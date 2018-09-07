«Мы — живые участники истории Булгар»: секреты Шаймиева, соработничество Феофана и «Сны Зулейхи» для туриста

Как первый президент делился тайными планами на конференции в шикарном гостиничном комплексе Болгара

Фото: Олег Тихонов

Казанский форум по межкультурному диалогу продолжился в Болгаре. Накануне в зале только что построенного гостиничного комплекса состоялся круглый стол «Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении культурного разнообразия человечества как императива гуманитарной безопасности и устойчивого развития». Обозреватель «Реального времени», побывавший на конференции, смог пообщаться с Минтимером Шаймиевым, от которого узнал любопытные планы на будущее первого президента Татарстана. Также наш журналист смог оценить новый отель.

«Будто в Эмиратах нахожусь»

Гостиничный комплекс «Кол Гали» в Болгаре (Спасский район Татарстана) впервые в своих стенах принимал конференцию. Стоит отметить, что официально отель еще не открылся, но, кажется, встречать гостей он уже готов. Объект возвели в нескольких километрах от городища и Болгарской исламской академии. Автомобили проезжают через величественные ворота, на которых красуется надпись KOL GALI: resort & spa. Подробнее о комплексе и его строительстве «Реальное время» писало ранее.

Перед началом форума, пока координаторы от «Татмедиа» решали организационные вопросы, у прессы было пять минут, чтобы немного познакомиться с четырехэтажным строением. Вокруг сооружения аккуратно выстриженный газон. Рядом припаркованы несколько гольф-каров. Перед главным входом в здание установлены огромные солнечные часы. Двухметровая тень от бетонного гномона (своеобразная стрелка, — прим. ред.) в ясную погоду указывает местное время. Слева от гостиницы возведен комплекс бань. Дорогой мрамор, отделка, богатое внутреннее убранство отеля тоже не оставляют равнодушными никого. В вестибюле журчит четырехярусный фонтан.

— Будто в Эмиратах нахожусь, — поделился впечатлением московский коллега с нашим журналистом.

Два зала ресторана выглядят несколько скромнее, но отделаны со вкусом. Здесь репетировали артисты, чтоб через пару часов выступить перед делегатами конференции. Из лобби — выход на огромный балкон с прекрасным видом на Волгу. Между водоемом и зданием раскинулась вертолетная площадка. Рядом — бассейн, правда, водой его не наполнили: видимо, осеняя погода не располагает к купанию. Посмотреть номера гостиницы прессе не разрешили.

— Сейчас происходит уборка, — администратор пресекла попытку нескольких корреспондентов заглянуть в комнату.

— Все, коллеги, идем в конференц-зал, — позвала на второй этаж представительница «Татмедиа», заметив, как в лобби отеля зашел Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев в окружении почетных гостей.

«Мы являемся живыми участниками истории Булгар»

Круглый стол «Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении культурного разнообразия человечества как императива гуманитарной безопасности и устойчивого развития» проводился в рамках Казанского форума по межкультурному диалогу. Сюда прибыли около сотни делегатов из России и зарубежья — ученые, представители ЮНЕСКО, дипломаты, члены правительства РТ, религиозные деятели, руководители благотворительных организаций, журналисты.

Мероприятие проходило под эгидой первого президента РТ Минтимера Шаймиева, который является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Именно ему выпала честь открывать встречу.

— Мы являемся живыми участниками истории Булгар, — подчеркнул Шаймиев. – Мы с вами, дорогие гости, впервые зашли в этот зал и сели за круглый стол. Когда могли себе представить такое наши предки, что мы вернемся к истокам? Как вы видели, столько мы сделали для их памяти. Мы делали от души благое дело. Мы продолжаем наш диалог на этой земле. Именно сюда каждый год каждый год в день принятия ислама приезжают тысячи мусульман.

Госсоветник обратил внимание, что благотворительностью власти республики занимаются 20 лет. Так, перед началом учебного года они помогают детям из малообеспеченных семей и снабжают их учебными пособиями, формой, ранцами, канцтоварами.

К первому президенту РТ подвели нескольких юных школьников, которым он вручил подарочные наборы, напутствовав словами: «Счастья вам! Хорошей учебы!»

Только соработничество

К слову, практически все спикеры выражали слова благодарности Шаймиеву за его работу по возрождению культурного наследия и поддержанию межнационального и межконфессионального мира. Не стал исключением и митрополит Феофан (Ашурков).

