НКЦ «Казань» расширят для нацбиблиотеки Татарстана — Минниханов

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что территорию НКЦ «Казань» расширят специально для Национальной библиотеки Татарстана.



«Кто бы что ни говорил, такого места, как НКЦ «Казань», больше нигде нет по функционалу и по привлекательности. Все эти задачи будут решены», — цитирует «Татар-информ» Минниханова.

Ранее СМИ уже сообщали, что в здании НКЦ «Казань» может разместиться Национальная библиотека Татарстана. Как заявили в Минстрое РТ, переезд НКЦ «Казань» займет несколько месяцев.