Главным лесником Татарстана станет «отличник охраны природы» из Нурлата?

«Реальное время» выяснило, за что «ушли» министра лесного хозяйства РТ

Новым министром лесного хозяйства РТ может стать нынешний глава Нурлата Равиль Кузюров. Источники «Реального времени» утверждают, что его кандидатура уже согласована Казанским кремлем и решение о «добровольной отставке» Алмаса Назирова было принято еще до Нового года — на фоне скандала с уголовным делом об отчуждении земель в Арском районе в пользу не чужих Назирову людей. Причем после возбуждения дела 16 объектов эти «нечужие» «добровольно» вернули!

Публичная отставка



О желании «дать дорогу молодым и энергичным» глава Минлесхоза РТ Алмас Назиров объявил сегодня. Прямо на итоговой коллегии ведомства 61-летний чиновник попросил премьер-министра республики освободить его от занимаемой должности. Работницы аппарата министерства, говорят, даже расплакались, услышав об уходе министра.

А вот в Казанском кремле, говорят, уже нашли замену. Источники «Реального времени» уверяют: пост главного лесника республики займет 45-летний Равиль Кузюров, последние четыре года возглавляющий не самый простой Нурлатский район РТ. Впрочем, это не первая попытка Кузюрова сесть в министерское кресло, с уходом из татарстанского Минэкологии Сидорова в Москву именно его называли возможным преемником, но тогда не срослось.

О желании «дать дорогу молодым и энергичным» глава Минлесхоза РТ Алмас Назиров объявил сегодня на итоговой коллегии ведомства. Фото prav.tatarstan.ru



С лесом Кузюрова, на первый взгляд, ничего не связывает. Выпускник КГАСУ по специальности «инженер-строитель-технолог» Кузюров начинал карьеру в качестве инструктора Аксубаевского комитета ДОСААФ. После службы в армии год отработал монтажником на стройке и 10 лет занимался собственным бизнесом. Затем возглавил МУП «Служба муниципального заказа» при исполкоме Аксубаево, два года занимал пост замруководителя исполкома, а в 2010-м стал главным советником управления по работе с территориями в аппарате президента РТ. В 2011—2013 годах занимал пост замглавы Минэкологии РТ по инвестиционно-инновационной деятельности, именно в этот период получил наградной знак «Отличник охраны природы РФ». Ну а потом получил назначение в Нурлат.

В аппарате Кузюрова слух о грядущих переменах в его карьере комментировать не стали.

Котельная раздора и операция «Деприватизация»

Источники «Реального времени» связывают добровольную отставку Назирова с действиями Следкома по РТ. Еще в июне 2017-го следователи возбудили дело в отношении неустановленных чиновников Арского исполкома по признакам служебного подлога, превышения полномочий и мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, по вине этих неустановленных лиц «путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений» муниципалитет продешевил при продаже недвижимости семейной компании Назировых — ООО «Трактир» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

Так, установлено, что здание котельной с оборудованием площадью 575 «квадратов» на улице Банковской в Арске вместе с земельным участком «Трактир» в 2012 году получил всего за 775 тысяч рублей, тогда как балансовая стоимость одного лишь здания с оборудованием, без учета земли, составляла 2 млн 325 тысяч рублей. Примечательно, что в период заключения столь выгодной для бизнесменов сделки Алмас Назиров работал на посту главы Арского района (с 2006-го по 2014 год), а учредителем «Трактира» выступал его сын Ильназ. Однако в январе 2017-го единственной владелицей стала Диляра Назирова, супруга министра лесного хозяйства РТ.

