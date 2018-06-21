В Балтасях осуждены два экс-председателя ПИЗО

Балтасинский райсуд вынес приговор по делу 51-летней Зифы Зариповой. Экс-председатель Палаты имущественных и земельных отношений Балтасинского района полностью признала вину в покушении на взятку и получила уголовный штраф в 50 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» в Арском межрайонном следственном отделе Следкома по РТ.

Напомним, руководящий пост чиновница покинула в начале апреля 2018 года, после возбуждения уголовного дела.

По версии следствия, с 9 января по 7 февраля 2018 года чиновница, «действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вымогала незаконное денежное вознаграждение у жительницы Балтасинского района за незаконные действия по отчуждению земельного участка площадью около 2,5 тысячи квадратных метров». В деле фигурирует и сумма предполагаемого вознаграждения — 20 тысяч рублей.

Штрафом в 50 тысяч отделался и предшественник Зариповой на посту главы ПИЗО — Фаниль Ибенеев. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, и приговор уже вступил в силу.

В суде установлено, что в ноябре 2014 года экс-чиновник незаконно заключил договоры на передачу аварийных жилых помещений в собственность 13 граждан. После чего те приняли участие в госпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и неправомерно получили бюджетные средства на улучшение своих жилищных условий, информирует прокуратура РТ.

Ранее стало известно, что брат главы Камских Полян признался в хищении 20 млн рублей.