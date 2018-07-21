Ждуны «Салават купере»: «Возможно, надо, чтобы президент вмешался, чтобы дом сдали!»

Соципотечники из казанских долгостроев 1-го квартала «радужного» микрорайона не могут заселиться в почти готовое жилье

Фото: Юлия Косолапкина

Дом 11-3 в соципотечном микрорайоне «Салават купере» наконец-то вышел на финишную прямую — достиг высокой степени готовности, и будущие жильцы торопятся заехать, однако новоселье все время откладывается. Со слов активистов, с апреля ПСО «Казань» никак не может исправить в построенной высотке 28 замечаний от инспекторов Госстройнадзора. В свою очередь в компании Равиля Зиганшина утверждают, что все недочеты уже устранены, вопрос только в согласовании документов. Подробности — в материале «Реального времени».

«Должен быть главный, кто решит конфликт»

Жильцы 11-го квартала «Салават купере» спустя полтора месяца снова решили встретиться на строительной площадке. Дом 11-3, как утверждают сами жильцы, готов фактически на 99%, но 28 замечаний от Госстройнадзора никто не исправляет с апреля.

— Были на приеме в ГЖФ на этой неделе, сказали, что сможем заселиться к новому году, хотя дом абсолютно готовый. Недочеты есть, но не такие серьезные, чтобы растягивать. ПСО на прием не записывает, ГЖФ валит на ПСО. Квартиру ждала семь лет, документы подала еще в 2011 году. В ГЖФ сказали, что у ПСО нет практики, они ведь никогда не строили дома. А я не знаю в итоге как быть со школой — переводить дочку в «Салават купере» или пока нет, — рассказывает одна из жительниц дома 11-3.

На импровизированном сходе жильцы дома обменивались последней информацией друг с другом и пытались узнать последние новости у охраны.

— Это же как в семье — должен быть главный, кто решит конфликт. Мы платим в срок, все свои обязанности выполняем, как будто обязательства и сроки только у нас. Возможно, надо, чтобы президент вмешался, чтобы дом сдали, — выступила Лейсан.

— Мы работаем на государство, пусть сдают дома! — поддержала ее соседка.

На импровизированном сходе жильцы дома обменивались последней информацией друг с другом



Строители работают

Истории соципотечников очень схожи — в ожидании новой квартиры семьям приходится жить в съемном жилье или в стесненных условиях, одновременно выплачивая ипотеку за квартиру в «Салават купере».

— Здесь мы должны получить однокомнатную квартиру, сами пока с мужем и сыном живем в более стесненных условиях. Ждем уже очень давно новое жилье, а пока за него платим не меньше пяти тысяч рублей в месяц, хотя заселиться не можем, — рассказывает «Реальному времени» Гульфия Вафина.

По словам представителей инициативной группы, во вторник, 17 июля, на приеме в ГЖФ им сообщили, что следующая приемка жилья будет 6 августа, к этому очередному сроку должны быть устранены все недочеты. На следующий день жильцы встречались у дома 11-3 с инженером ПСО «Казань». С их слов, о назначенной дате он услышал впервые, но заверил, что дом попытаются сдать раньше. Не обошлось и без парадоксов.

— Я была на приеме в ГЖФ, и мне предложили выбрать между квартирой в седьмом квартале, который еще строится, и в одиннадцатом. В седьмом квартале я смогла зайти внутрь, посмотреть квартиру, а здесь нет. Так и сказали, что ПСО не пустит. Как же так, у ГЖФ нет рычагов воздействия на них?! — удивляется Ирина Сенгатуллина.

Пообщаться с прорабом не удалось, по словам сотрудника службы безопасности, он уже уехал



Сотрудник службы безопасности на стройке, представившийся Айратом, объяснил жильцам, что рабочие на объекте есть и они работают. «Госприемка была недели две назад», — добавил он. Пообщаться с прорабом не удалось, с его слов, он уже уехал.



На объекты брошены все силы

— Мы живем в Константиновке, дочка пойдет в третий класс в новую школу в «Салават купере», решили перевести, потому что думали, что в июле уже сдадут дом. В итоге, придется возить из Константиновки, дорога минут 40 точно будет занимать, — посетовал в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Рустам Гайнетдинов.

В ПСО «Казань» утверждают, что все недочеты дома 11-3 уже исправлены, дело только за документами.

— В июне в инспекцию Госстройнадзора было отправлено уведомление о завершении строительства дома 11-3. Комиссия вынесла свои замечания, которые уже исправлены. Осталось пройти госэкспертизу. В настоящее время документы для госэкспертизы находятся на проверке в Управлении капитального строительства и реконструкции. Как только она будет пройдена, в дома можно будет заселяться. В доме 11-1 приступили к чистовой отделке, 11-5 — к черновой. Все силы брошены на завершение строительства этих домов, — прокомментировала «Реальному времени» руководитель пресс-службы ПСО «Казань» Светлана Брайловская.

На момент подготовки материала оперативный комментарий от пресс-службы мэрии не пришел, там заверили, что ответ будет готов 23 июля.

Согласно графикам, дома 11-3 и 11-5 должны быть введены в эксплуатацию до 1 сентября, 11-1 — до 1 октября — до 1 октября 2018 года



Источники «Реального времени» сообщают, что в домах 11-1, 11-3, 11-5 идут строительные работы, согласно графикам, 11-3 и 11-5 должны быть введены в эксплуатацию до 1 сентября, 11-1 — до 1 октября — до 1 октября 2018 года. При этом ГЖФ уже взыскал с ПСО «Казань» 200 млн рублей по договорам целевого займа и 7,9 млн рублей неустойки за просрочку возврата суммы займа. В тоже время по иску фонда к Управлению капитального строительства и реконструкции за срыв сроков сдачи домов пока прекращено производство.