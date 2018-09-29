У стадиона «Казань Арена» появилась липовая аллея

Сегодня у стадиона «Казань Арена» было посажено около 100 лип.

Деревья высадили в зеленой зоне по ул.Чистопольская вблизи подземного пешеходного перехода. Чтобы деревья лучше прижились, было решено приобрести не маленькие саженцы, а уже подросшие деревца, сообщили в мэрии Казани.



В акции приняли участие более 45 человек, в том числе глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, депутаты Казанской городской Думы, сотрудники администрации района, а также горожане.

Всего этой осенью в Ново-Свиновском районе планируется высадить около 700 крупномерных деревьев и более 2 тыс. кустарников. По словам Алибаева, большое количество деревьев будет высажено и в сквере «Белые цветы» по улице Абслямова.

Напомним, что 21 сентября в Казани состоялось открытие бульвара на Фучика.