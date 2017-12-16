Здравствуй, Новый год: сколько государство и бизнес потратят на новогодние подарки

Обзор тендеров на новогодние подарки в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

Подготовка к празднованию Нового года подходит к финишной прямой. Многие татарстанские компании, а также муниципалитеты уже провели конкурсы на поставку новогодних подарков. «Реальное время» решило узнать, чем одарят детей своих сотрудников, а также жителей городов татарстанские структуры. Как выяснилось, Казань ставит антирекорды по стоимости подарка, а тендеры трех крупных компаний достались фирме из соседней Самары.

Как управление образования Казани «скинуло» цену подарка с 250 до 140 рублей

Крупнейший тендер на поставку детских подарков Татарстана объявило МКУ «Управление образования города Казани». Учреждение заплатит за них чуть больше 18 млн рублей. Этот тендер был объявлен еще в середине октября, заявки рассматривались в начале ноября.

Победителем стала Ольга Воронцова, которая предложила цену в полтора раза меньше, чем ООО «Приор», и на 150 тыс. меньше, чем одна из крупнейших продуктовых сетей Татарстана — «Бахетле» со своим юрлицом «Бахетле-1». Отметим, что Воронцова родилась в Челябинской области, но живет, судя по всему, в Омске. Всего в 2017 году она получила 15 госконтрактов на 20 млн рублей. Предпринимательница поставляет продукты для новосибирской психиатрической больницы №3, печенье для новосибирской клинической больницы, кондитерские изделия для омской больницы скорой медицинской помощи.

Отметим, что предложенная Ольгой Воронцовой цена значительно ниже, чем максимальный порог, установленный Управлением образования Казани — 18,5 млн рублей против 32,1 млн рублей. Подарок весом в 600 граммов представляет из себя картонную коробку с ручкой, внутри — сладости и магнит с изображением собаки, символа 2018 года. Исполком, согласно условиям тендера, хочет получить около 128 тыс. подарков — изначальная максимальная цена за каждый составляла 250 рублей, в ходе торгов она снизилась примерно до 140 рублей.

Крупнейший тендер на поставку детских подарков Татарстана объявило МКУ «Управление образования города Казани». Фото 67.mchs.gov.ru



Более 6 тыс. подарков для «Сетевой компании»

Второе место оказалось у одной из главных энергетических компаний региона — «Сетевой компании». Тендеры на поставку подарков здесь разбиты по подразделениям, в которые они будут поставляться. Всего таких тендеров 12, а общая сумма — около 9,5 млн рублей. Победителем во всех контрактах стала одна компания — ООО «Шимал», зарегистрированная в Казани. «Шимал» принадлежит Гузалие Габбасовой, Гузяль Лаишевой и Дине Яушевой. Других компаний за ними не числится.

Как можно узнать из технического задания, всего «Сетевой компании» понадобится 6 340 подарков — стоимость каждого составит 1 255 рублей. В состав войдет кондитерский набор весом не менее 900 граммов, а также мягкая игрушка высотой не менее 35 см. Упаковка должна быть текстильная — например, рюкзачок-символ года. Отдельно в техническом задании указывается, что «приветствуется использование элементов национальной символики».

«Газпром трансгаз Казань» положит в подарки «сенсорные перчатки»

Третий по величине «подарочный» тендер Татарстана принадлежит «дочке» газового монополиста «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Казань». Компания собирается потратить 8,5 млн рублей на 9 тыс. подарков — примерно по 1 300 рублей за штуку. Тендер был объявлен еще в начале октября, договор подписан в конце ноября с самарским ООО «Выбор», принадлежащим Вере Володиной.

Как следует из технической документации, дети «Газпрома» получат новогодний подарок весом не менее 1,5 кг, в него войдут 37 видов кондитерских изделий, а также мягкая игрушка–символ года, перчатки с возможностью управления сенсорными экранами и вакуумные наушники.

В составе каждого подарка будет 42 вида кондитерских изделий, а также интерактивная мягкая игрушка в виде собаки со встроенным механизмом и игра для активного отдыха «Аэрофутбол». Фото onlinetrade.ru



«Транснефть-Прикамье» подарит детям аэрофутбол и механического пса

Немногим меньше, чем «Газпром трансгаз Казань», потратит на новогодние подарки «дочка» другой федеральной компании — «Транснефть-Прикамье». Сумма соответствующего заказа составляет 7,3 млн рублей.

За эту сумму «Транснефть-Прикамье» получит 5 250 подарков примерно по 1 400 рублей за штуку. В составе каждого будет 42 вида кондитерских изделий, а также интерактивная мягкая игрушка в виде собаки со встроенным механизмом и игра для активного отдыха «Аэрофутбол».

Что интересно, поставщиком стала все та же самарская компания «Выбор». Она же в этом году поставляет подарки для московского ООО «Транснефть-Охрана» за 15,2 млн рублей, петербургского «Ростелекома» за 7,2 млн рублей и др. Всего у «Выбора» в 2017 году 60 контрактов на 115,5 млн рублей (в прошлом сезоне было 80 контрактов на 106,8 млн рублей примерно на ту же тематику).

