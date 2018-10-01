Госзакупки: БКК ждет закольцовка, татарскую книгу — свой дом, а татарстанскую водку — экспансия

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. Продолжение БКК следует

Главное дорожное ведомство региона, «Главтатдортранс», наконец-то собирается заняться продолжением Большого казанского кольца, так и не превратившегося в, собственно, кольцо со времен Универсиады-2013. Замкнуть его должны в соответствии с генпланом до 2035 года. Ведомство собирается заплатить 50 млн рублей за проектно-изыскательные работы по участку БКК от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской. Участок этот совсем короткий, длиной около 800 метров, но сейчас для его проезда нужно сделать крюк длиной минимум 4 километра.

О закупке было объявлено 26 сентября, заявки будут приниматься до 17 октября, а рассматриваться — 18 октября. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана и должны быть выполнены до 24 мая 2019 года. Согласно техническому заданию, всего на проектируемом участке будут четыре полосы движения, ширина полосы для основного потока составит 3,5 метра, а для общественного транспорта — 3,75 метра. Помимо непосредственно дороги, должна быть спроектирована двухуровневая транспортная развязка на пересечении с Фермским шоссе.

2. «Алабуга» почистит рельсы от снега

Особая экономическая зона «Алабуга» собирается обзавестись зимней дорожной техникой. Предприятие готово выделить сумму в 42,8 млн рублей на покупку снегоуборочной машины. Соответствующий тендер был объявлен 21 сентября. Заявки будут приниматься до 12 октября, а итоги подведут 22 октября.

Самоходная снегоуборочная машина предназначена для уборки снега на станционных путях, стрелочных переводах и горловинах, а также для погрузки снега в кузов машины, перевозки и механизированной разгрузки в установленном месте. Мощность силовой установки составит 315 кВт, а ширина колеи будет стандартной для России и стран СНГ, а также Финляндии и Монголии — 1 520 мм.

КАИ готов потратить 13,3 млн рублей за комплектующие для создания стенда по исследованию современных систем пилотирования и позиционирования экспериментальной летательной техники в пространстве. Фото Максима Платонова



3. Исследовательский стенд для КАИ

Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, также известный как КАИ, готов потратить 13,3 млн рублей за комплектующие для создания стенда по исследованию современных систем пилотирования и позиционирования экспериментальной летательной техники в пространстве. Закупка будет происходить в рамках выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по теме: «Разработка проектных решений и создание опытного образца системы управления многоцелевого регионального 9-местного самолета с интеллектуальным комплексом обеспечения безопасности полетов». Информация появилась 25 сентября, заявки будут приниматься до 11 октября. Аукцион состоится 15 октября.

Поставка стенда должна быть осуществлена в течение 90 дней с даты заключения контракта. Всего он должен состоять из 27 элементов, в том числе — монитора для отображения параметров полета, системы определения углового положения в пространстве, блока анализа параметров силовой установки, пульта управления рулевыми машинками, индикатора угла атаки, имитатора сигналов спутниковых навигационных систем.

4. Два «японца» по 5 миллионов для водного поставщика Нижнекамска

Нижнекамское АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», занимающееся обеспечением водой и тепловой энергией домов и предприятий города, собирается потратить на лизинг автомобилей 10,6 млн рублей. Информация о закупке у единственного поставщика появилась 24 сентября. Подрядчиком стала московская лизинговая компания «Европлан», правопредшественник — «Сафмар финансовые инвестиции». «Ведомости» называют конечными бенефициарами компании Саида и Михаила Гуцериевых.

Речь, судя по всему, идет о закупке двух Toyota Land Cruiser 150 по 5,3 млн рублей в цветах «черный металлик» и «белый перламутр» по 5,3 млн рублей. Срок исполнения договора — 34 месяца. В требованиях к автомобилю можно узнать, что нижнекамской компании нужны машины с двигателем в 249 л. с., с датчиками света и дождя, системами контроля и информирования об усталости водителя, слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом и мониторинга давления в шинах. Сидения должны быть обиты кожей, в салоне требуются вставки «под дерево» и «под алюминий». Также в машине должна быть система стабилизации положения кузова, трехзонный климат-контроль и аудиосистема JBL премиум-класса.

Национальный музей Татарстана озаботился вопросом создания экспозиции музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала. Фото culture.ru

5. Дом татарской книги на улице русского драматурга

Национальный музей Татарстана озаботился вопросом создания экспозиции музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала. На эти цели учреждение готово потратить 8,08 млн рублей. Информация об открытом конкурсе появилась 21 сентября. Заявки будут приниматься до 12 октября, тогда же их и будут рассматривать.

Местом расположения указан адрес: ул. Островского, 15. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2018 года. Целью заявлено создание экспозиции, посвященной истории татарской рукописной и печатной книги, в которой будет наглядно обозначено место татарской книги в общероссийском и мировом литературном процессе ХХI века, сохранение мемориальной квартиры Шарифа Камала, а также создание медиа-музейного центра «Дом татарской книги», комплексно решающего задачу «приобщения посетителей к сокровищнице национальной литературы». Работы будут вестись на основе научной концепции, расширенной тематической структуры, тематико-экспозиционного плана, дизайн-проекта Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дома татарской книги), представляемых Национальным музеем Татарстана.

