В ГЖФ назвали причины затянувшейся сдачи дома ПСО «Казань» в «Салават купере»

Заместитель начальника Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани Дмитрий Нунукин на личном приеме граждан в Госжилфонде РТ рассказал о причинах, из-за которых откладывается сдача дома № 11-3 в ЖК «Салават купере».

По его словам, 14 сентября инспекция Госстройнадзора РТ провела проверку дома и выявила ряд недоделок. В частности, в отдельных квартирах не установлены замки, ручки и наличники на межкомнатных дверях, не завершены работы по испытанию противодымной вентиляции.

Кроме того, не предъявлена исполнительная документация на ряд выполненных работ, не проведена регулировка систем отопления и уборка помещений, а также не до конца благоустроена придомовая территория, сообщили в пресс-службе Госжилфонда РТ.

В акте итоговой проверки всего восемь замечаний. Управление капитального строительства и реконструкции исполкома города и подрядчик ПСО «Казань» должны устранить их до 10 октября 2018 года.

Ранее новые подрядчики обнаружили в двух домах «Салават купере», которые строило ПСО «Казань», многочисленные нарушения.