— Многим трудно говорить после стольких слов Минтимера Шариповича, а мне еще сложнее. Вы ученые, философы, признанные послы ЮНЕСКО доброй воли, а я всего лишь скромный труженик на ниве религиозного служения, — после этих слов владыки на лицах многих присутствующих появились ухмылки. — Цивилизаций атеистических не было. Практически весь цивилизационный процесс, все, что мы так ценим, создавалось под религиозным веянием. Мы бы не видели многие шедевры, если бы они не отражали стремление человека к созданию памятников культуры без божественного вдохновения.

Православный деятель призвал не только сохранять, но и создавать условия, чтобы созидать. Тогда потомки, по мнению митрополита, смогут гордиться нашими делами.

— Я бы обратил внимание на соработничество, — продолжил епископ РПЦ. — Мы находимся в Болгаре, восхищаемся памятниками исламской культуры. Но рядом есть и православные храмы. Проблем у нас нет. Музей в Свияжске, который мы создали вместе, теперь восхищает всех. Только соработничество, нет другого пути к тому, к чему стремится человек, — к миру и согласию. Именно так человечество сможет сохранить человеческое лицо.

В завершение своей речи он назвал Татарстан уникальной лабораторией межконфессионального и межэтнического мира и согласия, тепло поблагодарив Минтимера Шариповича.

В рамках форума состоялись презентации двух книг: «Искалеченное наследие» Мунира Бушенаки и «Много голосов, одно видение. Развитие конвенции о всемирном наследии» Кристины Кэмерон и Мехтильда Росслера.

«Когда я собирался уходить с поста президента…»

В перерыве между пленарной частью и секционными заседаниями журналисты пообщались с главным «виновником торжества».

Минтимер Шаймиев назвал большим достижением то, что форум по межкультурному диалогу проводится в Казани и Болгаре. И привлечь в Татарстан международных делегатов ЮНЕСКО удалось благодаря той многолетней работе, которая проводится в республике по сохранению и возрождению исторических памятников. Чтоб идти во власть, надо любить людей, считает он.

— Когда я собирался уходить с поста президента (Татарстана, — прим. ред.), у меня была встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. И я сказал, что у меня есть желание заниматься этим (возрождением памятников культурного наследия, — прим. ред.), эта идея зрела чуть ли не со школьной скамьи, когда изучал историю. Вспомните, каких только ярлыков на татар не вешали! Было искаженное толкование истории. Должно быть все обосновано, доказательно. Ничего не должно зависеть от воли правителей или партии. Мы сами создаем конфликты, мы не можем достичь взаимопонимания через диалог и вредим самим себе. Когда я уходил с президентства, я сказал журналистам, что чувствую себя комфортно. Трудно себе представить, как уходить в иной мир (а это всем предстоит), не соприкасаясь с этими ценностями.

С бывшим гендиректором ЮНЕСКО Ириной Боковой Татарстан сотрудничал довольно тесно. Она неоднократно приезжала в регион. Представители СМИ поинтересовались, не изменятся ли взаимоотношения из-за смены руководства международной организации. Шаймиев ответил, что «как работали, так и будем работать дальше».

К слову, на вопросы прессы он отвечал на русском и татарском языке. В связи с этим московский корреспондент турецкого агентства Anadolu пожаловалась спикеру, что не понимает, когда тот говорит на «туган тел».

— Учиться надо, — отечески пожурил ее Государственный Советник.

— В следующий раз, как приеду к вам, обязательно выучу татарский. Надо чуть-чуть времени, — пообещала москвичка.

Тогда Шаймиев пояснил на русском заданный вопрос и ответил на него на языке Пушкина. Кроме того, он рассказал о крепких культурных и религиозных связях тюркоязычных народов, особенно татар и турок.

«Сны Зулейхи» и планы на отель

Напоследок обозреватель «Реального времени» спросил у Шаймиева о построенных при отеле банях.

— Я бы назвал их «Сны Зулейхи», — разоткровенничался наш собеседник. — Это же спа-комплекс, такое явление распространено в мире. Строительство спонсировал не фонд «Возрождение». Это «Татнефть» и ТАИФ договорились построить гостиничный комплекс, он передан на баланс Татарстана. Теперь это акционерное общество. Хорошо, что это появилось.

По его словам, новая гостиница может испытывать «проблемы освоения». Но благодаря форумам и другим мероприятиям, проводимым в Болгаре, в том числе мусульманским, гости здесь обязательно будут.

— Мы должны думать о местах проживания в Татарстане. Например, выехал из Казани, побывал в Чистополе в музее Пастернака, приехал сюда (в Болгар, — прим. ред.), переночевал. Потом отсюда на пароме прямым путем поехал в Свияжск, а оттуда в Казань. Все секреты я вам рассказал, — поделился он своими планами.