6. Участие восьми музыкантов в фестивале Concordia

За участие приглашенных артистов в концертной программе очередного, VIII Международного фестиваля современной музыки Concordia Государственный симфонический оркестр заплатит 5,45 млн рублей. О закупке стало известно 26 сентября, она будет осуществлена у единственного поставщика — фонда поддержки искусств «Арт Линк», директором которого является Руслан Капитонов.

Концертные программы будут проходить с 3 по 31 октября 2018 года в рамках Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдуллиной Concordia. Под приглашенными артистами подразумеваются солист-инструменталист Алексей Людевиг из Санкт-Петербурга, композиторы Сергей Слонимский и Алексей Рыбников, лауреаты международных конкурсов Иван и Михаил Почекины, а также Анастасия Кобекина, дирижер Гавриель Гейне из США, скрипач Райнер Хонк из Австрии.

Концертные программы будут проходить с 3 по 31 октября 2018 года в рамках Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдуллиной Concordia. Фото Олега Тихонова

7. Празднование 190-летия Льва Толстого в Казани, Гранаде и Нагое

Институт развития образования Татарстана готов выделить 4,34 млн рублей на проведение Международного саммита языков и культур, посвященного 190-летию Льва Толстого. Информация о закупке у единственного поставщика появилась 24 сентября. Исполнителем стал Казанский федеральный университет.

Услуги должны оказываться с 12 сентября по 1 декабря 2018 года в Казани, а также в испанской Гранаде и японской Нагое. В стоимость оплаченных услуг входят издательские расходы, оплата транспортных расходов и проживания приглашенных участников, оплата командировочных расходов, организация питания, приобретение канцелярских товаров, оплата работы членов организационного и редакционного комитетов, а также организационно-техническое и информационное сопровождение работы саммита.

8. Подарки детям «Агросилы» по 593 рубля

Предприятие под названием «Агросила», не так давно собравшееся выпускать халяльную колбасу и зарегистрированное в деревне Аняково Актанышского района, задумалось о покупке новогодних подарков. Согласно данным сервиса «Картотека» учредителем компании является заинское ЗАО «МЭКТ», а директором — Светлана Барсукова. На закупку новогодних подарков компания потратит 3,57 млн рублей. О конкурсе было объявлено 24 сентября, а уже 1 октября должны быть подведены итоги.

Как следует из спецификации, всего предприятию понадобится чуть больше 6 тысяч новогодних подарков для предприятий холдинга. Стоимость каждого из них составит 593 рубля. Конкретный состав требуемых подарков будет известен участникам закупки — информация является закрытой. Известно, впрочем, что стоимость эта включает доставку до склада заказчика, а срок поставки — до 15 декабря 2018 года.

«Татнефть» собирается заплатить 3,5 млн рублей за организацию выставочного стенда на 23-й Международной выставке «Нефть и газ Туркменистана — 2018». Фото wikimedia.org

9. Выставка с участием «Татнефти» в Туркменистане

Тем временем главная нефтяная компания региона — «Татнефть» — собирается заплатить 3,5 млн рублей за организацию выставочного стенда на 23-й Международной выставке «Нефть и газ Туркменистана — 2018». Тендер был обнародован 24 сентября, заявки будут приниматься до 10 октября.

Выставка пройдет в столице Туркменистана Ашхабаде. Организаторами выступают Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана, а также торгово-промышленная палата Туркменистана. Общая площадь экспозиций на выставке составляет около 2 тысяч кв. м. На ней, как пишут организаторы, представлены свыше 160 компаний из десятков стран. Напомним, в июле президент Туркменистана приезжал с визитом в Казань, во время поездки он посещал выставку промышленных предприятий Татарстана.

10. Продажи водки «Татспиртпрома» в московском ресторане

«Татспиртпром» продолжает развивать свои бренды за пределами Татарстана. После пиар-мероприятий в Европе алкогольный гигант собрался выделить 2 млн рублей на интеграцию бренда Tundra в московском ресторане Happy End Bar & Kitchen, проекте от владельцев Pachamama Group в Лондоне и Бека Нарзи. Соответствующий тендер появился 27 сентября, единственным поставщиком стало ООО «ЭдвилХоспиталити». Генеральным директором московской компании, зарегистрированной в Спиридоньевском переулке, является Эллина Мурзагулова, а учредителями — Рустам Топчиев, Михаил Андреев и Лидия Тетерина.

Договор заключен сроком на год. Согласно ему, исполнитель должен осуществить листинг водки «Тундра» и коктейлей на основе водки «Тундра» в меню баров заведения. Помимо этого, исполнитель должен будет обеспечить выкладку продукции на полках всех баров заведения, а также ежемесячное размещение публикаций на странице исполнителя в Instagram с упоминанием о водке «Тундра». Последний пункт обойдется «Татспиртпрому» в миллион рублей за 12 публикаций.