозаправочную машину. Фото Максима Платонова



5. Капитанам дадут тренажер по вождению судов

Другое учреждение, связанное с транспортом, — Казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта — выделит 4,95 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию судоводительского тренажера. О закупке стало известно 29 октября, заявки на участие принимаются до 14 ноября, аукцион состоится 19 ноября.

Из технического задания следует, что речь идет о тренажере NTPro 4000. Модернизация должна заключаться в обновлении программного обеспечения путем предоставления лицензии, а также в установке и пусконаладке этого программного обеспечения. Модернизированный тренажер предназначен для обучения специалистов навыкам работы в сложных навигационных условиях, управлению и маневрированию в составе групп судов, а также проведения первичной и специальной подготовки и переподготовки по некоторым программам. Вуз, напомним, переживает второе рождение: бывший Речной техникум, слившийся с Волжским государственным университетом водного транспорта, получит общежитие, а здание самого вуза будет реконструировано.

6. Трактор «Беларус» заедет на «Казань Арену»

Управляющее казанским стадионом АО «Казань Арена» готовится купить за 3,95 млн рублей трактор «Беларус» и мини-погрузчик «АНТ-1000». О закупке стало известно 30 октября. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября, а итоги подведут 9 ноября.

Техника должна быть поставлена в течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта. Трактор «Беларус-82.1» должен быть с дизельным двигателем мощностью не менее 81 л. с. и топливным баком на 130 литров. У трактора должно быть щеточное оборудование и универсальный гидроповоротный отвал. Мини-погрузчик «АНТ-1000» должен быть с мощностью не более 75 л. с., а общая его длина с ковшом — не менее 3,5 метра. Напомним, около стадиона в конце сентября было высажено 100 лип.

Трактор «Беларус-82.1» должен быть с дизельным двигателем мощностью не менее 81 л. с. и топливным баком на 130 литров. Фото industrialmachine.ru



7. Ремонт «Детского мира» в казанском торговом центре за 3,6 миллиона

ПАО «Детский мир» — юрлицо сети магазинов детских товаров — готово заплатить 3,6 млн рублей за проектные, ремонтно-строительные и инженерные работы в помещениях одной из своих торговых точек, расположенной в казанском торговом центре XL Алмаза Сулейманова. О закупке стало известно 26 октября. Заявки на участие принимались до 1 ноября, тогда же они должны были рассматриваться.

Из технического задания можно узнать, что площадь магазина на четвертом этаже торгового центра составляет 912 кв. м, торговая площадь — 740 кв. м. Подрядчик должен будет провести общестроительные работы (в том числе выполнить монтаж арки входного портала), провести отделочные работы, работы по внутренним инженерным коммуникациям и оборудованию (в том числе установить несколько кассетных кондиционеров — за них компания заплатит отдельно).

8. Буклетики для инвестора и не только

А вот Агентство инвестиционного развития (которое недавно стало обладателем премии ООН за выдающиеся достижения в деле стимулирования инвестиций в секторы, которые принесут социально-экономические выгоды) собирается вложить почти 3 млн рублей в полиграфию. Тендер на 2,95 млн был опубликован 26 октября. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 9 ноября, а аукцион состоится 12 ноября.

Требующаяся АИРу полиграфия — достаточно разнообразная. Всего ее нужно 23 вида. Помимо довольно обычных вещей — например, 1000 ручек с логотипом АИР по 25 рублей или 1 350 пакетов по 70 рублей, есть и интересные позиции. К примеру, подрядчик должен будет напечатать 800 буклетов на русском языке об инвестиционной привлекательности Татарстана, по 415 рублей за штуку. На английском языке таких буклетов должно быть уже 1 500, на китайском — 450, на арабском — 400, на японском, корейском, немецком, французском, турецком, испанском — 250. Кроме того, АИРу нужен баннер размером примерно 3 на 7 метров за 43 тыс. рублей и баннер размером около 6 на 4 метра за 75,7 тыс. рублей — для брендирования Международного аэропорта «Казань». Услуги должны быть оказаны до конца года.

Из технического задания следует, что обслуживать и ремонтировать будут девять комплексов «Полискан». Фото kgs.ru

9. Осторожно, «Полисканы» и камеры на дорогах

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» потратится на техобслуживание и ремонт мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Полискан», которые считаются в четыре раза более эффективными, чем «Крис-П». О закупке на сумму в 2 млн рублей стало известно 30 октября. Заявки организация будет принимать до 8 ноября, а аукцион состоится 12 ноября.

Из технического задания следует, что обслуживать и ремонтировать будут девять комплексов «Полискан». В частности, в течение рабочего времени должна осуществляться техническая поддержка, а ежемесячно — техническое обслуживание. В него входит 28 регулярных видов работ, еще восемь видов работ должны проводиться по необходимости. Каждый месяц, например, будут очищать защитные оптические стекла сжатым воздухом, проверять батареи и треногу, запускать автоматическое тестирование вспышки, осветительных и измерительных приборов. Интересно, что эта довольно значительная сумма — 2 млн рублей — будет оплачена за работы сроком до конца года.

С устройствами видеозаписи связан и другой заказ, на этот раз — челнинского МУП «Дирекция содержания городской инфраструктуры». Учреждение закажет видеокамеры на 1,45 млн рублей. О закупке в формате «у единственного поставщика» было объявлено 30 октября — этим поставщиком стало ООО «Реком». Компания зарегистрирована в Казани, на улице Даурской. Учредитель компании — Дмитрий Балихин.

Всего будет закуплено почти 300 видеокамер. 245 из них — купольные уличные IP-камеры RL-IP 22P с матрицей 1/2,7 дюйма, с разрешением не менее 2 мегапикселей и форматом видео Full HD. Схожие характеристики и у другой камеры — RL-IP 12P, которых будет закуплено 50 штук.

В каком именно виде будет рекламироваться «Таттелеком» — неясно. Фото my.tattelecom.ru

10. «Таттелеком» прорекламируется в СМИ за миллион рублей

Государственный татарстанский телекоммуникационный провайдер — «Таттелеком» — разместит рекламу на интернет-портале за 960 тыс. рублей. Об этом стало известно 30 октября 2018 года — единственным поставщиком стало ООО «Рекламное агентство «Креативный город». Компания зарегистрирована в Казани на Лобачевского, 10в.

Договор заключен сроком до конца 2019 года. В каком именно виде будет рекламироваться «Таттелеком» — неясно: к проекту договора должна прилагаться заявка заказчика и технические требования к баннерам, однако в документации обнаружить их не удалось.