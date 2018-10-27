Аллею Славы в Юдино обустроят за 67 млн рублей

Из бюджета Татарстана на благоустройство Аллеи Славы в казанском жилом массиве Юдино выделят 67,5 млн рублей.



Как следует из данных закупки, исполнитель должен заменить дорожное покрытие, отремонтировать бетонные площадки и ступени, а также арки и стелы.

Кроме того, предполагается благоустройство территории Аллеи Славы и монумента с могилой героя Гражданской войны Яна Юдина. Работы должны быть завершены к 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана выделят 10 млн рублей на зарыбление Свияжского залива Волги. В устье Свияги выпустят почти 420 тыс. мальков стерляди и более 48,6 тыс. мальков сазана.