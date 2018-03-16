«Кто-то ожидает шикарные обои в «Салават купере», но это не элитное жилье!»

Минстрой РТ доложил о проверке качества домов в микрорайоне и поделился планами по его развитию

Чем недовольны новоселы микрорайона «Салават купере» и в какой срок подрядчики устранят все строительные недочеты, рассказал на встрече с журналистами замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев. Напомним, поручение проверить жалобы соципотечников дал президент Татарстана. Параллельно в министерстве поделились планами развития города-спутника Казани и других крупных жилых проектов города. Подробнее — в материале «Реального времени».

На что жаловались президенту «салаватовцы»

Татарстанским чиновникам не впервой получать жалобы по «Салават купере», но характер обращений уже меняется. Если раньше люди требовали ускорить стройку (сейчас вопросы возникают только по 11-му кварталу) или массового розыгрыша квартир (в большинстве своем разыграли), то теперь пошли нарекания от новоселов, люди говорят о строительных недоделках в квартирах. Дошло до того, что на проблему обратил внимание президент РТ.

— Поступает много жалоб на мое имя. Жители «Салават купере» жалуются на некачественные дома. Специалистам Госстройнадзора РТ необходимо съездить на место, все проверить и принять необходимые меры, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Поручение было исполнено, на место выехали инспекторы Гостройнадзора. Как оказалось, жаловались татарстанскому лидеру жильцы домов 10-3 и 12-4. «Мы свою квартиру сразу приняли, были мелкие недочеты, но нам быстро устранили. Единственное, не понравилось качество дверей, видно, самые дешевые. По другим квартирам были жалобы на разбитые окна, треснутые подоконники, у кого-то труба текла. Но больше всего писали письма жильцы дома 10-3, у них там похуже качество», — говорит жительница дома 12-4 Эльмира Валитова.

На встрече в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ рассказали подробнее об итогах проверки. Заместитель министра Ильшат Гимаев пояснил, что безопасность жилья гарантирована уже самим получением ЗОС (заключения о соответствии строительным нормам). После ввода дома в эксплуатацию соципотечники условно делятся на три группы: первая — те, кто подписывает акт приемки квартир и заселяется, вторая — кто находит недоделки, не подписывает акт и возвращает ключи подрядчику до устранения замечаний, третья группа — это будущие жильцы, кто еще не пришел за протоколом.



В доме 12-4 замечания высказали 84 семьи, или 38% от числа заявившихся жильцов. В пяти квартирах недоделки уже устранили. Фото предоставлено соципотечниками

«Салават купере» — это не элитное жилье!»

— У нас жилье экономкласса, но термин себя исчерпал, Минстрой России ввел новое понятие — стандарт. Может, кто-то ожидает увидеть шикарные обои и дорогой линолеум в «Салават купере», но это не элитное жилье! Это стандартное жилье, и материалы подбираются по этим критериям, — пояснил Ильшат Гимаев.



Подобные замечания при заселении дома застройщики получают постоянно. На этот случай «Ак Таш» даже держит наготове 30 отделочников, электриков, плотников и других рабочих, чтобы быстро устранить все недочеты. У подрядчиков «Народный дом», «Строитель+» работа с будущими жильцами построена так же.

— Теперь перехожу к дому 12-4, где было бурное обсуждение, мол, пол проваливается, что-то еще. Комиссия из представителей Гостройнадзора, УКСа, «Ак Барс Инжиниринга» и самого подрядчика была там, прошлись по всем замечаниям. Крайние сроки по замечаниям, включая дом 12-4 и 10-3, установлены не позднее 31 марта этого года, — пообещал замглавы Минстроя.

В доме 12-4 замечания высказали 84 семьи, или 38% от числа заявившихся жильцов. В пяти квартирах недоделки уже устранили. Для сравнения — в остальных четырех домах квартала из 1 037 квартир указали на строительные недочеты только в 69, т. е. всего 6% соципотечников. По дому 10-3 из 425 квартир есть нарекания по 127. Как уже было сказало, до конца марта строители должны все исправить.

— Это жизнь, никакой трагедии из этого делать не нужно. Даже по тем заявлениям, где люди говорили, что у них пол проваливается, оказалось, что это цементно-песчаная стяжка отошла — 10х10 см. Это элементарно устраняется. Там надо танком пройтись, чтобы пол провалился, — успокоил замминистра.

Самым проблемным был 12-й квартал, который возводил «Камгэсэнергострой», за срывы сроков компанию пришлось отлучить от стройки в «Салавате». Фото Максима Платонова

Когда прилетит «первая ласточка «ПСО»?

Ильшат Гимаев напомнил историю застройки «Салават купере»: как до 2014 года дома по программе строили точечным методом, но земли в городе не хватало, тогда и решено было построить город-спутник Казани в районе Осиново. Якорной стала первая очередь микрорайона из 22 домов.

— Естественно, были некоторые моменты по ходу строительства, задержки, но, тем не менее, на сегодня мы имеем 19 домов. Пока только у дома 10-3 акт ввода на оформлении у исполкома Казани, там документооборот надо до ума довести, — отметил Ильшат Гимаев.

