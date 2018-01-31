Новый сбой в «Салават купере»: субподрядчики ждут зарплаты за 4 месяца, а бюджетники — квартир

Соципотечников подвел уже новый подрядчик, преемник «Камгэса»

Фото: предоставлено соципотечниками

У «салаватовских ждунов» в очередной раз лопнуло терпение. На этот раз за ответами к кураторам стройки в штаб микрорайона нагрянули будущие жильцы дома 12-4. Два года назад высотку отняли у отстающего «Камгэса» и передали новому подрядчику — «Барсэлитстрою+». Тот поначалу зарекомендовал себя очень хорошо и даже награждался знаменем ГЖФ как лидер стройки. Но в последние полгода срывает все графики, не платит субподрядчикам и дожидается претензионного иска. Подробнее — в материале «Реального времени».

Терпение уже лопнуло, или Из лидеров в аутсайдеры

Накануне к штабу «Салават купере» подошли более 40 соципотечников. Люди в сопровождении журналистов призвали к ответу кураторов стройки. Их беспокоит судьба дома 12-4, сроки сдачи которого опять сорвали.

— В сентябре работа практически встала. Сколько времени прошло! Почти полгода дом в таком состоянии. Рабочих там нет. Вечером в субботу сама на стройку ездила и видела трех-четырех человек. Поэтому терпение у нас уже лопнуло. Некоторые из нас с 2010 года ждут этих квартир. Живем по съемным углам, ютимся у родственников, платим ипотеку, а ведь цена «квадрата» растет. Было 29, а сейчас 34 тысячи, — переживает соципотечница, медсестра Альбина Халитова.

Людей попросили дождаться окончания технического совещания, чтобы после ответить на вопросы. На старте стройку 12-го квартала «Салават купере» доверили «Камгэсэнергострою». Сдать все пять домов должны были в сентябре 2015 года. Но Госжилфонд был вынужден сменить отстающего подрядчика, отобрав у фирмы три дома. Так, в 12-1, 12-4 и 12-5 заступили компании «Народный дом», «Барсэлитстрой+» и «Строитель+».

Прошлым летом у неисправившегося «Камгэса» забрали и два оставшихся дома. Высотка 12-3 перешла к «Строитель+», а дом 12-2 сначала отдали «Барсику» (как его прозвали «салаватовцы»). На тот момент в ГЖФ отзывались о компании положительно: «Зарекомендовала себя при строительстве дома №12-4 как успешная, ответственно выполняющая взятые на себя обязательства компания. К слову, «Барсэлитстрой+» удерживает лидирующие позиции как подрядчик, имеющий наилучшие показатели, чему соответствует неоднократное вручение представителям «знамени ГЖФ», — говорили в фонде. Но уже через полтора месяца 12-2 передали тому же «Строителю+» без объяснений причин. Так у «Барсэлитстроя+» остался только дом 12-4, где осенью прошлого года неожиданно начались проблемы.

Люди в сопровождении журналистов призвали к ответу кураторов стройки. Их беспокоит судьба дома 12-4, сроки сдачи которого опять сорвали



«Если человек на новой машине за 12—13 миллионов, вот и считайте, куда деньги ушли»

По словам субподрядчиков, только отделочникам гендиректор «Барсика» Завдят Камалов должен 11,5 млн рублей. С сентября 125 рабочих сидят без зарплаты.

— Мои люди боятся, что их на деньги кинут. Они сейчас не работают, наоборот, хотят все, что сделали, разобрать обратно. Потому что у них кредиты, семьи, дети. И они не пускают сюда других, чтобы работали дальше. За четыре месяца он не заплатил нам ни копейки! — рассказал «Реальному времени» один из представителей субподрядчиков из фирмы «Бэхет-Строй».

Рабочие выполнили внутреннюю отделку в доме: покраску, шпаклевку, монтаж плитки и т. д. и уже хотели сдать дом: «Но дом затопило, и снова заставили переделывать, а оплачивать это никто не будет, понимаете? А если не платят, какой человек согласится работать?» На все претензии субподрядчиков глава «Барсика», по их словам, отвечает, что у него нет денег. Хотя в ГЖФ сообщили, что расплатились с ним по инвестконтракту на 100%.

— Он получил все деньги за дом. Просто он не только нам должен, но и субподрядчикам по сантехнике, по электрике. Получил деньги и не платит. Куда он потратил деньги? Не могу сказать. Но если человек ездит на новой машине Toyota 200 Tundra, которая стоит 12—13 миллионов, сын у него ездит на «Мерседесе», который стоит 7 миллионов, и коттеджи он строит в Салмачах. Вот и считайте, куда эти деньги ушли. А он кричит, что у него вообще денег нет, — рассказывает субподрядчик.

«Реальное время» попыталось связаться с руководством компании «Барсэлитстрой+». Но если еще в августе Завдят Камалов комментировал нам свою работу в «Салават купере», то сегодня на звонки не отвечал. По словам «салаватовцев», он запер двери подъездов их дома у них перед носом и ушел без объяснений.

