Священник из Болгара объяснил запрет на проповеди кознями митрополита и «властных кругов Татарстана»

Запрещенный ранее в служении священник из Болгара Владимир Головин заявил, что в его отстранении от служения виноваты митрополит Казанский Феофан и властные круги Татарстана.

По его словам, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков) планирует продолжить карьеру в Москве, в Синоде. Для продолжения карьеры у него есть некая «договоренность» с людьми, близкими к власти в Татарстане.

«На него очень негативно смотрят находящиеся у рычагов власти в Татарстане, они бы тоже хотели, чтобы он поскорее уехал из Казани, и содействуют», — заявил Головин в своем обращении, опубликованном на YouTube.

Как отметил Головин, есть некие условия — строится собор, развивается Свияжск-град, но «Болгар должен быть заповедником ислама», а «чересчур активная жизнь православных» не вписывается в планы.

Напомним, в Чистопольской епархии сложилась нештатная ситуация — протоиерей Владимир Головин, настоятель храма из Болгара, отправлен под запрет. Это довольно-таки серьезное наказание в РПЦ и прибегают к нему при крайних мерах. Подробно — в материале «Реального времени».