ООН признала Агентство инвестиционного развития Татарстана одним из лучших в мире

Агентство инвестиционного развития Татарстана стало обладателем премии ООН за выдающиеся достижения в деле стимулирования инвестиций в секторы, которые принесут социально-экономические выгоды и помогут странам достичь целей в области устойчивого развития.



«Международное признание — самая высокая оценка нашей работы. В России только у Татарстана есть такая премия. У нас, правда, лучшие условия для инвесторов! Инвестируйте в Татарстан», — приводит пресс-служба Агентства слова руководителя АИР РТ Талии Минуллиной.

Всего ООН вручила 7 наград. Помимо АИР РТ, награду получили Совет по экономическому развитию Бахрейна, Национальное агентство содействия инвестициям Индии, Национальная корпорация развития Лесото, Департамент торговли и промышленности ЮАР, Агентство по привлечению инвестиций Колумбии, Агентство по содействию торговле и инвестициям Бразилии.

Отмечается, что АИР РТ получило особое признание судей.