Быстрее всех свой 13-й квартал сдал «Ак Таш», следом хорошими темпами шел «Грейтстрой» в 10-м квартале, но под конец сбавил темпы. Самым проблемным был 12-й квартал, который возводил «Камгэсэнергострой», за срывы сроков компанию пришлось отлучить от стройки в «Салавате». «Камгэс» сменили новые подрядчики. В частности, «Барсэлитстрой+» зашел в дом 12-4 и тоже начал неплохо, подвел лишь под конец сдачи первой очереди микрорайона:

— Надо понимать, что эта компания впервые строила такой огромный объект, у нее в основном был опыт строительства малоэтажного жилья, а это не одно и то же. Во-первых, здание 18-этажное — это сложные инженерные системы, в этой каше надо вариться самому. Он, конечно, построил, по физобъемам не намного отстал, но когда пришло время сдать комплексную апробацию, другие системы на проверку, там уже возникли вопросы. Там мы уже влезали в работу каждого субподрядчика. Поэтому дом безопасен, но есть замечания строительно-бытового характера: окна, двери отрегулировать — дует, «обналичка» дверей шатается, плинтусы или линолеум в стыках отошли и т. д., — пояснил заместитель министра.

Также сильно выбилось из графика ПСО «Казань» — это последний подрядчик, который еще не сдал дома первой очереди, ему осталось возвести три дома в 11-м квартале: 11-1, 11-3 и 11-5.

«ГЖФ работает через суды, когда нарушаются условия контрактов, поэтому у меня нет иллюзий, что они будут выказывать претензии», — уверен Ильшат Гимаев. Фото Романа Хасаева

— Первую ласточку по вводу жилья ждем дом 11-3. Там уже с января подано тепло и форсируются отделочные работы. Мы ожидаем, что ПСО «Казань» усилится после 20 марта. Там были определенные объективные причины, в этом доме завершение СМР ожидаем к концу марта и в начале апреля оформим ввод в эксплуатацию, — сообщил замглавы Минстроя.

Дом 11-5 также уже отапливается, что позволяет нарастить объемы отделочных работ. В 11-1 подачу тепла ждут до конца этой или на следующей неделе. В обеих высотках, по расчетам замминистра, строймонтаж должны завершить до конца апреля. Что касается нарушений по срокам, в Минстрое не сомневаются, что подрядчика накажут:

— Думаю, эта работа Госжилфондом обязательно будет проводиться. Каждая из сторон имеет право высказать претензии. Но поскольку пока согласованы другие сроки, думаю, что претензии будут уже другого формата, более щадящие. А если не сдадут, более жесткие. ГЖФ работает через суды, когда нарушаются условия контрактов, поэтому у меня нет иллюзий, что они будут выказывать претензии, — уверен Ильшат Гимаев.

Трамвай и электричку заменят развязки разного уровня?

Полным ходом идет стройка 7 и 8 кварталов в рамках второй очереди «Салавата», где все 10 домов возводит «Ак Таш». Начиная с июня и по октябрь включительно, ежемесячно подрядчик будет сдавать по два дома. Первые на сдачу 7-2 и 7-3, к концу марта ТГК-16 уже подаст сюда тепло.

Всего микрорайон планируется построить в три очереди. Посадить на этой территории можно 93 дома, но сколько будет построено по факту, пока информации нет.

— Третья очередь — это 14 домов, 212 тыс. кв. м жилья планируется, количество квартир 3 570, это первый этап третьей очереди. В рамках первой очереди будет 22 дома, по второй — еще 10, и до 2025 года еще 60 домов здесь можно построить. В этом году начаты работы по второму и третьему кварталу второй очереди. Там планируется привязать панельное домостроение — это КДСК, по их технологиям будет привязка в двух кварталах, — отметил Ильшат Гимаев.

Полным ходом идет стройка 7 и 8 кварталов в рамках второй очереди «Салавата», где все 10 домов возводит «Ак Таш». Фото Димы Канеки / skyscrapercity.com



В первом полугодии проект должен пройти экспертизу, затем ГЖФ должен согласовать с президентом РТ начало работ — «это будет или в этом году или на следующий», — добавил замминистра.

Многих «салаватовцев» пугает возможное соседство с мусоросжигательным заводом. Однако в Минстрое говорят, что место строительства пока не определено: «Это вообще нонсенс, я об этом даже не слышал. Все говорят, и Тыгин тоже. Но мы об этом не слышали», — сообщил Гимаев.

Минтранс в этом году построит разворотные петли, чтобы разгрузить дорогу на «Салават купере». Что касается общественного транспорта, то в республике пока не определились, что это будет: «По электричке надо больше отводов, по трамваю глубокие подъемы и спуски не позволяют, небезопасно. Видимо, как ни крути, остаются только варианты развязок, расширения дорог, развязок разного уровня — похоже, к этому все идет», — добавил Гимаев.

Стройки в М-14 не будет, пока не решат вопрос с сетями

«Ак Таш» забил сваи под два дома второй очереди в микрорайоне М-14. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

— На сегодня компания «Ак Таш» там подготовила пробно забивку свай под два дома, — сообщил Ильшат Гимаев на вопрос «Реального времени» о второй очереди в М-14. — И на этом пока работы приостановлены. Потому что для реализации второй очереди нужны решения по инженерному обеспечению — это вода и канализование. Пока эти вопросы не будут решены, строиться дома не будут. В этом году это еще под вопросом: будет ли там стройка. Задача номер один — решить сетевые вопросы, а они связаны с разработкой скважин на территории Минобороны. Согласование процедуры проходит очень долго и жестко, поэтому пока не будет полной ясности по жизнеобеспечению этих домов, никакого строительства домов там не будет.

Напомним, ранее глава Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин сообщал «Реальному времени», что вторая очередь района будет представлять собой уже не соципотечное, а коммерческое жилье. Предполагалось, правда, что строить дома здесь будет «Ак Барс Девелопмент».

