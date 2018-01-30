Как «зеленая папка» Минниханова выстрелила по Пестрецам

Первым из «неустановленных чиновников» задержан экс-глава исполкома района, Следком планирует оценить законность выделения 200—300 муниципальных участков

15 соток сына экс-министра образования РТ попали в уголовное дело. Как выяснило «Реальное время», Следком возбудил дело по фактам злоупотребления полномочиями с раздачей муниципальных земель в Пестрецах. Таких фактов в деле пока лишь три — в том числе с недвижимостью Фаттахова, однако подчиненные Павла Николаева и Александра Бастрыкина намерены перекопать все доступные материалы о выделении земли без торгов под придуманный местными чиновниками «для отпугивания чужих» вид использования — «для ведения личного подсобного хозяйства без разрешения на строительство».

На допрос чиновник пришел без адвоката



Уголовное дело на неустановленных пестречинских чиновников в Высокогорском межрайонном следственном отделе возбудили еще 11 января. 29-го вызвали на допрос бывшего главу пестречинского исполкома Азата Валиуллина. Пришел он без адвоката и был шокирован, когда после допроса с дежурным защитником ему объявили о задержании. Минувшую ночь экс-чиновник провел в полицейском изоляторе. Сегодня был допрошен повторно, но, как говорят следователи, признал лишь одно: «документы подписывал, делал это по незнанию». Ожидается, что завтра Валиуллину предъявят обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Ранее ревизоры Казанского кремля выяснили, что еще при Шайхулле Насыбуллине, рулившем районом с 2005-го по 2013 год, в Пестрецах получила распространение схема продажи участков своим — без торгов, по заниженной стоимости, «для не связанных со строительством целей». И именно так в 2013 году участок 15 соток в Ильинском за 180 тысяч (120 рублей за «квадрат») получил сын главы Минобрнауки РТ Фаттахова, а 12 соток в Куюках за 74 тысячи (59 рублей за «квадрат») отошли брату председателя ПИЗО района Закирова.

Еще при Шайхулле Насыбуллине в Пестрецах получила распространение схема продажи участков своим. Фото gossov.tatarstan.ru

Конкурентов у покупателей не было — строиться-то на земле нельзя. Что же привлекало чиновников? Да то, что запрет носил лишь временный характер и за несколько минут исключался принятием нового постановления за подписью руководителя исполкома района Валиуллина. «Такого разрешенного вида использования земли «для ведения личного подсобного хозяйства без разрешения на строительство» в природе не существует, это было придумано специально, и такие нарушения носили системный характер», — комментирует «Реальному времени» первые выводы следствия руководитель Высокогорского МРСО Рустем Мугинов.



Ущерб пока не подсчитан

Ранее в ходе антикоррупционного мониторинга было выявлено более 300 фактов выделения земель по схожей схеме. В Следкоме говорят — по возможности проверим все. Между тем, как ранее писало «Реальное время», среди получателей земель могут оказаться судьи и силовики. Но возвращаясь к сыну Фаттахова — развивать ЛПХ под Казанью он не стал, продал землю. Так же поступил бывший чиновник аппарата кабмина РТ Ильнур Газизов, купивший 15 соток за 180 тысяч, а продавший за 650 — в 3,6 раза дороже.

Предварительный ущерб муниципальному бюджету еще предстоит подсчитать. Причем «схема ЛПХ» далеко не единственная из использованных в Пестрецах. Как утверждают источники «Реального времени», одному Валиуллину отвечать за разбазаривание ресурсов не придется. Есть вопросы и к его коллегам. В частности, к бывшему главе ПИЗО района. Ну и, конечно, к Эдуарду Диярову, который в январе покинул пост районного главы. Кто из них какой статус получит в новом земельном деле — гадать не будем. Отметим лишь, что кривые земельные сделки в Пестрецах вскрылись еще несколько лет назад, а до возбуждения дело дошло лишь в 2018-м. После беспрецедентного возврата «удачливыми» коммерсантами 58 га в собственность челнинского муниципалитета. Схожий процесс начат и в Тукаевском районе.

Предварительный ущерб муниципальному бюджету еще предстоит подсчитать. Причем «схема ЛПХ» далеко не единственная из использованных в Пестрецах

О первом подозреваемом по пестречинскому делу известно не так уж мало. Азату Валиуллину — 49, родился в деревне Чита Пестречинского района, учился на инженера-механика в Казанском сельхозинституте в 1993-м, в 2001-м получал диплом менеджера госслужбы Поволжской академии. Служил на флоте, работал главным инженером колхоза «Знамя Ленина». Позже возглавлял Читинский сельсовет Пестречинского района, пять лет рулил СХПК «Чита», а затем возглавил управление сельского хозяйства района. Руководителем исполкома в Пестрецах работал в 2008—2015 годах. На момент задержания занимал пост заместителя директора Казанского энергетического колледжа.

Ожидается, что завтра сотрудники следствия обратятся в райсуд с ходатайством об аресте бывшего главы исполкома. В случае, если пестречинские судьи возьмут самоотвод, решать вопрос по мере пресечения уроженцу Пестрецов будут в другом районе Татарстана.