Священник из Болгар обвинил святителей РПЦ в смертных грехах

Организатор «молитв по соглашению с Болгаром» отец Владимир Головин разместил в интернете видеообращение к пастве, в котором обличает церковное руководство в корыстолюбии, карьеризме и намекает на содомию в рядах РПЦ.

Церковь отреагировала на это временным отстранением батюшки от служения, но это первый шаг: известный российский богослов и исследователь современного сектантства Александр Дворкин полагает, что опальный священник скоро может предстать не только перед церковным, но и перед светским судом. О том, кого и в чем обвиняет Головин, как на его видеоотповедь отреагировали паства и церковное начальство и в чем богослов и церковный историк усматривает главную опасность деятельности опального священника, читайте в материале «Реального времени».