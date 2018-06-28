Самобичевание Германии: «Мы не заслужили не только второго чемпионства, но и выхода из группы»

Послематчевые «отмазки» Лева и Ко и благодарность корейцев России

Фото: Максим Платонов

Пожалуй, самым сенсационным матчем ЧМ на групповом этапе стала последняя игра между чемпионами мира Германией и скромной командой Южной Кореи в Казани. Ведь прежде «немецкая машина» из группового этапа чемпионата мира никогда не вылетала, а тут в решающем матче наткнулась на вполне проходимого соперника, но оформила свой самый крутой провал на мундиалях. Неудивительно, что наставника и игроков сборной Германии СМИ серьезно прессовали после матча. О новых звездах корейцев, психологических проблемах «Бундесманшафт» и будущем немецкого футбола в целом — в материале «Реального времени».

Йоахим Лев: «Нужно время, чтобы осознать, что произошло»

После сенсационного поражения и вылета сборной Германии с мундиаля ее многолетний главный тренер Йоахим Лев так и не нашел разумных объяснений, почему команда выступила в России так неудачно. Однако и силы соперника, сборной Кореи, не отрицал. В конечном счете Лев согласился, что его команда не заслужила не только второй кубок подряд, но даже выхода из группы.

— Вы можете дать разумное объяснение, почему у вас ничего не сработало и вы вылетели с чемпионата мира?

— Тяжело сказать сейчас. Мы чувствуем огромное разочарование. Во-первых, мы должны поздравить команды, которые вышли из группы. Мы не заслужили второго чемпионства. И даже выхода в 1/8 финала. Наша команда упускала возможности. Нам не хватало класса игры, к которой мы привыкли, и, конечно, нам не хватило динамики. Мы заслужили вылет.

— Уже есть такая традиция — чемпионы вылетают в первом раунде. А вы даже не вышли в него. Считаете ли вы, что это унижение для Германии?

— Для нас, конечно, это огромное разочарование. Во время тренировок на базе мы прекрасно готовились и были готовы отстоять кубок. Но нам не удалось показать высокий класс игры на поле. Почему? Это нам еще предстоит разобрать. Мы были одними из лучших с 2006 года, всегда выходили из групп и проходили дальше, но теперь случилось так. Остается принять новую ситуацию.

Мы знали, что Корея будет играть именно так: агрессивно и активно. Было понятно, что это много бегающая и очень мощная команда, которая будет защищаться и переходить в контратаку



— Какой настрой после игры был в раздевалке? Вы остаетесь на посту тренера?

— Сложно сказать. Понятно, что мне нужно еще несколько часов, чтобы оправиться от шока. Когда я говорил с командой, у меня сложилось впечатление, что игроки были под давлением из-за параллельного матча. Ведь шведы выигрывали. А о моем будущем еще рано говорить.

— Сборная Кореи играла так, как вы ожидали?

— Мы знали, что Корея будет играть именно так: агрессивно и активно. Было понятно, что это много бегающая и очень мощная команда, которая будет защищаться и переходить в контратаку. Мы знали, что они могут провести 3—4 опасных контратаки. Мы этого ожидали. У нас были потери в центре поля, и это очень помогло Корее. Они играли до конца и очень мощно.

«Перед ЧМ даже после неудачных матчей посчитали, что сможем нажать на переключатель. Не получилось»

Также Йоахим Лев порассуждал о том, почему команда так и не смогла найти свою игру после неудачных контрольных матчей, а также о роли видеоассистента арбитра и о том, какую роль он сыграл в последнем матче.

— Вы были несколько высокомерны перед матчем с Мексикой. Что скажете сейчас?

— Мы посчитали, что даже после сложной и неудачной игры с Саудовской Аравией (контрольный поединок перед ЧМ, — прим. ред.), сможем нажать на кнопку переключателя и заиграть лучше. Но у нас не получилось. На определенном этапе нам уже стало сложно с точки зрения морального настроя. Сегодня после первого гола мы пали духом и поняли, что такой возможности больше не будет.

— Вчера вы с энтузиазмом говорили о системе видеоассистента арбитра. А сегодня VAR сыграл против вас. Что скажете?

— Я еще не видел повтора и не знаю, правильное это было решение или нет. Я думаю, что мяч пролетел через ноги нашего игрока. Может, это было непреднамеренно. С моей стороны выглядело как положение вне игры, но если видеоассистент арбитра решил по-другому, значит так и есть.

— Это было большое поражение. Для немецкого футбола настают темные времена?

— Нет, не думаю. До недавних пор мы были самой постоянной командой с точки зрения статистики. Мы всегда были в финалах и полуфиналах, выиграли и Кубок конфедераций. Конечно, мы испытываем грусть, но у нас есть очень талантливые молодые игроки, которые обладают большим потенциалом.

Поскольку мы победили, могу сказать, что все прошло четко по плану. Мы знали, что немцам больше нужна победа в этом матче, и просто должны были этим воспользоваться. Это сработало



Син Тхэ Ен: «Журналисты не очень любят вдаваться в нюансы, а просто критикуют»

Наставник сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен тоже потратил некоторое время на выяснение отношений с корейскими журналистами. И сообщил, что, даже несмотря на вылет с чемпионата мира, от России у него и его команды остались только положительные эмоции.

— Вчера вы дали своей команде лишь один процент вероятности на победу сегодня. Что чувствуете теперь, когда выбили из турнира действующих чемпионов?

— Я себя чувствую прекрасно, но в то же время немного опустошенным. Германия — действующий чемпион, в рейтинге ФИФА они первые. И я подумал, что мы можем воспользоваться тем, что все будут верить только в них.