Алмас Назиров работал на посту главы Арского района с 2006-го по 2014 год. Фото arsk.tatarstan.ru



Примечательно, что к декабрю 2017 года реальных подозреваемых в деле о назировской котельной так и не появилось. Зато говорят, в рамках «трактирного дела» следователи успели проверить все факты отчуждения недвижимости в пользу отдельно взятой семьи. В результате, по неподтвержденным данным, в собственность муниципалитета были возвращены аж 16 ранее отчужденных объектов недвижимости, включая ту самую котельную. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Источники «Реального времени» в силовых структурах дают понять, что именно на фоне деприватизации это уголовное дело не получило большой огласки, и не исключают его прекращения по нереабилитирующим основаниям. В Следкоме же на все вопросы об этой истории отвечают сухо: «Без комментариев». Ильназ Назиров на вопрос «Реального времени» о возврате имущества ООО «Трактир» в муниципальную собственность заявил, что не готов комментировать эту тему. «Я давно занимаюсь другой деятельностью», — сказал он.

Антиназировский митинг у кабмина

Между тем об уводе котельной в числе трех десятков других объектов Арского района экспертная группа борцов с коррупцией, если верить данным «Звезды Поволжья», докладывала главе республики еще несколько лет назад. Причем уже на момент доклада по большинству объектов истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а часть из них несколько раз сменила собственников.

Часть компромата на своего главу президенту представили сами арчане. И щедрость местных чиновников не осталась без внимания силовиков. Сотрудники МВД и прокуратуры накопали информацию на несколько уголовных дел. Правда, ход был дан не самому значительному эпизоду — истории выделения по соципотеке квартиры родной сестре главы Алмаса Назирова в нарушение действующего порядка. Сестра жила в Сабинском районе, а квартиру получила в Арске. Расследование этого дела тянулось долго, но в итоге преследование Назировых было прекращено в связи с погашением ущерба бюджету в 500 тысяч рублей.

В апреле 2014 года к кабмину РТ с антикоррупционными лозунгами и требованием немедленной отставки главы Назирова вышли около 70 человек. Фото kr16.ru

В апреле 2014 года к кабмину РТ с антикоррупционными лозунгами и требованием немедленной отставки главы Назирова вышли около 70 человек — жители Арского района, члены медпрофсоза «Действие» и партии «Коммунисты России». По мнению собравшихся, чиновник «душит малый и средний бизнес в районе», «обзывает сообщество предпринимателей «сворой собак» и проводит сомнительные операции с бюджетным имуществом. В сентябре того же года Назирова назначили на министерский пост.



Лесные скандалы

Впрочем, и работа на новом месте спокойной для чиновника не стала. Наследство ему досталось не лучшее — Следком по итогам антикоррупционных проверок возбудил на лесничих десятки дел за массовую фальсификацию протоколов об административных правонарушениях. Штрафы в 300—500 рублей за повреждение лесохозяйственных знаков или уничтожение муравейников выписывали в адрес родни и близких знакомых ради выполнения плана и получения премий. В то же время в сфере лесного хозяйства силовиками было выявлено 75 вполне реальных преступлений.

В первой половине 2016-го лесного министра критиковали за ошибки в декларации, а во второй — за зятя, которому местное поселение сдало в аренду под видом земли сельхозназначения участок леса в Лаишевском районе, близ села Вороновка, после чего на участке были вырублены 280 сосен.

В 2016-м лесного министра критиковали за за зятя, которому местное поселение сдало в аренду участок леса близ села Вороновка, после чего на участке были вырублены 280 сосен



Ну а в сентябре 2017 года силовики Татарстана тормознули в Мамадышском районе на реке баржу с березовым лесом, которую готовили к отплытию в Башкортостан по договору с ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат». По версии силовиков, объемы вырубки в разы превышали договорные. В преступлении в сговоре с неустановленными должностными лицами заподозрили экс-руководителя Камского лесхоза Рамиля Махмутова, ранее работавшего заместителем министра лесного хозяйства. Вторым эпизодом в его деле стала история с реализацией 1,3 тысячи кубометров корабельных сосен под видом дров. Расследование этого уголовного дела еще не завершено. Более того, оперативники и следователи не исключают — схожие схемы применялись и в других лесничествах Татарстана.