Если еще в августе Завдят Камалов комментировал нам свою работу в «Салават купере», то сегодня на звонки не отвечал. По словам «салаватовцев», он запер двери подъездов их дома у них перед носом и ушел без объяснений



«Барсика» накажут за срыв графика

В штабе «салаватовцев» встретил замминистра строительства Ильшат Гимаев: «Вы все из дома 12-4?! — удивился он десяткам входящих людей. — Какой дружный коллектив!» — «Это вы нас сплотили за столько-то лет», — горько усмехались люди.

Замглавы Минстроя рассказал, как еще недавно ежедневно «штабил» стройку микрорайона, сейчас объезды проходят дважды в неделю. Он признал, что на стройке возникли «некоторые опоздания по срокам сдачи домов», но, тем не менее, 12-й квартал на сегодня в части строймонтажа завершен, все пять домов. Из них два дома уже сданы — это 12-1 и 12-5, на подходе сегодня-завтра 12-2. В доме 12-3 инспекторы Госстройнадзора должны провести итоговую проверку 31 января: если все пройдет хорошо, через неделю выдадут ЗОС и акт ввода. Дом 12-4 строймонтажом также завершен. Подрядчику нужно подтянуться в части благоустройства, по монтажу малых архитектурных форм.

— В эту пятницу, 2 февраля, в ваш дом выходит инспекция ГАСН на итоговую проверку. К этому моменту подрядчик должен подтянуться по исполнительной документации, мелким замечаниям по чистовой отделке и сдать полностью комплекс. При положительном решении инспекторов мы ожидаем до 9 февраля ЗОС и акт ввода и, если все получится, в субботу вам уже раздадут ключи, то есть 10 февраля, — сообщил Ильшат Гимаев, но добавил, что сроки ориентировочные.

Подрядчику еще нужно устранить дефекты. Например, разбитую плитку на фасаде завтра должны заменить высотники. Будущие жильцы пожаловались, что почти не видят рабочих на стройке. По отчету их должно быть не менее полусотни, а по факту в эту пятницу люди насчитали только троих. Еще один вопрос возник по безопасности: «Почему дом с пятницы стоит без охраны?» — «Это очень плохо, я подрядчику поручу, чтобы поставил охрану», — пообещал замминистра. Кроме того, уже сегодня на доме должны появиться таблички с адресом. Но ответы людей не очень успокоили. Что, если подрядчик и к означенным срокам не уложится, ответит ли он за срыв графиков?

— У подрядчика инвестконтракт по вашему дому. В нем указаны сроки, и сроки эти сорваны. После сдачи дома будут претензионные иски, штрафные санкции к подрядчику. В этом плане ответственность будет материальная. Первоначальные сроки были 15 сентября, потом пересогласованы до конца декабря 2017 года, но теперь уже других сроков нет, — пояснил Гимаев.

Техзаказчик: «Подрядчик просто не рассчитал свои силы»



В Госжилфонде при президенте РТ все вопросы «Реального времени» переадресовали техзаказчику — «Ак Барс Инжинирингу», так как именно он контролирует сроки и объемы строительства. В компании сообщили, что генподрядная организация, «ООО «Барсэлитстрой+», сорвала сроки ввода объекта в эксплуатацию. Договором подряда срок сдачи в эксплуатацию был установлен 30.09.2017 г. С 24 по 28 января инспекторы Госстройнадзора провели в доме 12-4 итоговую проверку По ее итогам установлено, что замечания проверяющих так и не устранили, в частности:



исполнительная документация по строительно-монтажным работам полностью не представлена;

не представлена исполнительная документация по: системам вентиляции; монтажу систем отопления и теплоснабжения; в области пожарной безопасности; системам водоснабжения и водоотведения, на выполненные работы по благоустройству;

не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств, в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также контроль каналов передачи извещений;

не завершены работы по благоустройству территории;

не представлены: результаты измерений и испытаний электроустановок; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения систем электроснабжения и систем слабых токов.

Следующий срок для устранения выявленных нарушений — 16 февраля 2018 года. В «Ак Барс Инжиниринге» сообщили, что сейчас «Барсэлитстрой+» работает над устранением замечаний для проведения повторной проверки и сдачи дома.

— Сейчас «Барсэлитстрой+» комплектует исполнительную документацию, после чего должен подписать ее у управляющей компании. В настоящее время они занимаются тем, что предъявляют инженерные системы здания управляющей компании — это РСК, которая управляет всеми объектами в «Салават купере». У управляющей компании практика такая, что они очень серьезно относятся к сдаваемым объектам, поэтому смотрят очень внимательно с точки зрения дальнейшей эксплуатации. По плану, работу с УК должны завершить к пятнице, соответственно, по итогам мы предоставим пакет исполнительной документации в инспекцию Госстройнадзора РТ и планируем получение ЗОС 6 февраля. Такая ситуация сложилась потому, что у «Барсэлитстроя+» — это первый большой объект, он просто не рассчитал свои силы. Есть вопросы, связанные с организацией работ на объекте, и к работе по подготовке исполнительной и технической документацией. С нашей стороны он был профинансирован практически полностью, остались только гарантийные удержания, которые по договору должны остаться у инвестора, — пояснил «Реальному времени» Илья Лекарев, директор компании «Ак Барс Инжиниринг».

По его словам, в соответствии с условиями договора подрядчику — фирме «Барсэлитстрой+» — будут предъявлены исковые требования за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию и пользование чужими денежными средствами.