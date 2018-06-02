«Звери заселятся в зоопарк раньше, чем мы в дома!» В «Салават купере» устали ждать «ПСО «Казань»

Соципотечники из последнего несданого квартала первой очереди микрорайона пролетают со школой по вине подрядчика

Фото: Юлия Косолапкина

Около ста человек стихийно собрались сегодня у недостроенных домов 11 квартала «Салават купере». Официальная повестка – жителей микрорайона пригласили на запись детей в построенную школу. Единственные, кто не получил приглашений — будущие жильцы домов 11-1, 11-3 и 11-5, потому что их квартиры ещё не сданы. Поэтому они сами пришли узнать, как записаться, но обсуждение быстро свелось к проблемам стройки жилых домов. Люди хотели самостоятельно закончить дома, прихватив с собой строительные инструменты, и даже записали видеобращение Путину. Подробности – в материале «Реального времени».

«Зоопарк важнее, чем люди»

Жители домов 11-го квартала «Салават купере» решили сами помочь замороженной стройке. Сегодня многие решили посмотреть, как выглядят их дома, заодно прихватили мастерки, малярные кисти, лопаты и каски. Заодно узнать, почему им не пришли приглашения на подачу заявлений в местную школу, которая должна открыться аккурат к 1 сентября.

— Дома вообще не достроены. Жильцам других кварталов стали приходить сообщения на подачу заявлений в школу, а нам нет, прописки-то нет, потому что дома еще не сданы. Спрашивали в мэрии, почему нам не пришли такие приглашения, направили в министерство образования, там разводят руками, говорят, что мы еще не прописаны, — говорит активист Дмитрий Савинчев.

Среди жителей звучали рассуждения, что проблему с записью в школу собираются решать с помощью временной прописки, но Дмитрий об этом не знал. «У меня двое детей – младший только в садик пойдет, а дочка закончила третий класс, в четвертый хотим попасть сюда, но приглашений на запись в школу пока не было. Живем на съемной квартире, платим и за ипотеку, и за съемное жилье», — рассуждает Савинчев. С его слов, конкретные сроки сдачи домов пока не называют.

На этой неделе он побывал на приеме в ГЖФ РТ, с его слов, там ему заявили, что фонд полностью оплатил всю стройку ПСО «Казань». «Это подтверждает и ПСО, но они говорят, у них нет людей. То зоопарк, то стадионы. А нас никому не передают», — недоумевает активист.

Жители домов 11-го квартала «Салават купере» решили посмотреть, как выглядят их дома, заодно прихватили мастерки, малярные кисти, лопаты и каски



Импровизированное собрание обернулось записью видеообращения Владимиру Путину на горячую линию. Перед ней собравшиеся не стеснялись в выражениях.

— Получается, зоопарк важнее, чем люди. Ничего не имею против других объектов, которыми занимается ПСО, они тоже нужны. Но похоже звери заселятся в зоопарк раньше, чем мы в свои дома, — оставалась недовольна большим количеством объектов «ПСО «Казань» Марина Власова.

Обратите на нас внимание

Жильцы с мастерками пытались зайти за ворота недостроенных домов, но, конечно, не могли, несколько человек, скорее всего, охранники не подходили близко к забору. Позже начальник службы охраны некто Айдар, не ставший называть фамилию, пообщался с недовольными жильцами, внимательно их выслушав, впрочем ничего конкретного не отвечая на их вопросы. Через некоторое время подошел и полицейский, сказал, что вызвали, но кто именно не уточнял. Представитель внутренних органов только хотел убедиться, что здесь нет несогласованного митинга.

— Уважаемый Владимир Владимирович, обратите на нас внимание, мы ждем своих домов и квартир несколько лет, и вот мы уже пришли строить свои дома сами. Нас обманывают из года в год, уже три года ПСО «Казань» не может завершить дома. Владимир Владимирович, возьмите под контроль свои дома, — коллективно обратились к президенту страны.

Предварительных протоколов и договоров достаточно

Одна из жительниц пришла на встречу с сыном, ее семья невольно осталась фактически без жилья.

— У меня двое детей, мы живем в общежитии от Порохового завода в Кировском районе. У нас было уже два суда по выселению из общежития. Муж не состоит в трудовых отношениях с заводом, поэтому суд постановил, что нужно выселить, в результате четыре человека (родители и двое детей – ред.) стали бомжами с постоянной пропиской. Мы готовим кассационную жалобу, — рассказывает одна из жительниц будущего 11-го квартала, опасавшаяся представляться.

Жильцы с мастерками пытались зайти за ворота недостроенных домов, но, конечно, не могли



Со слов активиста Дмитрия Савинчева, всего в трех домах 11-го квартала 1190 квартир, дома на разной стадии готовности. «11.3 готов на 98%, 11.1 – на 83%, 11.5 – на 75%. Это говорили недели две назад на приеме в управлении капитального строительства и реконструкции исполкома Казани», — комментирует Дмитрий Савинчев.

Записав не одно обращение к Владимиру Путину, жильцы вспомнили, что собирались в том числе и по поводу записи в школу. Подойдя к ней, уже в очереди на подачу документов встретилась Гузель Нафикова, жительница одного из домов 11 квартала, которой как раз пришло приглашение в школу. Тут пыл собравшихся поутих. Вскоре из комнаты, где принимали заявления, вышел мужчина, отказавшийся представляться, и объяснил, что никаких проблем с поступлением в школу не будет.

— Мы принимаем на общих основаниях по записи. Сегодня пригасили 90 человек по записи, пока только первый класс. Мы принимаем с предварительными протоколами, договорами, с соглашениями, достроены дома или нет, не играет роли. Пока с временной пропиской никто не приходил, — озвучил вышедший.

«Реальное время» направило запросы в мэрию Казани, Министерство образования и науки РТ, а также в пресс-службу «ПСО «Казань», но ответы на момент публикации пока не пришли. Нашему изданию удалось дозвониться до руководителя компании-подрядчика Равиля Зиганшина. Выслушав вопрос о проблеме «салаватовцев» из 11-го квартала, он попросил связаться позже: «Давайте чуть попозже, через час-полтора перезвоните, у меня сейчас параллельно люди». Однако ни через час, ни позднее на звонки глава «ПСО «Казань» уже не отвечал.

1 / 14 Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина