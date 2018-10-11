Ирада Аюпова о судьбе Нацбиблиотеки на Кремлевской: «Из старого здания нас никто не выгоняет»

Министр культуры Татарстана в неформальной беседе с журналистами рассказала о новых принципах книгохранилища, новых музеях и путях развития национальной культуры

На неформальный разговор о «профильных» проблемах за чашкой кофе пригласила сегодня журналистов в Центр современной культуры «Смена» Ирада Аюпова. Для нового министра культуры РТ это первый выход в публичное пространство в таком формате. Открывая встречу, она заметно волновалась, но, похоже, напрасно: диалог получился насыщенным и познавательным. Корреспондент «Реального времени» собрала несколько самых интересных высказываний Ирады Аюповой.

Об истинных ценностях и двигателе развития культуры



— Сегодня очень многое в нашей культуре — это такой сублимированный продукт, как пакетированный кофе, когда мы берем, что называется, по возможности. Вот есть возможность поучиться в музыкальной школе — пошел, поучился. Но сама культура — это продукт не сублимированный. Это продукт со своими традициями, своим ароматом…

— Я считаю, что нельзя допускать, чтобы государство воспринимало только те учреждения культуры, которые финансируются из бюджета. Инициативы с «земли» мотивированы в большей степени.

— Неинформированность порождает вымысел, а информированность — доверие. Как увеличить степень доверия между обществом и теми, кто реализует политику в сфере культуры — об этом хотелось бы сегодня поговорить.

«Сейчас мы считаем, насколько мы поместимся в новый проект, в НКЦ, но из старого здания нас никто не выгоняет». Фото culture.ru



О переезде Национальной библиотеки в здание НКЦ «Казань»

— До вчерашнего дня еще шли споры, как это должно быть. В той концепции, на которой мы настаиваем, — это должна быть европейская модель. Сегодня большая часть фондов находится в хранилищах, не в открытом доступе. В Европе модель иная: человек подходит к полке, берет книгу, читает, а потом кладет книгу на место. Мы ходим в библиотеку, когда учимся в школе, в институте, занимаемся научной работой. А мне понравился слоган, который я увидела в Питере: «Библиотека, карьера, рост». Вот когда мы переходим к концепции «Обучение всю жизнь», роль библиотеки меняется — ты приходишь туда, чтобы заниматься саморазвитием. Такую библиотеку и надо нам создавать.

О том, останется ли за Национальной библиотекой историческое здание на Кремлевской

— Сейчас мы считаем, насколько мы поместимся в новый проект, в НКЦ, но из старого здания нас никто не выгоняет. У меня безумная любовь к этому зданию. Там есть великолепный «Дубовый зал», который сделан из папье-маше. Если бы Крупская в свое время не передала это здание под библиотеку, то, возможно, это папье-маше до нас бы не дошло: гигроскопичность, которой обладают книги, спасла его от разрушения… Это все надо показывать людям, эта красота должна быть доступна!

О музейной экспозиции НКЦ «Казань» и новых зданиях для музеев

— Безусловно, разделить эту коллекцию у нас нет ни юридических оснований, ни желания. Но в ней много экспонатов, которые на сегодняшний день не показываются в открытом доступе… Большая часть этой коллекции уйдет в музей Казанского Кремля, но мы понимаем, что там есть экспонаты, которые связаны с именем Шаляпина, например, и вот эту часть мы можем передать музею Горького и Шаляпина во временное пользование.

«Большая часть этой коллекции уйдет в музей Казанского Кремля, но мы понимаем, что там есть экспонаты, которые связаны с именем Шаляпина, например, и вот эту часть мы можем передать музею Горького и Шаляпина во временное пользование». Фото nkc-kazan.ru

— Буквально в начале ноября мы готовимся к переезду в Галерею современного искусства [Маркса, 57] — в новое здание, которое мне очень нравится… Практически весь Кремль отдается под музей, все присутственные места. Мы сейчас формируем концепцию музея Казанского Кремля. Большая просьба — если есть предложения, что бы в этом музее вы хотели видеть, пишите нам.

Лишится ли Казань с закрытием НКЦ центра татарской культуры

— Все должно быть сбалансировано. Нельзя говорить о том, что очень большое количество культурных учреждений Казани не является центрами татарской культуры потому, что это центры города. Театр Галиаскара Камала, например: я считаю, что более продвинутого и более посещаемого центра татарской культуры, чем театр Галиаскара Камала сегодня в республике нет. А скажите, какое яркое, масштабное событие, связанное с продвижением татарской культуры, прошло в последние годы в стенах НКЦ «Казань»?..

— В рамках Национальной библиотеки там будет создано как минимум четыре площадки для коммуникаций — актовый зал и еще три дополнительных помещения, в которых можно будет проводить какие-то мероприятия. И, естественно, Национальная библиотека Республики Татарстан должна выступать центром коммуникации всех национальных сообществ… Мы должны расширять культурное пространство!

О взгляде со стороны

— Возможно, нами будет создана площадка, где каждый сможет вести свой блог, например, на портале министерства. Мы зачастую не видим того хорошего, что у нас есть… А люди — туристы, студенты — приезжают к нам с определенными ожиданиями. Насколько их ожидания оправдываются и чего они ожидают — это очень хорошие индикативные элементы, которые должны быть нами услышаны. И если кто-то захочет вести блог о Казани, находясь в Санкт-Петербурге, мне это будет интересно, я буду знать, где я не дорабатываю.

«Я считаю, что более продвинутого и более посещаемого центра татарской культуры, чем театр Галиаскара Камала сегодня в республике нет». Фото Максима Платонова

Об условиях для творческого роста

— Мы не можем быть хорошими для всех, не создавая комфортную среду здесь. В демографии есть такой термин — «западный дрейф». Люди стараются переехать на Запад. Мы должны создавать такие условия, чтобы к нам приезжали, а не такие, чтобы наша молодежь искала место для творческой самореализации где-то в другом месте.

О задачах фестиваля «Татар җыры»

— Основная задача — сделать так, чтобы татарскую песню воспринимали и за пределами республики… В этом есть проблема — куда двигаться. Должен быть качественный репертуар. А татарская эстрада, современная татарская песня — там они все очень похожи друг на друга, это «тын-тын-тын», которое все забивает…. Сегодня мир эстрады очень сегментирован. Стоит проблема создания музыкального репертуара, который бы был ориентирован на все поколения, объединял людей.

О «важнейшем из искусств»

— Что такое кино? Кино — это идеология. Сегодня мы идем по пути совершенствования фестиваля мусульманского кино. Что должно быть его фишкой, которая будет отличать его? Не потерять в череде большого количества кинофестивалей, которые сегодня проводятся?.. Кино — оно должно отвечать на вопросы, чего мы ждем… А кинопопса — она не сохранится. И мы можем пригласить чужих режиссеров, но должны в первую очередь сохранить свои кадры. Зачем транслировать чужие мысли? Может, лучше пригласить наших молодых режиссеров, продвигать свои кадры?

О стратегии культурного развития

— Культура потребления, активно внедренная в нашу жизнь и в наше сознание, привела нас к тому, что мы живем очень короткими промежутками времени. Мир меняется безумно быстро. А стратегия должна быть долгосрочной, мы должны понимать, что хотим увидеть в конце. И эта стратегия не может быть навязана, тут нужен объединяющий элемент. К этой работе приступили, и Министерство культуры — в числе тех министерств, которые пошли по пути выбора приоритетов с учетом мнения общественности.

— Что значит сохранить нас как народ, как татарский народ? Сохранить язык? Сохранить культуру? Костюм? Пищу? Или менталитет? Или систему ценностей? А что такое система ценностей? Сегодня очень многие люди выстраивают ее на религиозной составляющей. Очень важно, чтобы различные формы идентичности не вступали в противоречие. Это очень сложная задача — увидеть себя в будущем.