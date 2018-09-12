Митрополит Казанский Феофан: «Протоиерею Головину неплохо было бы покаяться»

Фото: Олег Тихонов

В редакции «Реального времени» на онлайн-конференции побывал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ответивший на многочисленные вопросы читателей издания. Глава татарстанской митрополии рассказал, как продвигается строительство собора Казанской иконы Богродицы, будет ли в Татарстане возрождена Духовная академия, ответил на вопросы, касающиеся истории с протоиереем из Болгар Владимиром Головиным.

«Мы не строим, мы восстанавливаем собор, а это труднее»

Многочисленные вопросы читателей касались восстанавливаемого собора Казанской иконы Богородицы, читателей интересовало, как продвигается стройка и когда верующие смогут посетить храм и принять участие в богослужениях.

«Я думаю, что быстрее, чем идет стройка у нас, ни один собор не строится. Но у нас не просто строительство, у нас воссоздание — это гораздо сложнее. Это и научное сопровождение, работают и археологи, и историки, работают искусствоведы, все это надо совместить. Но при определенной степени идентичности тому, что было, надо там, где это возможно, применять новейшие технологии и материалы. Строительство идет активно и по намеченным срокам. Тот, кто знаком со строительством храмов, тот знает, что иногда проще стены построить, чем создать внутреннее убранство, сейчас мы занимаемся и тем, и другим. Всегда самое сложное в храме — это иконостас. И работа над иконостасом уже идет активно, скоро его будут ставить. Большую часть ноши взвалил на себя первый президент Татарстана, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, он взял на себя историческую миссию. Огромная благодарность и ему, и фонду «Возрождение». Вместе с нами работает экспертный совет по культуре при Святейшем Патриархе. Конечно, хотелось бы освятить собор как можно быстрее, но мы не можем расписывать стены, потому что они должны устояться, чтобы не пошли микротрещины. Пойдут микротрещины, и пойдет насмарку работа иконописцев. Хотелось бы завершить строительство к 2019 году. Но к ноябрю, к Дню народного единства, у нас будут полностью завершены строительство крыши, фасады, и собор предстанет внешне во всей своей красоте», — ответил владыка Феофан.

К ноябрю, к Дню народного единства, у нас будут полностью завершены строительство крыши, фасады, и собор предстанет внешне во всей своей красоте



По его словам, со временем будет восстановлен весь исторический комплекс Богородицкого монастыря, сейчас работа по их реставрации уже идет. Владыка отметил, что строительство новых храмов и мечетей — дело обязательное, и оно будет продолжаться. Особенно в новых густонаселенных районах Казани.



«Духовная академия будет!»

«Когда-то в Казани была одна из самых уважаемых Духовная академий, будет ли она воссоздана вновь?» — с таким вопросом обратился к владыке один из читателей газеты. «Это вопрос очень актуальный. Мы уже на пути к ее воссозданию. У нас сейчас работает в Духовной семинарии магистратура, мы взяли курс на государственную аккредитацию нашей семинарии, и мы все делаем для этого, хотя есть проблемы, и одна из них — общежитие должно быть отдельно стоящим от учебного корпуса зданием, и этот вопрос будет решаться. Так что Духовная академия однозначно будет восстановлена. Я никогда не бросаю слов на ветер, если я в чем-то не уверен, я лучше промолчу. Здесь же я говорю определенно: академия будет восстановлена, и для этого делается очень многое, мы сейчас формируем научную базу, которая необходима. Я как ректор семинарии, проводя последний ученый совет, поставил конкретные рамки: чтобы были программы, научные публикации, чтобы проводились различные конференции. Академия — это не столько стены, сколько профессорско-преподавательский комплекс», — прокомментировал митрополит Феофан.

Поскольку владыка Феофан не просто священник, но и церковный дипломат, читатели прислали вопросы о ситуации в Сирии, где наш митрополит неоднократно бывал с миротворческими миссиями.

«Ясно одно — альтернативы миру нет и не может быть. Терроризму не должно быть места. Если и было желание у кого-то продлить хаос на Ближнем Востоке, то это не удалось. Россия достойно показала себя, и на сегодняшний день делается то, что должно быть — это путь к стабильности, полному государственному влиянию в Сирии, взятие под контроль всех территорий и, самое главное, прекращение кровопролития», — пояснил владыка Феофан.

Ясно одно — альтернативы миру нет и не может быть. Терроризму не должно быть места. Если и было желание у кого-то продлить хаос на Ближнем Востоке, то это не удалось



В отношении ситуации с Константинопольским патриархом, касающейся автокефалии украинской церкви, митрополит Феофан ответил, что русская православная церковь стояла, стоит и будет стоять, но в результате автокефалии на Украине имидж будет подорван и у самого Вселенского патриархата. Потому что невозможно отступать от всеправославных канонических норм. Но, учитывая столь твердую позицию РПЦ, возможно, что Вселенский патриарх ее услышит.

«Обращаться в светский суд не собираюсь»

Естественно, что в связи с недавним скандалом в Чистопольской епархии, когда за неканоническое поведение протоиерей Владимир Головин был отправлен под запрет на 3 месяца, читатели интересовались позицией митрополита в этом вопросе.

«Отвечать на личные выпады против меня Головину не собираюсь, это на его совести. Мое дело — свидетельствовать о правде Божьей. Головин еще раз показал свою сущность. Что значит, люблю я Головина или нет? Он не клирик моей епархии, он клирик Чистопольской епархии. Текст Чистопольской епархии, касающийся Головина, был подготовлен не митрополитом Феофаном, а при архиерейском совете Татарстанской митрополии, синодально-богословской комиссией РПЦ, синодальной богослужебной комиссией РПЦ, Центром географии религий при синодальном отделе. Я, к счастью или к сожалению, ни разу не видел протоиерея Владимира Головина. Речь не о приязни или неприязни, а о чистоте православного вероучения. Ему неоднократно указывали на его заблуждения. Что бы я пожелал Головину? Вразумления», — ответил глава татарстанской митрополии. И посоветовал Головину еще раз прочитать ту присягу, которую он давал при рукоположении и вернуться к учению церкви. «И неплохо было бы Головину покаяться», — резюмировал владыка Феофан.

Полная стенограмма онлайн-конференции митрополита Казанского и Татарстанского Феофана будет в ближайшее время опубликована в «Реальном времени».