«Долгое время речное хозяйство находилось в забвении и только сейчас начинает возрождаться»

Речной техникум 2.0: казанским водникам построят здание, а учиться будут приезжать из Туниса

Казанский речной техникум, который несколько лет назад слился с Волжским государственным университетом водного транспорта и стал его филиалом в Казани, переживает второе рождение. Вузу утвердили реконструкцию здания и строительство общежития — работы планируют начать в 2019 году. В интервью «Реальному времени» директор заведения Ильяс Салахов рассказал о планах по приему иностранных абитуриентов и перспективах отрасли.

«Трудоустройство у нас 100-процентное, так как специалистов в судовой отрасли не хватает»



— Ильяс Рахимзянович, вуз образован недавно, но имеет богатую историю...

— Казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта образован в 2006 году, но его истоки — это Казанский речной техникум, который начал существование еще в 1904 году и которому впоследствии присвоили имя Героя России М.П. Девятаева. Может быть, наш вуз не настолько известен в широких кругах, но имеет богатую историю.

— Сейчас во ВГУВТ можно получить как высшее, так и среднее образование?

— Да, мы готовим по четырем специальностям СПО и по четырем специальностями высшего профессионального образования. По среднему — это эксплуатация судового оборудования и средств автоматики, эксплуатация судовых энергетических установок, судовождение, организация перевозок. По высшему образованию — это кораблестроение, мы готовим кадры для нашего Зеленодольского судостроительного завода, судовождение, эксплуатация судовых энергоустановок и судового электрооборудования, средств автоматики и техники.

Мы готовим по четырем специальностям СПО и по четырем специальностями высшего профессионального образования



— А как с трудоустройством? Сколько процентов выпускников находят работу по специальности?

— Трудоустройство у нас 100-процентное, так как специалистов в судовой отрасли не хватает. И сейчас нашему направлению оказывается значительная поддержка. Согласно федеральной целевой программе, благодаря президенту Татарстана, Министерству транспорта России, Агентству морского и речного транспорта было принято решение построить новый кампус, сейчас как раз идет проектирование.

— Он будет построен на месте Речного техникума или здесь, в здании вуза на Портовой, 19?

— Кампус будет построен здесь, на Портовой. У существующего здания планируется надстроить один этаж, а рядом возвести общежитие. Общежитие жизненно необходимо, потому что прежнее признано аварийным и с 2009 года мы его не эксплуатируем. Сейчас идет проектирование, надеемся, что до конца года закончим и в 2019-м начнем строительство. Много нюансов нужно учесть. Длительное время шло согласование проекта — как вы знаете, есть масштабная инвестиционная программа по реновации этого берега Волги и района речного порта.

«Все хотят быть дипломатами, экономистами, юристами. Но одно дело — поступить и обучиться, а другое дело — найти работу по специальности»

— Кто финансирует работы?

— 50% федеральная казна, 50% республиканская.

— А что будет со зданием Речного техникума на Несмелова? Его снесут?

— Какое-то решение будет принято. Наверное, здание передадут другим собственникам, но об этом пока говорить рано.

— Ваше учреждение — единственное в Татарстане готовит речников, большой ли конкурс?

— На бюджетные места СПО в этом году был конкурс 2,3 человека на место, на высшее образование — и 1,4 человека на место. Конечно, хотелось бы лучше, но пока вот так. К сожалению, отрасль не слишком популярна среди абитуриентов. Все хотят быть дипломатами, экономистами, юристами. Но одно дело — поступить и обучиться, а другое дело — найти работу по специальности. У нас трудоустройство выпускников очень хорошее, и это, я считаю, главное.

Какое-то решение будет принято. Наверное, здание передадут другим собственникам, но об этом пока говорить рано



— Сколько человек вы приняли в этом году?

— На бюджет СПО 110 человек, у нас маленькие группы — по 15 человек, потому что обучение техническим специальностям предполагает практически индивидуальный подход. Набор на высшее образование продолжается до 25 ноября.

— Недавно ВШЭ опубликовала рейтинг качества абитуриентов, и выяснилось, что вузы, подведомственные Минтрансу и Минсельхозу, имеют самый низкий средний балл? Вы согласны с выводами?

— К сожалению, так сложилось. Каждый родитель, если видит, что ребенок хорошо учится, хочет, чтобы он поступил в престижное учебное заведение. Средний балл у нас в этом году был — 183 по ЕГЭ. Это не маленький средний балл, но и не большой. Я считаю, что качество абитуриентов тех или иных вузов зависит не от учебного заведения, а от политики. К сожалению, долгое время и сельское хозяйство, и речное хозяйство находились в забвении и только сейчас начинают возрождаться.

«В ближайшем будущем, надеемся, и речное направление получит сильный толчок»

— Какие перспективы есть сейчас у отрасли?

— У нас Волга, Кама — крупные реки, есть добывающая отрасль, есть возможности для развития туризма. Большие надежды возлагаем не только на государство, но и на инвесторов. Государство задает только направления, а инвесторы должны вкладываться. У нас много судовых компаний, кроме Татфлота есть малые компании, везде работают капитанами наши выпускники. Есть компании в Санкт-Петербурге, Москве. Кто в армии попадает в военно-морской флот, потом там и работать остается. Это не только суда — это порты, доки, заводы. У завода им. Горького сейчас много оборонных заказов — так что с этим проблем нет.

50% наших студентов — это действительно потомственные речники. Профессия специфическая — нужно любить воду, море



— Расскажите о ваших студентах. Наверное, это романтики и, скорее всего, династии речников, где любовь к воде передается по наследству?

— 50% наших студентов — это действительно потомственные речники. Профессия специфическая — нужно любить воду, море. Несмотря на то, что мы не можем предоставить общежитие, у нас много иногородних студентов — из Марий Эл, Удмуртии, Башкирии, Кировской области, Нижнего Новгорода, хотя там есть головной вуз. Есть студенты из-за рубежа — Азербайджана, Туркменистана. В следующем году планируем принять абитуриентов из Туниса и арабских республик. Сейчас прорабатываем это, потому что нужны кадры, которые могли бы и на русском, и на английском, и на арабском преподавать и владеть специфической терминологией, потому что у нас технический вуз.

— На какую зарплату могут рассчитывать ваши выпускники?

— Начинающий специалист — 25 тысяч рублей, это неплохо для начинающего специалиста. А так и 40 тысяч, и 50 тысяч может быть зарплата, в зависимости от работодателя. Конечно, самое перспективное направление — морское, многие хотят начать работать именно там, но ближе к пенсии возвращаются к реке. В ближайшем будущем, надеемся, и речное направление получит сильный толчок. А вообще наши выпускники получают квалификацию техник-механик и инженер-механик и, по сути, могут работать везде.