— Сегодня вам удалось забить голы благодаря контратакам. Вы это планировали?

— Поскольку мы победили, могу сказать, что все прошло четко по плану. Мы знали, что немцам больше нужна победа в этом матче, и просто должны были этим воспользоваться. Это сработало.

— Когда вы тренировались в Австрии (перед ЧМ, — прим. ред.), была масса сложностей и критики в ваш адрес. Что вы сейчас ощущаете?

— Здесь много иностранных СМИ, и они не знают, что происходило. Но обычно пресса не любит вдаваться в детали, она просто критикует. Журналисты мало знают о нюансах нашей игры и подготовки, но и мы не могли рассказать им все тонкости, поэтому нам было очень сложно справиться. Мы сказали игрокам, что если удачно выступим на чемпионате мира, вся критика будет забыта. Конечно, мы не вышли в следующий этап, но победили Германию — лучшую команду мира.

— Что думаете о ЧМ в России и вашем пребывании здесь?

— Когда мы прибыли в Россию, чувствовали себя прекрасно. По-моему, чемпионат прекрасно подготовлен. Все стадионы прекрасные, все было организовано на высшем уровне. Мы думаем, что турнир и в дальнейшем пройдет прекрасно, до самого конца. Даже несмотря на неудачный исход для нас, у нас осталось очень теплое впечатление от России. И надеемся, что мы еще вернемся в эту страну. Я с удовольствием приеду сюда еще раз, даже если это будет личная поездка.

Все игроки корейской команды играли ради корейского народа, ни о чем больше не думали. Только после того, как матч завершился, мы узнали исход параллельного матча. Поэтому некоторые и плакали после игры



Хьюн-Ву Чо: «Если бы у нас стояли другие вратари, они выступили бы не менее удачно»

Голкипер сборной Кореи Хьюн-Ву Чо, ставший лучшим игроком матча, остался по-восточному скромен и свои индивидуальные заслуги в общем успехе отрицал.

— Знала ли Корея о счете в параллельном матче и о том, что вы в любом случае потеряли шансы?

— Нет, мы не знали. Счет стал нам известен только после завершения игры.

— Это ваш первый опыт выступлений на ЧМ. Вы, наверное, даже не мечтали, что станете лучшем игроком матча на таком уровне. Что почувствовали?

— Все игроки корейской команды играли ради корейского народа, ни о чем больше не думали. Только после того, как матч завершился, мы узнали исход параллельного матча. Поэтому некоторые и плакали после игры.

— Вплоть до этого ЧМ немногие считали, что вы будете основным голкипером сборной. Но отстояли удачно все три матча и стали звездой.

— Я думаю, если бы у нас стояли другие голкиперы, они сыграли бы так же здорово.

Мы знали, что сборная Кореи будет действовать быстро, и должны были предпринять контрмеры, но не смогли



Сами Хедира: «Мы сделали все, что смогли»

Первыми из раздевалки к журналистам вышли футболисты сборной Германии. Несмотря на упадническое настроение, держались они достойно и удовлетворили любопытство журналистов. Полузащитник Сами Хедира отдал должное сопернику и сообщил, что нынешняя немецкая сборная сыграла на максимуме возможностей.

— Мы испытываем глубокое разочарование. Все мои партнеры очень расстроены. Мы сделали все, что могли, хотели изменить ход игры, но нам это не удалось.

— Вы недооценили корейскую сборную?

— Мы готовились к игре, просматривали видео с матчами соперника. Мы знали, что сборная Кореи будет действовать быстро, и должны были предпринять контрмеры, но не смогли. У нас не получался быстрый переход в атаку и завершающая стадия, к тому же в ударе был корейский вратарь, которому самоотверженно помогали защитники. Мы очень расстроены тем, что чемпионат для нас закончен и мы едем домой.

Оливер Бирхофф: «Корень наших проблем не в ногах, а в голове»

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф связал неудачу с психологическими проблемами игроков немецкой команды.

— Надо тщательно проанализировать все произошедшее, пережить этот момент разочарования. Для чемпионов мира непривычно так рано покидать турнир, но в любом случае мы должны выстоять и остаться самими собой. Корень всех наших проблем не в ногах, а в голове. Отсюда многочисленные ошибки и потери мяча. Случившееся для нас большой урок, но мы должны двигаться дальше. Уже сейчас мы должны начать подготовку к следующему Кубку мира.

Сон Хын Мин: «Мы хотели принести больше радости нашему народу»

У корейских журналистов наибольшей популярностью пользовались двое – лидер команды Сон Хын Мин, установивший окончательный счет в матче, и совершивший несколько героических спасений Хьюн-Ву Чо.

— Я испытываю гордость за нашу команду и за всю страну, — сказал Сон Хын Мин. — Сборную Германии излишне характеризовать — она носит звание чемпиона мира, но сегодня мы оказались сильнее как команда. Хочется сказать слова благодарности в адрес всех моих партнеров.

— Что для вас означает эта победа?

— Мы выиграли у чемпионов мира, разве этим не все сказано? Да, это не помогло нам пройти в следующий этап, но от нас это уже не зависело. Конечно, у нас сейчас противоречивые эмоции — мы и горды собой, и расстроены, что покидаем чемпионат.

— И все-таки больше радости от победы или огорчения от завершения борьбы?

— Наверное, второе. Мы так хотели принести больше радости нашему народу. Здесь, в России, мы ощущаем поддержку всей нации. Страна жила надеждой, но… По-моему после такой победы мы не заслужили расставания с Кубком мира.