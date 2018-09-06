«Владимир создал некую параллельную систему, которая не имеет отношения к православной церкви»

Церковный историк, богослов Дворкин о признаках секты в движении опального священника из Болгара Владимира Головина

Обвинениями на обвинения ответил клирик храма святого мученика Авраамия Болгарского Владимир Головин, организовавший интернет-сообщество, в котором практикуются коллективные «соборные молитвы по соглашению с Болгаром». После того как Чистопольская епархия опубликовала заявление, осуждающее его деятельность, протоиерей разместил в интернете видеообращение, в котором обличает своих оппонентов в страшных грехах. А среди его паствы начался разброд. Сохранившие верность духовному наставнику молятся о нем, а те, кто засомневался в правильности его толкования православного учения, покинули группу либо молятся в целом «о православной церкви», ожидая, что конфликт разрешится свыше. Между тем известный православный исследователь, церковный историк, богослов Александр Дворкин усмотрел в движении Головина признаки сектантства. «Реальное время» продолжает следить за развитием событий.

Миром господу помолимся, предварительно заплатив

Начало церковному скандалу было положено на Рождественских чтениях в Москве в начале этого года. Настоятель новосибирского собора во имя святого благоверного князя Александра Невского отец Александр (Новопашин) выступил с докладом «Коммерческо-религиозный проект протоиерея Владимира Головина», в котором раскритиковал деятельность болгарского батюшки, создавшего и раскрутившего в интернете практику «соборных молитв по соглашению».

Суть ее в том, что в определенное время, по расписанию, вывешенному на созданных отцом Владимиром сайтах и на страничках в соцсетях, верующие в разных городах и странах, не приходя в храм, становятся на молитву и читают акафисты — церковные хвалебные песнопения. Паства отца Владимира разбросана не только по всей России — по соглашению с Болгаром молятся уже и за рубежом. Соборная молитва возносится за определенных людей — чтобы имя человека было в ней упомянуто, надо, как сказано на сайте «Молитва по соглашению», присоединиться к ней. Отнюдь не бесплатно: «Предлагаемое пожертвование на одно имя — 700 р. за один акафист на один календарный год, — сообщается на сайте. — При выборе четырехкратного чтения акафиста в течение суток предлагаемое пожертвование на одно имя — 1500 р.». Хотя приверженцы молитвы по соглашению пишут в соцсетях, что в особых случаях, когда средств нет, а человек действительно находится в беде, можно обратиться к секретарям отца Владимира, и они внесут имя в список даром.

Кроме того, отец Владимир практикует проповеди, видеозаписи которых также публикуются в интернете. И проповеди эти зачастую носят совсем не канонический характер, но сторонники батюшки воспринимают их с огромным интересом и вниманием и активно обсуждают в соцсетях. «Развернул меня к Богу лично отец Владимир Головин. Батюшка, с нами Бог, и мы с тобой!» — написал, к примеру, в соцсети на днях пензяк Андрей Маркелов.

Но отец Александр (Новопашин) поставил в вину болгарскому батюшке именно размещение в интернете видеозаписей «проповедей сомнительного качества», а также «пошлое и кощунственное поведение», «магический, оккультный подход», использование неканонических приемов вроде «духовного лечения» и организацию на всем этом доходного бизнеса, предусматривающего, в частности, «усиление молитвы по 400 рублей за имя» — по принципу «доплати — и молитва подействует лучше».

А 24 августа уже Чистопольское епархиальное управление опубликовало заявление о деятельности протоиерея Владимира Головина, основанное на заключении специальной комиссии при Архиерейском совете Татарстанской митрополии, Синодальной библейско-богословской комиссии, Синодальной богослужебной комиссии, Центра географии религий при Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви и общества Русской православной церкви. В нем указывается на «свидетельства противопоставления участников указанной практики [«соборных молитв по соглашению»] всей полноте Русской православной церкви», критикуется содержание проповедей и книг болгарского священника и содержится призыв к клирикам и пастве «постараться со вниманием и любовью увещевать своих братьев и сестер, вовлеченных в движение «соборной молитвы по соглашению с Болгаром», к познанию подлинного святоотеческого понимания Евангелия Христова и святой апостольской веры».

Однако батюшка не смирился, а, напротив, выложил в интернет уже не проповедь, а скорее гневную отповедь священноначальникам.

«А судьи кто?»

«Реальное время» предложило отцу Владимиру высказаться о непростой ситуации, в которой он оказался, однако на обращение, направленное по электронной почте, пришел только лаконичный ответ от помощников батюшки: «Мы передадим ваши контакты отцу Владимиру. Но решение воспользоваться ими или нет остается только за ним». Решение он, судя по тому, что звонка не последовало, принял отрицательное.

