Соципотека в Татарстане
Сюжет 58 материалов
Окопная правда
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видеоНедвижимость 15 нояб, 14:01 6 Первый автобус и предложение руки и сердца: в «Салават купере» заселили дом №21/1
- Недвижимость 06 сент, 16:20 17 Талгат Абдуллин: «Камгэс» остался должен. Мы решаем, что у них взять» Главный архитектор Казани «зарубила» проект с электричкой для города-спутника Казани
- 16 авг, 07:00 29 «ПСО «Казань» получило деньги сполна. Теперь посмотрим за состоянием его совести» Под надзором полиции и с жаркими баталиями — как «ждуны» из «Салават купере» «штурмовали» ГЖФ
- 14 авг, 18:00 51 «Мы идем за своими квартирами»: «ждуны» из «Салават купере» собрались в гости к Талгату Абдуллину Участники программ соципотечного жилья разделились на два лагеря
- 20 июля, 18:00 46 В «Салават купере» заселили третий дом и обещают пустить электричку Параллельно представители Минстроя РТ и ГЖФ раскрыли план сдачи других объектов ПСО «Казань» и «Камгэсэнергостроя»
- 24 июня, 15:30 87 Соципотечники из «Салават купере» вышли на митинг Люди протестуют против переноса сдачи домов в строящемся микрорайоне и требуют решительных мер
- 19 июня, 17:14 15 4 Обед на костре, белье на веревках и шалаш вместо санузла: как соципотечники поселились на стройке «Салават купере»
- 27 мая, 07:00 99 «Нет там 1 000 рабочих!» — как соципотечники считали строителей ПСО «Казань» в «Салават купере» Генподрядчик открыл в «Инстаграме» страничку мегастройки в Осиново
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видео18 мая, 13:00 61 Соципотечники из «Салават купере»: «Там же «скелеты» стоят!»
- 05 мая, 18:00 58 Новый скандал в «Салават купере»: Госжилфонд заподозрил «Камгэсэнергострой» в нецелевом использовании денег В фонде сообщают, что по вине генподрядчика стройка в 12-м квартале отстает на три месяца
- 10 апр, 15:00 14 Ильшат Гимаев: «Государство сказало, что речь о замене ПСО «Казань» в «Салават купере» не идет» Несмотря на отставание по графику и претензии по финансам, «ПСО «Казань» оставят на стройке соципотечного района и даже денег дадут
- 05 марта, 11:00 204 Хроники «Салават купере»: «11-й квартал внушает некое волнение, но...» «Окопная» правда очередников на социальное жилье». Одиннадцатая серия
- 07 февр, 13:00 40 Перезагрузка на М-14: «Ак Таш» отправили размораживать стройку на Оренбургском тракте
- 24 янв, 18:56 57 Переживания соципотечников «Салават купере»: «Органы опеки в любой момент могут отнять у нас детей»
- 18 янв, 14:00 154 «Салават купере»: новый срок для первой очереди и ПСО «Казань» в аутсайдерах «Окопная» правда очередников на социальное жилье». Восьмая серия
- 29 дек, 18:00 75 С Новым годом: когда мечты очередников «Салават купере» не сбываются «Окопная» правда очередников на социальное жилье». Седьмая серия
- 15 дек, 14:00 81 Стройка «Салават купере»: ПСО «Казань» не дало тепло, а «Ак ташу» посоветовали не торопиться «Окопная» правда очередников на социальное жилье». Пятая серия
- 08 дек, 07:00 67 Талгат Абдуллин: «Я поддерживаю очередников в желании получить жилье. Но...» Глава Госжилфонда заявил, что открыт для общения и с соципотечниками
- 02 дек, 18:05 90 «Не может быть»: как жители «Салават Купере» обнаружили в своих квартирах промокший линолеум и… фекалии
- 23 нояб, 13:53 85 ПСО «Казань»: «У нас нет проблем ни с «Салават Купере», ни со стадионом в Самаре» «Окопная правда очередников на социальное жилье». Первая серия
- 04 нояб, 13:40 44 Дождь сменился снегом, лозунги – те же: татарстанские соципотечники снова вышли на митинг
- 08 окт, 15:34 37 1 Митинг соципотечников: «Радуга наших слез», «Грандиозная Жилищная Фикция» и невеселый дизайн новой 200-рублевки
- 20 сент, 07:00 16 Как «биржевые игры» Талгата Абдуллина заморозили стройки в нефтяной и судостроительной столицах Татарстана Дольщики Госжилфонда и местные власти жалуются на срыв сроков сдачи соципотечных домов в Альметьевске и Зеленодольске
- 03 авг, 14:52 37 Соципотечники «Салават купере» достучались до Сената Ждущие своих квартир будущие жильцы комплекса обратились за помощью к члену Совета федерации РФ от Татарстана Ильдусу Ахметзянову
- 19 июля, 11:00 9 Талгат Абдуллин жильцам «Салават купере»: «Страна находится на экономическом изломе» Биржа ГЖФ для воспитания подрядчика, карточки для строителей из страны победившей чучхе и пауза от «Грейт-строя»
- 08 июня, 07:00 10 «Камгэс» на стройке «Салават купере»: «Мы долго думали, потом Талгат Мидхатович переговорил с президентом...»
- 09 апр, 14:10 9 Талгат Абдуллин: «Если не может заплатить, мы не договаривались, что квартиру получит» Глава Госжилфонда попытался объяснить, почему приоритет на получение соципотечного жилья получит тот, кто внесет максимальный аванс
- 06 апр, 18:48 19 Будущие жильцы «Салават купере»: как играть по новым правилам соципотеки?