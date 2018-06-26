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Налог на самозанятых протестируют в Татарстане и Москве

14:18, 26.06.2018
Налог на самозанятых протестируют в Татарстане и Москве
Фото: kremlin.ru

Создание специального механизма для работы с самозанятыми могут пилотно отработать в Татарстане, Москве, а также в Московской и Калужской областях. Такое заявление сделал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Хотел бы попросить Вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырех регионах (это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан) так же, как мы отрабатывали пилотно внедрение контрольно-кассовой техники (онлайн-касс) как раз перед началом промышленной эксплуатации в стране», — цитирует Мишустина пресс-служба Кремля.

По его словам, с 1 января 2019 года в течение полугода ведомство могло бы отработать такую технологию и в дальнейшем распространить по всей стране.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что новый налоговый режим для самозанятых может заработать с 1 июля 2019 года.

ОбществоВласть Татарстан
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