А своим интернет-обращением к пастве «Кто истинные гонители отца Владимира?» отец Владимир подтвердил как раз отмеченную в заявлении Чистопольского епархиального управления «готовность идти вопреки рекомендациям, данным ему со стороны священноначалия Церкви». В нем опальный батюшка откровенно высказался и об отце Александре Новопашине, и об увещевавшем его прекратить противоречащую официальной позиции РПЦ деятельность первом заместителе управляющего делами Московской патриархии митрополите Тверском и Кашинском Савве (Михееве), и о митрополите Казанском и Татарстанском Феофане (Ашуркове).

В частности, протоиерей сомневается, что в его деятельности действительно разбирались солидные комиссии:

— Я никогда никем не был ознакомлен с протоколами… Заседания [комиссий] хотел спровоцировать Феофан… Я был вызван в Москву. Но там было лишь давление и нагоняние страхов. Мне было приказано, чтобы я закрыл и уничтожил все. Что было из моих проповедей в интернете… И цель была другая — запугать.

Головин утверждает, что вся деятельность митрополита Казанского и Татарстанского направлена не столько на благо церкви и паствы, сколько на защиту собственных интересов — дескать, даже восстановление собора Казанской иконы Божией Матери он затеял ради показухи, отказавшись от реализации более важной, но многотрудной задачи — подготовки церковных кадров в духовной академии…

Но это все «цветочки» по сравнению с содомским грехом, на который прозрачно намекнул отец Владимир, говоря об одном из своих гонителей. Отвергая обвинения в корысти в свой адрес, опальный священник аргументирует их… корыстными интересами и целями своих гонителей:

— Все, что вокруг Болгара сейчас крутится и вертится, — это очень серьезный заказ, большая работа людей, преследующих узкие корыстные цели.

Но конкретных фактов он не приводит, лишь поясняет, что у него с доходами и расходами все прозрачно, «можно прийти и ознакомиться», а затем предлагает своим оппонентам «снять ценники в храмах», перестать брать с паствы плату за исполнение треб и открыто отчитаться в суммах, которые собирает церковь, как это делают светские предприятия и организации.

А еще отец Владимир настаивает на невозможности исполнения распоряжения епископа Чистопольского и Нижнекамского Пармена о закрытии всех сайтов и порталов, посвященных «молитве по соглашению». Дескать, вроде как если бы и захотел он это сделать, технически уже не получится…

В церкви молятся и не находят слов…

Реакция на выступление протоиерея из Болгара в интернете последовала быстрая и жесткая: 3 сентября указом епископа Чистопольского и Нижнекамского протоиерей Владимир Головин был запрещен в служении сроком на три месяца в связи с «продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь Церкви».

А в телефонном разговоре с корреспондентом «Реального времени» владыка Пармен сообщил, что сейчас вся митрополия молится об отце Владимире Головине:

— Мы все ожидаем, что милость Божия будет явлена на предмет того, что отец Владимир, призванный церковью, принесет плоды покаяния, сделает этот шаг для спасения своей души… Он сам должен себя услышать!.. Надеемся, что он принесет плоды покаяния, извинится перед теми, кого он себе позволил обидеть, извинится за то, что сейчас вот люди ведут баталии на предмет правильности или неправильности его [суждений]…

Владыка Пармен дал понять, что решение о запрете в служении было принято отнюдь не отдельными недоброжелателями, как намекает в своем видеообращении к пастве болгарский священник:

— Это решение Церкви Христовой… Это великая забота, которую нам являет матерь-Церковь.

И что у отца Владимира есть шанс на прощение:

— Если он протрезвится душой, соберется разумом и примет трезвое решение, прекратит все, что он делал долгое время, то, разумеется, милость Божия, милость священноначалия будут для него явлены.

На вопрос корреспондента о реакции церкви на обвинения, выдвинутые отцом Владимиром Головиным в адрес высокопоставленных священнослужителей, владыка Пармен ответил общими фразами:

— Учение церкви открыто дает нам ответ: все мы грешны, и ищем в Боге, в своей душе… Мы должны жить в богоуподоблении, то есть не следовать собственным интересам и амбициям и создавать какие-то новые учения… В церкви все уже сказано, все дано для нашего спасения. Каждый человек должен жить в осознании того, что все не без греха, но при этом стремиться жить в Боге… Есть выражение «Не суди, да не судим будешь», а пророк Исаия говорит нам всем: «Врач, исцелись сам» и «Кто поставил себя врачевать?» Представить страшно, невозможно, что отец Владимир позволяет себе высказываться в адрес митрополитов или кого-то об этом просит! Человек позиционирует себя так, как будто ему вверено право кого-то судить. Никому не дано права в этой жизни кого-то судить или о ком-то говорить. Тем более заведомо неподтвержденные слова, которые были им высказаны в адрес святителей. Такого не должно быть! Говорить о тех, кого отец Владимир практически не знает, говорить о людях, которые служат Богу, церкви, что-то, что свидетельствует о полном, так сказать, безобразии… ну знаете, у меня просто нет слов!

