В Казани начали заселять дом 11-3 в «Салават купере»

В Казани началась торжественная церемония заселения дома 11-3 в ЖК «Салават купере».

На мероприятие приехали заместитель министра строительства РТ Ильшат Гимаев и заместитель руководителя исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров. Почетные гости поздравили новоселов с заселением.

«Вы долго ждали, мучались, нас мучали. Наконец, мы друг друга домучали», — сказал в шутку Владимир Никифоров, говоря о непростой сдаче объекта.



Ильшат Гимаев, в свою очередь, подчеркнул, что со сдачей дома 11-3 практически завершено строительство первой очереди ЖК «Салават купере», передает корреспондент «Реального времени».

В конце сентября замначальника Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани Дмитрий Нунукин сообщил, что в ходе инспекции Госстройнадзора РТ в доме № 11-3 в ЖК «Салават купере» были обнаружены восемь нарушений. Поэтому сдачу дома отложили, а Управление капитального строительства и реконструкции и ПСО «Казань» обязали устранить их до 10 октября 2018 года.