«Агросила» потратит на каждого ребенка по 635 рублей



На пятом месте расположилось актанышское АО «Агросила», которое еще в октябре решило потратить на новогодние подарки 4,1 млн рублей. Компания, напомним, является одним из крупнейших татарстанских агрохолдингов, которому принадлежит около 300 тыс. га земель. «Агросилу» связывают с Ильшатом Фардиевым, главой «Сетевой компании».

Тендер на поставку подарков был размещен на одном из порталов для проведения торгов, и информация о нем очень скудна. На детей агрогигант потратит не слишком внушительную сумму, особенно в сравнении с «дочками» федеральных компаний: на 4,1 млн рублей «Агросила» купит 6 398 подарков, стоимость каждого 635 рублей.

«Татавтодор» на подарки собирается потратить 2,9 млн рублей. Фото Олега Тихонова

«Татавтодор» вручит детям игры, часы и книги о собаках

На шестом месте расположилась компания, связанная со строительством дорог, — «Татавтодор». На подарки она собирается потратить 2,9 млн рублей. Соответствующий тендер объявили в конце ноября, проведение итогов уже состоялось, но в открытом доступе информации о победителе пока нет.

Из данных госзакупки следует, что подарки в количестве 1 865 штук (из которых 50 — «дополнительный» подарок) будут доставлены по 11 адресам в разных городах и районах региона. Стоимость «основного» подарка составит 1,56 тыс. рублей, а дополнительного — 1,19 тыс. рублей. В состав основного подарка войдут кондитерский набор, детская игрушка, электронные детские наручные часы с силиконовым браслетом, игры «Аэрофутбол», «Летающий шар», «IQ-линии», а также книга о собаках. В дополнительном подарке, помимо кондитерского набора, должна быть игрушка-конфетница, детский набор для творчества и игра «Вокруг света».

Управление образования Альметьевского района: ничего, кроме сладостей

Седьмое место занимает Управление образования Альметьевского района, которое потратит на новогодние подарки 2,4 млн рублей. Интересно, что общее число подарков, которое оно закажет, немногим меньше, чем у «Газпром трансгаз Казань», и в 15 раз меньше, чем у Управления образования Казани, — 7,4 тыс. штук.

Стоимость каждого из подарков тут хоть и невелика — 327 рублей, но все же в два с лишним раза выше, чем в региональной столице. Общий вес набора составит не менее 900 граммов, в него войдут исключительно кондитерские изделия без игр, перчаток и даже магнита. Зато на упаковке будет размещено поздравление главы Альметьевского района.

Общий вес набора составит не менее 900 граммов, в него войдут исключительно кондитерские изделия. Фото produkt.by



Заинский район: 1,8 млн рублей в 45 разных заказах

Похожая сумма выделена и в находящемся неподалеку Заинском районе. Тут заказ на новогодние подарки распределен между 45 заказчиками, а общая стоимость подарков составит 1,8 млн рублей. Конкурс был объявлен 30 октября, аукцион состоялся 20 ноября. Победителем тендера стало ООО «Галерея подарков» из Набережных Челнов. Владелец компании — Сания Багаутдинова.

Подарки обойдутся бюджету района в сумму от 288 до 344 рублей. К сожалению, ни в одном из 45 проектов контракта, размещенных в документации, не указано техническое задание. Соответственно, понять, что именно ждет заинских детей, не представляется возможным.

Исполком Зеленодольского района щедрее Казани

Сравнимая сумма на новогодние подарки выделена еще в одном из районов Татарстана, Зеленодольском. Он собирается потратить на новогодние подарки 1,7 млн рублей. Тендер был опубликован 15 ноября, а 27 ноября стало известно имя победители — им стало ООО «Багира» из Казани. Ее владельцы — Анас и Эльфинур Назиповы (Анас Назипов владеет одной из компаний, которая в 2015 году была в списке крупнейших поставщиков казанского Департамента продовольствия).

Что касается самого подарка, то в нем, как и в случае с Заинским районом, будет присутствовать только кондитерский набор из 23 видов изделий. Также в состав подарка войдет поздравительная открытка с изображением герба Зеленодольска и новогодним поздравлением. Всего дети Зеленодольского района получат 11 420 подарков весом не менее 650 г — стоимость каждого, таким образом, составляет 150 рублей (это немногим больше, чем в Казани).

Подарки должны быть упакованы в подарочный пакет с бантом, внутри которого, помимо кондитерского набора, будет игрушка в виде собаки, которая трансформируется в плед



Аэропорт порадует детей собакой-пледом

Более дорогие подарки подготовит детям своих сотрудников АО «Международный аэропорт «Казань», которое замыкает десятку госпредприятий и ведомств Татарстана по сумме контрактов на новогодние подарки. Общая стоимость закупки составит 1,3 млн рублей — каждый из 1 172 подарков обойдется казанскому аэропорту в 1 121 рубль. Исполнителем заказа оказалась уже дважды фигурировавшая самарская компания «Выбор».

Подарки должны быть упакованы в подарочный пакет с бантом, внутри которого, помимо кондитерского набора весом не менее 800 г, будет познавательная книга, содержащая «любопытные истории из жизни собак, загадки, ребусы, стихи про собак», а также детская игрушка в виде собаки, которая трансформируется в плед.