…зато пастве отца Владимира есть что сказать

На страничках в соцсетях разгорелась настоящая рубка. Одни последователи опального батюшки убеждены в его правоте и дружно молятся по «соглашению с Болгаром» уже за него, другие в нем засомневались. А иные и вовсе пришли к выводу, что вся эта деятельность попахивает ересью.

«Я благодарна Богу за встречу с батюшкой Владимиром (в его проповедях просто излагаются сложные вещи, и уже видны в моей жизни результаты). Слава Богу за всё!!!» — пишет на страничке в соцсети жительница Нижневартовска Наталья Шмырева. «Дорогой батюшечка! Мы молитвенно с вами! Держитесь!!! Ведь не в силе Бог, а в правде, вы сами нас учили! Значит, вы на верном пути!!! И мы с вами!» — еще более экспрессивно высказывается Ольга Мамонова, у которой родным городом указан… Иерусалим.

«Знаю митрополита Феофана еще с того времени, когда он был у нас, в Ставропольском крае, митрополитом. Умнейший человек и прекрасный служитель церкви. Очень многое сделал для Ставропольской епархии. Если у него возникают к кому-то вопросы, то это не просто так, — осторожно сомневается Оксана Каспарова из Ставрополя. — Я слушала очень много проповедей отца Владимира, лично я не попадала на его неправильные слова в проповедях, нечего по этому поводу сказать. Меня больше всего смущает денежный вопрос, и не потому, что жадность или жалко, а потому что сайт духовного маяка превратился просто в магазин, если честно… Очень надеюсь, что отцу Владимиру хватит смирения и мудрости нести ту епитимью, которую на него наложили, дабы не провоцировать раскол церкви».

«Опомнитесь! Включите критическое мышление и логику! — взывает псковитянка Наталия Тиханова. — Если вы православные! Прочтите внимательно решение епархии! А мне в этих группах делать, видно, больше нечего».

— В храме, при храме Авраамия Болгарского отец Владимир создал вознесение себя, — заявила корреспонденту москвичка Зоя Данчеева. — Его деятельность неправильна, и это четко выражено было Чистопольской епархией, на епархиальном сайте. Я считаю, что отца Владимира временно отстранили от богослужений справедливо. Что он должен покаяться и прекратить эту свою деятельность и продолжить деятельность исключительно в рамках, предписанных Русской православной церковью. На моей страничке в соцсети выставлялось все, что касалось отца Владимира, все его проповеди, но я все это сейчас удалила, как было указано епархией. Я занимаюсь паломничеством, и мне было благословлено ездить в Болгар к отцу Владимиру, но я и раньше считала, что там не все делается правильно. А с прошлого года перестала туда ездить с паломническими группами.

«Секты еще нет, а культ личности усматривается»

Свой взгляд на создавшуюся в Болгаре ситуацию корреспонденту «Реального времени» изложил православный исследователь современного сектантства, богослов и церковный историк профессор Александр Дворкин.

— Я не исследовал созданное протоиереем Владимиром Головиным движение изнутри, поэтому не могу с полной определенностью говорить, что он создал секту, но подозреваю, что тут есть опасность возникновения секты, — подчеркнул он. — Скорее протоиерей Владимир создал некую параллельную систему, которая не имеет отношения к православной церкви. Его ноу-хау — его собственный извод «молитвы по соглашению», которую он совершенно необоснованно называет древней, апостольской и которой он приписывает чудодейственные свойства, дескать, молись так — и все, что хочешь, будет. Для этой системы он создал параллельную структуру — несколько фондов, которые ее раскручивают в стилистике рекламы банковских или страховых услуг и куда стекаются деньги. Головин и его приверженцы, если упоминают финансовые вопросы, ссылаются на церковь, которая действительно существует на пожертвования. Однако головинская структура собирает деньги не на церковь! Они собирают их на созданные им фонды либо вовсе на электронные кошельки или личные банковские карты секретарей. То есть это параллельная церкви структура с параллельным финансированием, и во главе ее стоит протоиерей Владимир со своей женой. Сейчас недалеко от Болгара, в деревне Балымеры, Головин строит поселение. Было заранее объявлено, что принимать туда будут не каждого, а по особому набору. И вот там, похоже, в завершение этого проекта и появится самая настоящая секта. Головин называет это поселение скитом, хотя скит предполагает монашество, а он состоит в браке. Это будет поселение, где все просматривается, люди живут в одинаковых домах, с одинаковыми банями, палисадниками, такая аракчеевская деревня. И во главе всего этого будет стоять протоиерей Владимир. Он построил себе мавзолей заранее — как место будущего поклонения… И судя по тому, как на все это реагируют его последователи, уже существует гипертрофированный культ личности протоиерея Владимира.

