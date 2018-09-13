Всеволод Чаплин: «Деятельность Владимира Головина стоит скорректировать, а не вести войну на уничтожение»

Спасение или уничтожение: что ждет опального клирика Чистопольской епархии?

Фото: православный-болгар.рф

В церковных кругах Татарстана разгорелся скандал вокруг протоиерея Владимира Головина — настоятеля храма из Болгара (Спасский район), который практиковал коллективные «соборные молитвы» и вел любопытные интернет-проповеди, из-за чего религиозного деятеля заподозрили в сектантстве. Чистопольская епархия отстранила священника от службы, а тот в свою очередь обрушился с обвинениями в адрес своего руководства в РПЦ и властей республики. Митрополит Феофан призвал клирика к покаянию. Наш колумнист протоиерей Всеволод Чаплин считает, что деятельность отца Владимира следует скорректировать, а не вести войну на уничтожение. Свои мысли о непростой ситуации он изложил в колонке, написанной для «Реального времени».

Приемы за рамками христианского здравомыслия

Ситуация вокруг протоиерея Владимира Головина — известного клирика из Болгара — не вошла в топы новостей, но среди активных православных верующих, включая некоторых элитариев, она обсуждается очень живо и очень непросто. Несколько дней назад я был на Московской книжной выставке-ярмарке. Публика там была самая разная, в основном от Церкви далекая, но среди полутора десятков вопросов, которые я услышал после выступлений, два были именно о ситуации вокруг отца Владимира. Больше спрашивали только об «автокефализации» Украины и об отношениях с Ватиканом…

Мне малосимпатичны пастырские методы отца Владимира Головина. Человек весьма неглупый, умело пользующийся словом, он слишком нарочито поддерживает имидж простоватого сельского батюшки, немного юродивого, но «своего» и понятного. На фоне порядком надоевшего церковного «официоза» это работает почти безотказно — как работало и 10, и 20 лет назад, в том числе среди московской интеллигенции, искавшей «народной святости» по дальним весям. Когда священником такого типа увлекаются, он часто начинает использовать приемы, лежащие далеко за рамками христианского здравомыслия — устраивать «сеансы» исцелений, предсказывать будущее и даже намекать, что именно в его общине есть некая особая, отличная от остальной Церкви благодать и духовная сила. На моей памяти многие пастыри, пошедшие по этому пути, кончили духовным расстройством и увели своих последователей за собой от Христа. Убежден: для священника важны и некоторая дистанция с прихожанами, которую не нужно путать с холодной напыщенностью, и определенная сдержанность в проявлении эмоций.

Иные высказывания отца Владимира лежат за рамками христианского вероучения. Так, он почему-то говорил, что Христос — «не Бог, а Богочеловек», хотя здесь нет противоречия. Зачем-то кощунственно рассуждал о физиологических отправлениях организма Богочеловека, чем шокировал множество верующих людей. Признавал более чем сомнительные «фатимские пророчества», которые Ватикан трактовал как повод подчинить себе Россию.

«Когда священником такого типа увлекаются, он часто начинает использовать приемы, лежащие далеко за рамками христианского здравомыслия — устраивать «сеансы» исцелений, предсказывать будущее и даже намекать, что именно в его общине есть некая особая, отличная от остальной Церкви благодать и духовная сила». Фото православный-болгар.рф



Обвинил бездоказательно

Впрочем, все это можно и нужно было скорректировать в процессе диалога. Однако был принят другой сценарий. Чистопольское епархиальное управление выступило с обстоятельным документом, подготовленным в том числе на основе заключений целого ряда московских церковных структур. Там разбирались многие аспекты деятельности отца Владимира — и разбирались весьма жестко. В итоге ему было предписано покаяться и уничтожить все записи его проповедей в интернете (сомневаюсь в каноничности такого требования — достаточно было предложить стереть или дезавуировать лишь то, что не соответствует христианскому вероучению).

