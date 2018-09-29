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Промышленность

Индия в октябре может подписать контракт на поставку вертолетов КВЗ стоимостью $1,13 млрд

09:25, 29.09.2018 1
Индия в октябре может подписать контракт на поставку вертолетов КВЗ стоимостью $1,13 млрд
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Индия в октябре может подписать договор с российской стороной по приобретению 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) на сумму 1,13 млрд долларов.

Ожидается, что контракт будет заключен в рамках российско-индийского делового саммита, который пройдет 4 и 5 октября в Дели. На саммите президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам представителя управляющей компании КВЗ, вертолетный завод заранее заложил постройку первых 15—20 фюзеляжей под комплектацию в классической модификации, чтобы сдать первую партию вертолетов в первый год действия экспортного контракта.

«Шансы на подписание очень велики, так как индийская сторона еще в июле подтвердила, что готова к заключению договора», — рассказал «Реальному времени» эксперт ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Ранее «Реальное время» уже писало, что КВЗ может получить экспортный контракт с Индией на 1,1 млрд долларов.

ПромышленностьМашиностроениеОПК Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:16
    Весь вопрос в том захочет ли Индия из-за вертолётов попасть под санкции.
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