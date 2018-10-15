Госзакупки: бассейн на Жилке, Mercedes-Benz для нефтяников и дизайнерские туалеты

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

1. Первым делом вертолеты и пилоты

Казанский вертолетный завод собирается заплатить сумму в 63 млн рублей за поставку пилотажного комплекса вертолета. Об этом стало известно 9 октября. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Имя его, впрочем, не раскрывается — в копии договора, приложенной к документации, графа об исполнителе по неизвестным причинам замазана, в других документах информация также отсутствует.

Как следует из ведомости поставки, за 63 миллиона КВЗ получит два пилотажных комплекса вертолета ПКВ-38. Применяться они будут на вертолетах Ми-38-2. Гарантия на них составит 1 год, гарантийная наработка — 300 часов в пределах гарантийного срока. Стоимость каждого пилотажного комплекса, согласно протоколу цены, составит 26,5 млн рублей. Напомним, недавно стало известно, что в октябре может быть подписан контракт, в соответствии с которым Индия купит 48 вертолетов производства КВЗ.

2. Казанскую ТЭЦ-2 ждет ремонт паровых турбин

Тем временем «Татэнерго», в которое не так давно вошли несколько крупных энергетических предприятий, готовится вложиться в инфраструктуру. Предприятие собирается потратить 24 миллиона на капитальный и текущий ремонт, а также вибродиагностику паровых турбин для Казанской ТЭЦ-2 на 2019 год. Об этом стало известно на следующий день после обнародования закупки КВЗ — 10 октября. Здесь, впрочем, место поставщика еще свободно. Компании, желающие заняться работами, могут подать заявки до 24 октября, а рассмотрят их 31 октября, тогда же и подведут итоги.

Казанская ТЭЦ-2 расположена на улице Тэцевская. Работы там пройдут с 1 марта по 30 ноября 2019 года. Ключевым моментом при выборе поставщика, помимо стоимости, является опыт выполнения аналогичных работ, завершенных не ранее 2015 года — под «аналогичными» в этом случае подразумевается ремонт или реконструкция паровых турбин мощностью не менее 32 МВт.

Ирада Аюпова более подробно рассказывала о том, что ждет библиотеку — нынешнее здание на Кремлевской за ней сохранится, а в новых корпусах планируется реализовывать «европейскую модель». Фото culture.ru



3. Новая жизнь НКЦ в лице Национальной библиотеки

Основной строительный заказчик региона — Главинвестстрой — собирается найти подрядчика на разработку проектной документации для реконструкции здания Национальной библиотеки. Работы, судя по всему, предстоят обширные: о стоимости самой реконструкции пока ничего не известно, но даже разработка документации будет стоить 22,7 млн рублей. О конкурсе стало известно 5 октября. Заявки будут приниматься до 26 октября, а рассматриваться — 30 октября.

Общая площадь библиотеки должна составить примерно 13,2 тысячи кв. м. Количество условных единиц хранения составит от 2,34 до 3,07 млн штук. Читальных мест в библиотеке будет 520. Указанный в документации земельный участок — Пушкина, 86 — то есть, здание НКЦ «Казань». Исполнитель должен будет предусмотреть асфальтобетонные проезды, площадки, дорожки, озеленение, малые архитектурные формы, наружное освещение и прочее.

Здание должно быть реконструировано, в оформлении интерьера здания подрядчик должен будет использовать национальный орнамент. Помимо этого, должен быть предусмотрен одноэтажный пристрой к существующему зданию, площадью в 780 кв. м, вероятно, именно об этом говорилось в конце сентября, когда появилась информация о расширении НКЦ «Казань». В составе здания Национальной библиотеки должны быть такие помещения, как книгохранилище, зал традиционных и электронных каталогов, интеллектуальная зона с электронным читальным залом и фондом открытого доступа, зал периодических изданий, актовый и малый конференц-залы, республиканский центр консервации и реставрации документов, литературное кафе и молельные комнаты.

Напомним, на прошлой неделе тему переноса Национальной библиотеки в здание НКЦ затрагивал президент Татарстана Рустам Минниханов, а министр культуры Ирада Аюпова более подробно рассказывала о том, что ждет библиотеку — нынешнее здание на Кремлевской за ней сохранится, а в новых корпусах планируется реализовывать «европейскую модель», со свободным доступом к большей части фондов.

По этому адресу, неподалеку от пересечения с улицей Чуйкова, уже расположен Фармацевтический факультет КГМУ. Фото vk.com



4. Еще один корпус Медуниверситета на Амирхана

Займется проектными работами и будущий подрядчик Казанского государственного медицинского университета. Вуз собирается заплатить за разработку документации для строительства учебно-лабораторного корпуса фармацевтического факультета на Амирхана сумму в 12 млн рублей. О закупке стало известно 10 октября, заявки принимаются до 31 октября, а аукцион состоится 1 ноября.

Как следует из документов закупки, здание расположится по адресу: ул. Амирхана, 16. Отметим, что по этому адресу, неподалеку от пересечения с улицей Чуйкова, уже расположен Фармацевтический факультет КГМУ. Здание учебно-лабораторного корпуса должно быть высотой не менее, чем 4 этажа. Общая площадь здания должна быть не меньше 5 200 кв. м. На первом этаже должна быть предусмотрена стоянка автомобилей, на втором и третьем этажах – аудитории и лаборатории, на четвертом — спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий. При этом подрядчик должен будет учесть при проектировании текущее возведение общежития на 400 мест по тому же адресу. Стоимость его строительства, напомним, составляет 275 млн рублей.

5. Пять туалетов с элементами дизайна за 7,5 миллиона

Комитет земельных и имущественных отношений продолжает заниматься вопросом с туалетами в городе. На неделе был обнародован тендер, в соответствии с которым КЗИО собирается купить павильоны-туалеты модульного типа за общую сумму в 7,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 8 по 24 октября, аукцион состоится 29 октября.

Всего будет заказано пять туалетов разного типа. Установлены они будут до конца февраля 2019 года на территории зеленой зоны в районе Казанского кремля, на улице Петербургской, в парке «Черное озеро», на пересечении улиц Татарстан и Марджани, а также на улице Островского. Дизайн каждого модульного туалета будет индивидуальным, к документации прилагаются эскизы.

Всего будет заказано пять туалетов разного типа. Фото prokazan.ru

6. «Жилплощадка» обзаведется своим бассейном

Не забывают в региональной столице и о спорте. Управление капитального строительства Казани готово заплатить 6 млн рублей за проектирование крытого плавательного бассейна в жилом массиве «Жилплощадка», что находится в Авиастроительном районе города. Информацию обнародовали 11 октября, заявки будут приниматься до 31 октября. Рассматривать их будут 8 ноября.

Взрослый бассейн должен быть разделен на шесть дорожек шириной в 2,2 метра и длиной 25 метров. Детский бассейн планируется размерами 6 на 10 метров. В здании бассейна, помимо этого, должен быть зал «сухой разминки», группа кабинетов для методических и учебных занятий, помещения для обслуживания инвалидов, трибуны для зрителей на 50 мест. Пропускная способность для взрослых составит 450 человек в сутки, для детей — 150 человек в сутки. Бассейн должен быть спроектирован с учетом возможности проведение тренировочного и соревновательного процесса по синхронному плаванию. Планируется, что бассейн разместится на улице Химиков, на территории ДЮСШ «Смена». Проектирование должно быть завершено до 31 января 2019 года.

7. Почти тысяча госнаград за 4,8 миллиона

Региональное ведомство — Управление делами президента Татарстана — потратится на государственные награды. За их изготовление заказчик собирается заплатить 4,77 млн рублей. Заявки принимаются с 5 по 22 октября, аукцион состоится 26 октября.

Подрядчик должен будет изготовить семь видов наград. Всего их будет 950 штук. Больше всего — 500 штук — понадобится комплектов медалей «За доблестный труд» с удостоверением и временной застежкой. Такие медали будут изготовлены из серебра 925 пробы, общая стоимость каждого комплекта — 4 680 рублей. Также много — 294 штуки — понадобится нагрудных знаков «Почетное звание «Заслуженный работник», частично покрытых золотом 750 пробы. Стоимость каждого комплекта составит 5 180 рублей. Самыми дорогими будут медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», изготовленные из серебра 925 пробы по технологии с применением метода золочения. Стоимость каждого комплекта составит 6 420 рублей, всего таких понадобится 100 штук. Помимо этого, заказы по два нагрудных знака «Народный артист», «Народный художник» и «Народный поэт» (по 5 180 рублей), а также 50 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан», по 4 700 рублей за штуку. В июне, напомним, Управление делами уже заказывало госнаграды — правда, тогда они были гораздо дороже — по 130 тысяч рублей за штуку.

Аппетит приходит во время еды — теперь компании, связанной с бывшим гендиректором «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым, понадобится модель V220d-L за 3,7 млн рублей. Фото mercedes-kanavto.ru

8. Комфортный минивэн для компании Тахаутдинова

ООО «Таграс-Транссервис», которое входит в близкий к бывшему «генералу» «Татнефти» холдинг «Таграс», вновь собирается купить автомобиль Mercedes-Benz. Подобная закупка уже была месяц назад — тогда предприятие покупало модель E200 за 2,85 млн рублей. Аппетит приходит во время еды — теперь компании, связанной с бывшим гендиректором «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым, понадобится модель V220d-L за 3,7 млн рублей. О закупке стало известно 8 октября, заявки принимаются через портал закупок «Татнефти» с 9 октября.

Автомобиль представляет собой минивэн с мощностью двигателя от 136 до 190 л. с. Коробка передач у автомобиля, судя по официальному сайту производителя, 6-ступенчатая механическая. Стоимость модели V-класса начинается от 3,2 млн рублей. В качестве дополнительного оборудования можно заказать пакет оборудования для стола (за 50 тысяч рублей), для спальных мест (за 32 тысячи), подсветки салона (за 11 тысяч), парковочный пакет с камерой кругового обзора (за 103 тысячи рублей).

9. Башкирский перевозчик заплатит почти 2 миллиона за езду через челнинский автовокзал

Государственный автобусный перевозчик из соседнего Башкортостана — «Башавтотранс» — собирается заплатить сумму в 1,7 млн рублей за автовокзальные услуги в Набережных Челнах. О закупке стало известно 10 октября. Потенциальным подрядчикам, впрочем, можно не торопиться — закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Им стало ООО «ТрансферГрупп» — судя по контактным данным, это — юрлицо автовокзала во втором по величине городе Татарстана. Учредителем компании является Рустем Файрушин, директором — Феликс Ханнанов.

Услуги должны предоставляться с 1 августа 2018 по 1 августа 2019 года. Конкретного списка услуг, как и технического задания, в документации нет. Однако в извещении указаны три коммерческих предложения с расчетом стоимости. Судя по нему, в 2017 году «Башавтотранс» осуществил перевозок, связанных с челнинским автовокзалом, на сумму почти в 10 млн рублей, автовокзал готов брать от 16,5% до 18% от этой суммы. Кроме этого, автовокзал берет половину от объема перевозок багажа. Интересно, кто мог бы быть автором трех разных коммерческих предложений в адрес «Башавтотранса», учитывая, что речь идет о конкретном челнинском автовокзале – и, вероятно, услуги компании-победителя могут быть предоставлены только ею.

«Татспиртпром» не устает заботиться о рекламе своей продукции. Фото Максима Платонова

10. Татарстанская водка покоряет duty free в Домодедово

«Татспиртпром» не устает заботиться о рекламе своей продукции. Пару недель назад, напомним, компания собралась продавать свою продукцию в московском ресторане, а до этого свозить ее на выставку в Берлине. На этот раз татарстанский алкогигант собирается заплатить 612 тысяч рублей за содействие в продвижении торговых марок «Ханская» и Tundra в московском аэропорту Домодедово. О закупке стало известно 9 октября, осуществлена она будет у единственного поставщика — SIA Baltic Logistic System. Стоимость работ указана в евро — 7 950.

Из проекта договора становится понятно, где именно должно оказываться это «содействие» и как оно будет выглядеть. Речь идет о размещении товара в двух магазинах беспошлинной торговли на территории аэропорта. Продукция будет размещаться в магазинах в течение трех месяцев с момента подписания контракта. Судя по всему, помимо непосредственно продажи, в магазинах также должна быть размещена реклама брендов «Татспиртпрома» с помощью лайт-боксов.