Болгарский священник выступил с видеоапологией длиной аж в три с половиной часа. Я не поленился всю ее прослушать. В двух приведенных выше высказываниях о Христе он покаялся (известный профессор Алексей Осипов, чьи взгляды были осуждены на более высоком уровне, каяться не думает и продолжает их пропагандировать). А вот по ряду других обвинений отец Владимир привел очень убедительные контраргументы, говорящие по крайней мере о непроработанности епархиального документа.

Сам обвинил ряд лиц — и сделал это бездоказательно. Не только в светском правовом поле, но и поле церковно-каноническом это недопустимо. Считаешь, что некто дает взятки, — представь факты или по крайней мере свидетельства лиц, готовых назвать себя. Обвиняешь конкретное лицо в причастности к «голубому лобби» — знай, что такое обвинение останется клеветой без видеозаписи «полового» акта или без показаний хотя бы одного его свидетеля/участника. Либо действуй методами «оккупай-педофиляй», с признанием виновного под камеру. Все остальное — электронная переписка, звукозаписи, а уж тем более рассуждения диакона Андрея Кураева — никаким доказательством считаться не может.

«В «Ютубе» и других информационных сетях собираются подписи под обращением к Патриарху». Фото Максима Платонова

Немедленно после публикации протоиерей Владимир Головин был запрещен в священнослужении на 3 месяца. И трудно сказать, что с ним будет дальше. Он явно готов отказаться от тех своих слов и действий, которые противоречат учению Христову. Но не готов «самоуничтожиться» как проповедник. Он не призывал никого — по крайней мере публично — объединяться в свою защиту. Люди не ложатся на рельсы, не штурмуют епархиальных зданий. Однако в «Ютубе» и других информационных сетях собираются подписи под соответствующим обращением к Патриарху.

Харизматическая известность заставляет других ревновать

Итак, история явно не закончена, даже если кому-то очень хочется истребить из голов и сердец десятков тысяч людей саму память о популярном священнике. Продолжится и дискуссия о практиковавшейся им «соборной молитве по соглашению». Речь идет об одновременном чтении определенных молитвословий разными людьми в разных местах. Нечто подобное сегодня практикуют многие общины — в интернете легко найти примеры. Я считаю это новшеством, но никаких догматических или канонических препятствий не знаю — при том понимании, что соборная молитва в храме и «физическое» принятие таинств для христианина гораздо важнее.

Очевидно, что вокруг болгарской общины крутятся немалые денежные пожертвования. Отец Владимир утверждает, что фонды, куда они направляются, публикуют полную отчетность — и предлагает сделать то же самое обвиняющим его. Этот сильнейший контраргумент, боюсь, останется без ответа…

Высказывалась популярным клириком и мысль о том, что его устраняют из Болгара, чтобы сделать это место исключительно исламским. Не уверен, что кто-то из местных мусульман сего требует. Да и наличие посещаемого православного храма рядом с религиозным центром российского ислама вряд ли помешает направляющимся туда паломникам, туристам и делегациям. Я сам когда-то заезжал в эту церковь по дороге в исламский центр, вместе с друзьями-мусульманами и татарстанскими чиновниками, общался с сыном отца Владимира — и не заметил никакого напряжения.

«Наличие посещаемого православного храма рядом с религиозным центром российского ислама вряд ли помешает направляющимся туда паломникам, туристам и делегациям». Фото Тимура Рахматуллина

Увы, часто бывает так, что харизматическая известность, особенно сопровождаемая пожертвованиями, заставляет других ревновать. Так, между прочим, происходило со многими святыми, что теперь описывается в их житиях. И, наверное, деятельность отца Владимира стоит аккуратно скорректировать, а не вести с ним войну на уничтожение, оправдывая его горькое предсказание: «Дорежут». Нужно помнить, что люди, духовно с ним связанные, — это бесценное достояние Церкви. Да, связь со священником гораздо менее важна, чем связь со Христом, и заслонять Бога собой пастырь не должен. Но мудрость Церкви как раз в том, чтобы привести к Нему всех — и пастырей, и паству.

Протоиерей Всеволод Чаплин