По словам Александра Дворкина, Головин к тому же отличается «катастрофической богословской необразованностью». Как и настоятель храма, в котором он служит, — его родной сын, протоиерей Анастасий, «великовозрастный неуч, не имеющий ни духовного, ни светского образования», но тем не менее занимающий целый ряд ключевых постов в епархии. На удивленный вопрос корреспондента «Реального времени», как могли быть рукоположены в священники люди, не окончившие духовную семинарию, эксперт пояснил, что в 90-е годы прошлого века открывалось множество новых храмов. А священников с образованием не хватало, поскольку их выпускали всего лишь две имевшиеся тогда в России семинарии — Московская, в Троице-Сергиевской лавре и Санкт-Петербургская, в Александро-Невской лавре. Головин-старший два курса семинарии окончил, а потом бросил учебу и не завершил образования даже тогда, когда количество духовных учебных заведений резко выросло и прибавилось возможностей для учебы.

— А вот почему митрополитом Казанским и Татарстанским Анастасием уже в более позднее время был рукоположен в священнический сан сын Владимира Головина, который в семинарии вообще не учился, — это вопрос к митрополиту, — заметил Дворкин.

Почему не слишком образованному священнику удалось привлечь к себе множество людей, по мнению богослова, объясняется просто:

— Он человек способный, умелый демагог и инстинктивно использует методы нейролингвистического программирования — чтобы освоить его азы, образование не нужно.

И именно эти качества, по мнению исследователя современного сектантства, могут помешать заблудшему клирику выпутаться из создавшейся ситуации:

— Вокруг него уже сформировалась группа помощников, умело использующих его качества. Для них это просто бизнес, и так просто они его уже не выпустят, он им нужен как главный двигатель и знамя их движения.

Впрочем, Александр Дворкин полагает, что дело зашло уже слишком далеко и миром не кончится, даже если предположить невозможное, и опальный батюшка и покается перед официальной церковью:

— Такие обвинения, которые он высказал в адрес конкретных митрополитов в своем интернет-обращении, так просто не выдвигаются. Их надо подкреплять железными доказательствами, которых у него нет и не может быть, либо отвечать за клевету.

Отвечать и доказывать свою правоту клирику, скорее всего, придется в двух судебных инстанциях — перед церковным судом, который его теперь вполне может лишить священнического сана, а возможно, и в светском суде, где уголовное дело о клевете имеет много шансов завершиться обвинительным приговором.

Напоследок Александр Дворкин дал несколько советов, как в поисках духовного маяка не угодить в сети сомнительных с точки зрения канонического православия пастырей:

— Во-первых, если кто-то обещает: если чего-то хочешь, сделай то-то и то-то — и обязательно получишь желаемое, — это уже не церковная жизнь. Это магия. Бог — свободная личность, и человек — свободная личность, и принудить Бога к чему-либо человек не может, как, впрочем, и Бог человека. Если кто-то убеждает в обратном — это уже не православие. Во-вторых, есть поговорка: «Невольник — не богомольник». Если кто-то говорит, что на каждое свое действие верующий должен получать благословение — это тоже не православие, мы не автоматы и не роботы. И в-третьих, если кто-то говорит: «Только у нас лучшая церковь, лучшая служба, это есть только у нас, настоящая исповедь — только у нас, наш батюшка — самый духовный и т. д., из такого места православному человеку лучше сразу уходить!

…«Лучшая» и единственная церковь в Болгаре, увы, не стала лучшим приходом для местных православных, заметил напоследок профессор Дворкин. По его словам, местные верующие давно жалуются на то, что вынуждены ездить в другие храмы за десятки километров, поскольку стекающиеся к протоиерею Владимиру паломники попросту выживают из храма тех, кто не разделяет их некритическое восхищение главным молитвенником, проповедником, старцем и чудотворцем…