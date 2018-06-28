«Самозанятые в Татарстане сами обращались с просьбой легализоваться»

Голос Кремля: вернется ли Шредер вновь, ожидания закона о родном языке и комитет градозащитников

Фото: Олег Тихонов

От свежесозданного комитета по культурному наследию до налогообложения самозанятых и пенсионной реформы — Лилия Галимова представила позицию Кремля по последним инфоповодам. Не остался без внимания «голоса Кремля» и прошедший накануне в Казани матч между сборными Германии и Южной Кореи. Подробности — в материале «Реального времени».

Восхищение Шредера

Прошедший накануне матч между сборными Германии и Южной Кореи посетил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Последний раз он был в Казани еще в 1995 году, когда и было положено начало экономическим связям Татарстана и Германии.

— Он выразил восхищение тем, как изменилась Казань. Обязательно просил передать привет Минтимеру Шаймиеву, с которым встречался в 1995 году. Вчера спрашивал, когда еще он мог бы вернуться в Казань, — передала Лилия Галимова.

При этом до начала матча Шредер сделал прогноз, что Германия выиграет со счетом 2:0 (получилось ровно наоборот).

Прошедший накануне матч между сборными Германии и Южной Кореи посетил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Фото Максима Платонова



Деловые контакты

Галимова напомнила о деловых встречах, которые проводит Рустам Минниханов во время ЧМ. Перед вчерашним матчем была встреча с управляющими партнерами немецкой инвестиционной компании Wermuth Asset Management, на которой обсуждали перспективы и направления сотрудничества.

Даже просмотр игры не обошелся без деловых контактов — в перерыве президент РТ встретился с послом Южной Кореи в России. Татарстан уже сотрудничает с этой страной в области нефтехимии, нефтепереработки, здравоохранения. В планах — работать над расширением направлений.

Визиты на конец недели

К концу недели ожидается прибытие в Казань большой делегации из Казахстана, а также полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Галимова пояснила, что это будет рабочий визит, программа пока составляется.

К концу недели ожидается прибытие в Казань большой делегации из Казахстана, а также полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Фото Максима Платонова

Интерес к КАМАЗу

Завтра пройдет годовое собрание акционеров ПАО «КАМАЗ», которое проведет глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Лилия Галимова особо акцентировала, что Рустам Минниханов уделяет личное внимание автозаводу. Не обошлось без цифр — так, в 2017 году предприятие реализовало чуть более 38 тысяч автомобилей, что на 11% больше, чем в 2016 году. По обсуждаемой сделке (обмен 5% акций КАМАЗа на пакеты акций нескольких предприятий республики) Галимова пояснила, что информация открытая.

— С точки зрения совершения сделки решение уже есть, а когда оно будет приниматься — нужно будет исходить из завтрашнего совета, — сообщила замруководителя пресс-службы президента РТ.

Финансирование отраслей

Представитель казанского Кремля обратила внимание на выделение федеральных денег, которые идут на финансирование государственных программ (но не в республиканский бюджет). Утверждена сумма 71,9 млрд рублей, в Татарстан уже поступили 36 млрд рублей.

— На развитие промышленных предприятий выделяется 28,8 млрд рублей, на сферу сельского хозяйства — 6,5 млрд рублей, социальную поддержку — 5,5 млрд рублей, — озвучила некоторые позиции Лилия Галимова.

Что касается помощника президента РТ Олеси Балтусовой, то ее должность и функционал полностью сохраняются. Фото Максима Платонова

Балтусова плюс новый комитет

Комитет по охране объектов культурного наследия будет заниматься сохранением, использованием и охраной этих самых объектов. Кабмину уже поручено разграничить полномочия с Минкультом, утвердить положение комитета, определиться со штатом. До последнего времени охраной памятников занимался как раз отдел в Минкульте, где было всего три человека. Теперь эти функции будут полностью переданы новому комитету. Что касается помощника президента РТ Олеси Балтусовой, то ее должность и функционал полностью сохраняются.

Языковой вопрос

Идет подготовка ко второму чтению законопроекта о поправках в федеральный закон «Об образовании», от которого зависит, в каком виде останется татарский язык в школьной программе. На данный момент Казань не готовит поправки к законопроекту о добровольном изучении родных языков.

— В федеральном Министерстве образования действует рабочая группа, в которую входят в том числе два представителя Министерства образования и науки РТ, которые также принимают участие в формировании учебной программы. Мы активно участвуем. Окончательного документа пока нет, — заметила Галимова.

Самозанятые хотят легализоваться

Тестирование налога для самозанятых в Татарстане они, как оказалось, в какой-то мере спровоцировали сами.

— В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ обращались самозанятые с просьбой легализоваться, как-то решить этот вопрос. Мониторинг, который сейчас проводит аппарат уполномоченного, показал, что 80% самозанятых заинтересованы в введении налога. Сколько получится собрать, сказать сложно. Скорее всего, это будет незначительная сумма, — пояснила Галимова.

В перспективе это, по ее словам, хорошая возможность перерасти самозанятым в малый бизнес.

Замруководителя пресс-службы президента РТ сообщила, что зарегистрированного документа пока не видела. Фото Олега Тихонова

Пенсионная реформа

На вопрос о возможной пенсионной реформе Галимова заметила, что пока идет наблюдение за процессом. «Мы не являемся ни авторами, ни соавторами документа», — подчеркнула она. У журналистов была информация о том, что фракция КПРФ хочет провести по этому поводу внеочередное заседание Госсовета РТ и что президенту РТ было направлено соответствующее письмо. Замруководителя пресс-службы президента РТ сообщила, что зарегистрированного документа пока не видела.

Референдум по МСЗ

Вопрос проведения международной экологической экспертизы по МСЗ стоит следующим после публичных слушаний. А что касается референдума по этому вопросу, то его проведение «при определенных условиях» возможно.

— Любые предложения обсуждаемы. Вопрос возможности референдума принимает не республиканская власть, это все в соответствии с законом. Вы смотрели закон о проведении референдума? Там достаточно 6,5 тысячи подписей? Процедура, насколько я знаю, несколько иная, — заявила Лилия Галимова.