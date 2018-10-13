«Вы долго ждали, мучились, нас мучили». ПСО «Казань» сдала долгострой в «Салават купере»

Праздник новоселья в Осиново вызвал двоякие чувства: закрытие первой очереди микрорайона совпало аккурат с отставкой главы ГЖФ

Фото: Юлия Косолапкина

По иронии судьбы отставка Талгата Абдуллина выпала на день сдачи последнего долгостроя в ЖК «Салават купере» компанией ПСО «Казань». Поздравившие соципотечников с новосельем замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев и замглавы ГЖФ Владимир Никифоров не раскрыли интригу, в чем причины этого громкого увольнения. Последний сообщил лишь, что шеф переходит на новую работу. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вы долго ждали, мучились, нас мучили»

У ПСО «Казань» больше нет обязательств в «Салават купере», накануне прошло торжественное заселение последнего дома в 11-м квартале, девелопер сдал высотку 11-3. Напомним, два дома компания Равиля Зиганшина сдала в сентябре и декабре прошлого года, еще два за постоянные срывы строек у нее отняли в августе этого года и передали другим подрядчикам. Для соципотечников, которые годами добивались своих квартир, устраивая многочисленные митинги и пикеты, разбивая палаточные городки на стройке, здесь даже название улицы говорящее — Тансык в переводе с татарского означает «долгожданный».

За нарушение сроков сдачи жилья ГЖФ подал претензионный иск к Управлению капитального строительства и реконструкции Казани как к техзаказчику стройки.



— Я искренне рад вас видеть и более того рад за жителей, которые будут жить здесь. Фактически этим самым мы обрубаем хвосты первой очереди, остается еще два дома помимо этого. Ускоренными темпами с новыми подрядчиками будем сдавать. Дом 11-3 является знаковым, перед зимой заселяем в дом с чистовой отделкой, благоустройством, — выступил замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев.



Для соципотечников, которые годами добивались своих квартир, устраивая многочисленные митинги и пикеты, разбивая палаточные городки на стройке, здесь даже название улицы говорящее — Тансык в переводе с татарского означает «долгожданный»



Жительница нового дома Гульфия Вафина была на собраниях активистов 11-го квартала. В этот раз повод собраться всем вместе был, наконец, позитивный: «Мы очень рады, счастливы! Наконец, мы заселяемся. Передаем всем огромную благодарность», — признается Вафина.

Заместитель руководителя исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров своеобразно пошутил перед собравшимися:

— Разрешите поздравить с праздником. Вы долго ждали, мучились, нас мучили, — соципотечники встретили его слова одобрительным гулом, — Наконец, мы друг друга домучили и сегодня будем заселяться.

Главный инженер ПСО «Казань» Айрат Фасиков тоже выступил перед жильцами:

— Хотим принести извинения, что произошла такая задержка.

«При его таланте без места не останется»

День сдачи последнего дома ПСО «Казань» по воле случая совпал с днем, когда стало известно об отставке главы ГЖФ Талгата Абдуллина.

— Не могу назвать причины. Есть указ, где написано, что в связи с переходом на новую работу. Для нас самих это сегодня было новостью. В работе фонда ничего не меняется, как работали, так и будем, свои задачи все выполняем, — пояснил «Реальному времени» Никифоров.

«Новая метла всегда по-новому метет, поживем — увидим, пока было постановление о назначении нового руководителя. Естественно, наверное, какие-то нововведения будут, сегодня это сказать невозможно», — говорит Гимаев



Заместитель министра строительства РТ Ильшат Гимаев, похоже, располагает большей информацией, но пока не захотел ею делиться:

— Есть официальная позиция пресс-службы аппарата президента, есть указ, где говорится о переходе на другую работу. Там причины не говорят, но это всегда ротация кадров, омоложение руководящего состава. Он [Талгат Абдуллин] займет достойное место, никуда не уходит, — ответил «Реальному времени» Гимаев.

Что касается работы с новым главой ГЖФ, то пока сложно предугадать, что именно и как может измениться: «Новая метла всегда по-новому метет, поживем — увидим, пока было постановление о назначении нового руководителя. Естественно, наверное, какие-то нововведения будут, сегодня это сказать невозможно», — говорит Гимаев.

На вопрос, как отреагировали на новость об отставке, ответ был неоднозначный.

— Тоже есть элемент удивления. Быстро принято решение [об отставке]. При его таланте без места не останется, — уверенно заметил Гимаев.

На вопрос, знает ли он, куда переходит Абдуллин, замминистра только многозначительно улыбнулся.

С 11-м кварталом на протяжении всего строительства было много проблем

Проблемный квартал

С 11-м кварталом на протяжении всего строительства было много проблем. Активисты не раз защищали свои права, разбивали палаточный лагерь около домов, сами выходили на площадку с желанием помочь строителям ПСО «Казань», устраивали пикеты. Если на других домах еще нужно было вести работы (в итоге, этим летом 11-1 и 11-5 уже передали другим застройщикам), то 11-3 давно был в высокой степени готовности. Тем не менее сдать его никак не удавалось. В июле этого года в пресс-службе ПСО «Казань» объясняли, что в июне в инспекцию Госстройнадзора было отправлено уведомление о завершении строительства дома 11-3. Комиссия вынесла свои замечания, которые уже исправлены. Осталось пройти госэкспертизу. При этом источники «Реального времени» утверждали, что 11-3 вообще сдадут до 1 сентября 2018 года.

Проблемы сопровождали и 12-й квартал «Салават купере». Изначально все пять домов в 12-м квартале были закреплены за «КамГэсЭнергостроем». Сдать жилье должны были еще в 2015 году. Госжилфонд не раз высказывал нарекания к работе подрядчика, а в 2016 году отобрал у фирмы три дома: в 12-1, 12-4 и 12-5 заступили компании «Народный дом», «Барсэлитстрой+» и «Строитель+».

Но и оставшиеся два дома, 12-2 и 12-3, «КамГэс» строил не ахти как. Еще весной 2017 года высказывались опасения относительно темпов работы подрядчика. Соципотечники писали жалобы президенту, выходили на митинги, требовали замены фирмы и, похоже, были услышаны. В июне в дом 12-2 заступил «Барсэлитстрой+» и проработал полтора месяца, а чуть позже обе «камгэсовские» высотки — 12-2 и 12-3 — передали компании «Строитель+». Последний дом 12-го квартала заселили в этом году.

1 / 14 Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина