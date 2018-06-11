Для строителя Сорокина купят Volkswagen, а в болгарские бани — мебель

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Михаил Козловский

1. «Весенняя» школа за полмиллиарда

Главный оператор госстроек Татарстана — ГИСУ — на неделе объявил тендер на строительство школы на 1501 место в ЖК «Весна» на Мамадышском тракте в Казани, комплекс в конце 2017 года был заложен «Унистроем» Сбербанку. Стоимость заказа составит 511 млн рублей. Заявки будут приниматься с 1 по 18 июня, а аукцион состоится 21 июня. Работы будут профинансированы из двух источников — федерального бюджета и бюджета Татарстана.

Строительство должно быть завершено к 30 августа 2019 года. Подрядчик должен будет выполнить 29 видов работ — начиная от подготовительных, заканчивая благоустройством. В школе будет четыре этажа, расположится она, судя по ситуационному плану, в квартале между улицами Торговой, Магистральной, Центральной и Ноксинской.

2. Почему дорожают газовые автобусы и зачем КВЗ новый «движок»

В Казани продолжают обновлять автобусный парк. 7 июня муниципальное ПАТП №2 объявило об очередной закупке в лизинг 20 автобусов за 238 млн рублей. Аукцион состоится 28 июня, а заявки принимаются до 22 июня. В начале февраля предприятие уже покупало 64 автобуса за 785 млн рублей (каждый автобус стоил 12,2 млн рублей), а неделей позже аналогичный тендер — но уже на 772,5 млн рублей за 77 автобусов (примерно по 10 миллионов за штуку) объявило ПАТП №4. Каждый автобус из нынешнего тендера обойдется примерно в 12 млн рублей.

Автобусы должны быть переданы предприятию до 30 октября 2018 года. Срок лизинга составит 60 месяцев. Речь идет об автобусах большой вместимости — всего в каждом смогут ехать 110 пассажиров, в том числе 28 — сидя. Что интересно, речь идет об автобусах с газовым двигателем. Аналогичный тендер объявлял пару недель назад другой казанский перевозчик — ПАТП №4. Тогда речь шла о 37 автобусах за 398 млн рублей — каждый из них стоил, таким образом, всего 10,75 млн рублей. Автобусы для ПАТП №2 будут дороже, хотя такие характеристики, как пассажировместимость, тип и объем двигателя, — аналогичные.

Казанский вертолетный завод собирается купить двигатель по цене почти шести таких автобусов — за 55,6 млн рублей. Фото Максима Платонова



Тем временем Казанский вертолетный завод собирается купить двигатель по цене почти шести таких автобусов — за 55,6 млн рублей. Закупка, которая будет осуществлена у единственного поставщика, была объявлена 6 июня. Имя его в документации обнаружить не удалось.

Речь идет о двигателе ТВЗ-117ВМ серии 02 специального назначения, согласно проекту договора он должен быть поставлен в срок до июля 2018 года. Согласно данным из открытых источников, такие двигатели устанавливаются на вертолеты Ми-8МТ и Ми-17.

3. Департамент продовольствия напоит всех пивом во время чемпионата мира

Надвигающийся чемпионат мира по футболу не прошел мимо казанского Департамента продовольствия. Организация собирается заплатить 48,4 млн рублей АО «Сан Инбев» за продукцию коммерческих партнеров FIFA в категории «Напитки» в рамках закупки у единственного поставщика. Об этом стало известно 4 июня.

Согласно договору о сотрудничестве, «Сан Инбев» будет поставлять по заявкам Департамента продовольствия пиво, а впоследствии осуществлять его розничную продажу с использованием пластиковой тары, которую поставлять будет все тот же «Сан Инбев». Минимальная партия заказа составляет 9,3 тонны. Департамент продовольствия будет пять раз предоставлять поставщику отчеты о продаже конечным потребителям — 19 июня, 26 июня, 3 июля, 10 июля и 17 июля.

Организация собирается заплатить 48,4 млн рублей АО «Сан Инбев» за продукцию коммерческих партнеров FIFA в категории «Напитки». Фото Максима Платонова

Всего будет закуплено около 340 тысяч банок пива Bud (стоимость каждой для Департамента продовольствия составит 74,6 рубля), 38 тысяч банок безалкогольного Bud (также по 74,6 рубля), 377 тысяч банок «Клинского» (по 53,59 рубля). Объем каждой банки составит 0,45 литра. Интересно тут отметить очень высокую цену, по которой пиво будет покупать Департамент продовольствия. Иногда стоимость аналогичного пива ниже в розничных магазинах, а тут речь идет об очень крупной поставке — три четверти миллиона банок. Вероятно, объясняется это тем, что «Сан Инбев» является спонсором чемпионата мира и у него есть право на продажу своей продукции в рамках мероприятия.

4. 17 миллионов на новую экспозицию музея Тукая

Тем временем несколько далекий от чемпионата мира Национальный музей Татарстана собирается создать экспозицию Литературного музея Тукая, в начале года обновленного за 140 млн рублей. На эти цели учреждение готово потратить 17 млн рублей. Соответствующий конкурс был объявлен 6 июня, заявки будут приниматься до 27 июня, тогда же они будут и оцениваться.

Работы должны быть выполнены в срок до 30 ноября 2018 года. Работы будут проводиться на улице Тукая, 74. Целью заявлено создание новой экспозиции музея, в основе которой должно быть всестороннее представление и популяризация жизни и творчества татарского народного поэта Габдуллы Тукая как значимого культурного явления конца XIХ — начала XX в. на основе научной концепции, расширенной тематической структуры, тематико-экспозиционного плана, дизайн-проекта Литературного музея Г. Тукая, представляемых заказчиком.

Как следует из техзадания, «экспозиция должна объединить просветительское и эмоционально-выразительное начало, побуждать посетителя к желанию больше узнать о судьбе и творчестве Г. Тукая, истории и культуре татарского народа, содействовать формированию у посетителей исторического сознания, духовной культуры, патриотизма, толерантности». Темы экспозиций должны быть следующие: истоки творчества, детские годы, уральский период жизни Тукая, творчество Тукая: традиции и новаторство, экзистенциальные мотивы, ренессанс татарской литературы, духовно-патриотическое наследие Тукая, мировое значение творчества Тукая.





Национальный музей Татарстана собирается создать экспозицию Литературного музея Тукая. Фото Олега Тихонова

5. Один орден «Дружбы» стоит 130 тысяч рублей

Управление делами президента Татарстана собирается потратить 13 млн рублей на изготовление и поставку государственных наград. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 6 июня. Заявки на участие будут приниматься до 22 июня, а аукцион состоится 25 июня.

Единственной госнаградой, которую заказывает Управление делами президента, является орден «Дуслык». Их понадобится 100 штук — каждый будет стоить 130 тысяч рублей. Знак ордена должен быть сделан из серебра 925 пробы с эмалью и позолотой, он представляет собой восьмилучевую позолоченную звезду, лучи которой образуют пятиугольники. Поверх горизонтальных и вертикальных лучей должны крепиться четыре национальных цветочных орнамента. В центре звезды должен быть круглый медальон с выпуклой позолоченной каймой. По окружности медальона на серебряном диске — изображение цветков тюльпана. В центре медальона, покрытом синей горячей эмалью, — серебряное изображение стилизованного Казанского кремля.

На оборотной стороне знака внутри лучей встроены элементы национального орнамента. В центре должен быть нанесен номер ордена, в верхней части по окружности — надпись на татарском языке «Дуслык», в нижней части по окружности — надпись на русском языке «Дружба». Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой из серебра 925 пробы. К ордену «Дуслык» прилагается орденская планка из серебра 925 пробы с позолотой, представляющая собой прямоугольную колодку, обтянутую синей муаровой лентой, в центре которой — три полосы зелено-бело-красного цвета.

Орденом награждаются за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между Татарстаном и иностранными государствами, а также другими субъектами России. Кроме того, орденом награждаются за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Республики Татарстан. Орден был введен в апреле 2015 года.

Всего для МВД понадобится 17 видов кормов, в том числе – для собак, склонных к ожирению, гипоаллергенный корм, для собак с чувствительным пищеварением. Фото Олега Тихонова

6. 50 тонн корма для друга человека

А вот МВД по Татарстану озаботилось питанием для служебных собак. На полнорационный сухой корм для них ведомство собирается потратить сумму в 12,2 млн рублей. Тендер был объявлен 4 июня, заявки будут приниматься до 19 июня. Аукцион состоится 22 июня.

Корм должен поставляться по заявкам в срок до 25 декабря 2018 года. Финансирование будет обеспечено из федерального бюджета — средств государственного оборонного заказа. Всего для МВД понадобится 17 видов кормов, в том числе для собак, склонных к ожирению, гипоаллергенный корм, для собак с чувствительным пищеварением, диетический рацион при острых кишечных расстройствах и нарушении переваривания пищи. Всего понадобится около 50 тонн корма — каждый килограмм обойдется примерно в 240 рублей.

Больше всего понадобится корма «премиум» или «суперпремиум» в виде гранул для взрослых собак всех пород — 15 тонн. В корме должны присутствовать злаки (кукуруза или рис, или ячмень, или овес, либо их комбинация), жиры растительного происхождения (льняное семя или подсолнечное, кокосовое масло), жиры животного происхождения (высококачественный куриный, животный или рыбий жир), минеральные вещества, витамины.

7. В Зеленодольском районе появится здание лыжной базы

Исполком Зеленодольского района собирается потратить почти 7 млн рублей на поставку и установку блочно-модульного здания «Лыжная база» общей площадью в 150,5 кв. м. Тендер был объявлен 4 июня, заявки будут приниматься до 20 июня, а аукцион состоится 25 июня. Закупка будет профинансирована из бюджета Зеленодольского района.

Здание лыжной базы должно быть поставлено в зеленодольский микрорайон Мирный до 30 сентября 2018 года. Длина здания составит около 18 метров, ширина — 8,5 метра, высота — 3 метра. Стены будут сделаны из оцинкованных листов и утеплителя. В здании будут по два санузла для персонала и спортсменов, а также две душевые. Будут размещены стеллажи для лыж и лыжных ботинок, шкафы, столы и стулья.

Здание лыжной базы должно быть поставлено в зеленодольский микрорайон Мирный до 30 сентября 2018 года. Фото Олега Тихонова



8. Нижнекамск проведет Сабантуй в Чебоксарах, а «Татспиртпром» интегрирует «Тундру» на party

Нижнекамское МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Ильинка» по какой-то причине организует федеральный Сабантуй в Чебоксарах. На эти цели учреждение выделит 6,3 млн рублей из бюджета Нижнекамского района. О закупке стало известно 4 июня, заявки будут приниматься до 20 июня, а аукцион состоится 25 июня.

Сабантуй состоится не менее чем на двух площадках 7 июля. Исполнитель должен будет обеспечить транспортировку оборудования из Нижнекамска в Чебоксары и обратно, провести монтаж и демонтаж оборудования, оформить места проведения мероприятия. Исполнитель также должен перевезти подарки — среди них по 20 стиральных машин и микроволновых печей, 23 робота-пылесоса, 13 телевизоров, 20 кухонных комбайнов, водонагреватели, соковыжималки, электрошашлычницы и другое.

«Татспиртпром» тем временем заплатит 10 млн рублей за интеграцию бренда Tundra в проект «Радио «Рекорд» — вечеринку White Party. Тендер был объявлен 6 июня, закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Росдэнс». Компания является юрлицом радио «Рекорд». Отметим, что этот бренд «Татспиртпром» активно рекламирует уже довольно давно.

Из документации следует, что «Росдэнс» должен обеспечить возможность осуществления беспрепятственной маркетинговой деятельности в рамках серии мероприятий Record White Party, которые пройдут в Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Хабаровске. Отметим, что в пяти из городов мероприятия состоятся в ресторанах «Максимилианс».

«Татспиртпром» сможет разместить брендинг в торговых точках, осуществлять семплинг в VIP-зонах площадки, организовать промостенд, транслировать информационный видеоролик на плазменных экранах площадки, разместить брендированное меню в барах, провести «шоу-момент» — сброс шаров с изображением товарного знака, «выход гоу-гоу до четырех человек».

«Татспиртпром» заплатит 10 млн рублей за интеграцию бренда Tundra в проект «Радио «Рекорд». Фото Максима Платонова

9. В гостиницу в Болгаре купят мебель

Корпорация развития туризма Татарстана собирается закупить мебель для АО «Ол Сизонс Отель Менеджмент». Сообщение об этом появилось на портале госзакупок 6 июня. Заявки будут приниматься до 18 июня, а итоги подведут 19-го. Сумма заказа составляет 3,2 млн рублей — за эти деньги должна быть поставлена банкетная и конференц-мебель.

Указанное место поставки — Болгар, улица Береговая, 1а. Товар должен быть поставлен в срок до 10 августа 2018 года. В составе заказа — 30 коктейльных столов, 130 прямоугольных столов, а также банкетные и полукруглые столы, банкетные стулья, тележки для стульев и столов.

АО «Ол Сизонс Отель Менеджмент» зарегистрировано в Казани, на улице Петербургской, в августе 2012 года. Учредителем является Минземимущества Татарстана, а гендиректором — Фади Азиз Абдалла Свеидан. Судя по всему, речь идет о строящейся в Болгаре гостинице «Кул Гали».

10. Volkswagen за 2,3 миллиона для ПСУ

Главным автомобильным тендером недели стал заказ для возглавляемого Рамилем Миннихановым ООО «Первое строительное управление» («дочка» «Связьинвестнефтехима»). Компания собирается купить автомобиль за 2,3 млн рублей. Информация об этом появилась 5 июня, заявки принимаются до 14 июня, а итоги будут подведены 19 июня.

Из документации к тендеру можно узнать, что речь идет о Volkswagen Tiguan в комплектации Highline. Цвет кузова должен быть черный Deep, перламутровый. Отделка сидений — алькантара. ПСУ потребуется автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью в 220 л. с., полным приводом, семиступенчатой автоматической коробкой передач. В машине должны быть система доступа и запуска двигателя без ключа, электропривод двери багажного отделения, противоугонная система с датчиком салона.