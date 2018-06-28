Минниханов подписал указ о создании комитета по охране объектов культурного наследия

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о создании комитета по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Другим указом председателем комитета назначен Иван Гущин. Ранее Гущин занимал должность замначальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.



Ранее стало известно, что на продолжение ремонта объектов культурного наследия в Свияжске и Болгаре потратят 362,5 млн рублей. В Свияжске работы коснутся ограды мужского монастыря с церквью, братских корпусов Иоанно-Предтеченского женского монастыря, Троицкой церкви, здания бывшего Ольгинского приюта.

Также будут отреставрированы памятники архитектуры XIII—XIX веков на территории Болгарского городища.