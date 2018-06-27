«Он фигура перспективная»: почему в «полпредопад» уцелел Михаил Бабич

Замену трех полномочных представителей президента РФ в федеральных округах эксперты назвали ожидаемым решением и предположили, что полпредства продолжают себя изживать

Фото: Максим Платонов

Случившийся вчера «полпредопад» (президент РФ сменил сразу трех своих полномочных представителей — в Уральском, Северо-Кавказском и Центральном округах, и переназначил еще троих) экспертное сообщество назвало предсказуемым явлением. Что же касается обойденного президентским вниманием полпреда в ПФО Михаила Бабича, то дело просто в том, что его позиции крайне устойчивы, полагают политологи. Подробнее — в материале «Реального времени».

Замена «пакетным соглашением»

Накануне на сайте Кремля были опубликованы указы президента РФ о замене трех полномочных представителей Владимира Путина в федеральных округах. В Уральском федеральном округе этот пост теперь занимает Николай Цуканов, в Северо-Кавказском — Александр Матовников, в Центральном — Игорь Щеголев. В остальных округах представители переназначены (вопрос с полпредом в ДВФО Юрием Трутневым был решен чуть раньше), за одним исключением: нет никакой информации о переназначении или отстранении от должности полпреда в ПФО Михаила Бабича.

— Сейчас все делается едиными блоками, и их делят на две части. Когда подбирали правительство, сначала назначили вице-премьеров, а потом министров. То же самое с администрацией президента: сначала высший командный состав, потом начальники управлений. Большую часть по назначениям полпредов сообщили вчера. Что будет с Бабичем, наблюдаем. Ожидаем, какие будут изменения. Такие сейчас правила, точнее, определенные этапы по назначениям. И губернаторов сейчас назначают, и отставки принимают массово. Очень редко, когда по одному. Чаще всего «пакетное соглашение», — рассуждает член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.

По его мнению, обнаружить здесь какие-либо тенденции сложно. Разве что ту, что среди полпредов становится все больше генералов. Но и этому есть свое объяснение. «Дело в том, что полпреды исполняют контрольно-надзорные функции, контролируют силовиков, согласовывают представителей самых различных министерств и ведомств. Поэтому функции у них максимально приближены к генеральским. Думаю, что это неслучайная тенденция, когда большая часть полпредов берется из силовых структур. На Кавказе это дополнительное обоснование», — уверен Колядин.

Но есть и те, кто эффективно решает экономические вопросы.

— Как тот же самый Трутнев — он человек, распределяющий ресурсы. А остальные делают то, что поручено президентом. С этим и связаны все тенденции по назначению. Ничего, судя по всему, в этом плане меняться не будет, — рассуждает эксперт.

При этом о прежних полпредах он не может сказать ничего плохого — скорее всего, «просто пришел срок». А вот почему нет никакой информации по Бабичу, ответить затруднился. «Думаю, что он в курсе, какая ситуация. Скорее всего, в ближайшее время узнаем», — рассчитывает Андрей Колядин.

Противовес региональным группам влияния

Руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков тоже видит в перестановках отчасти рутину.

— Смена полпредов — просто кадровая ротация. Был запрос на некую перемену суммы слагаемых, и она произошла. При этом, как мне кажется, полпредства продолжают себя изживать, постоянно деформируя собственные задачи. То это орган «наблюдателей», то орган «контролеров». Сегодня каждое полпредство — уникальная миссия. Миссия Трутнева в ДВФО кардинально отличается от миссии Цуканова в УрФО. Тенденция в назначении полпредов пока что прежняя — они являются противовесом установившимся группам влияния на территории или, наоборот, группой поддержки. Беглов усиливает Полтавченко в СЗФО, Матовников — представитель спецслужб на Кавказе в противовес местным элитам, Меняйло контролирует сложную Сибирь, Трутнев — ответственный за ДВФО, Устинов — противовес местным аграрным холдингам, Цуканов — наблюдатель за уральской политикой, Щеголев смотрит за ЦФО. По поводу Бабича же — вопрос открытый. Да, это было отложенное решение, и его действительно хотели перевести на тему Украины, но потом что-то поменялось. Думаю, Бабич останется полпредом ПФО, — прогнозирует Гращенков.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов почти уверен, как и его коллеги, в том, что очередность замен связана с прошедшими выборами, — просто только сейчас она дошла именно до полпредов.

— Это носит дежурный характер. На Северо-Кавказский округ назначен военный, чтобы держать округ в руках. Прежний полпред Олег Белавенцев, насколько писали, просился на пенсию, он с задачей в целом справился, так что здесь все понятно. Никакой революции не произошло. В Уральском округе политическая жизнь кипит, и она спущена вниз, на уровень областей, ситуация там курируется напрямую из Москвы. Роль у полпреда не такая серьезная, чем в более спокойных округах. В чем роль полпреда? Жесткой рукой наводить порядок в годы преобразований или в период стабильности играть координирующую роль. На Урале, где очень много политических фигур, даже не политические партии, а промышленные корпорации, полпред — это скорее человек, который мониторит ситуацию, — рассуждает Рябов.

По перспективам Михаила Бабича у него более определенное мнение.

— Я считаю, что его не трогают потому, что он справляется с задачами. Насколько я знаю, в Нижнем Новгороде сложная ситуация, которую он курировал. Осень на том же заводе ГАЗ будет непростая в связи с санкциями против Дерипаски, есть социальная напряженность. Не вижу никакого повода, чтобы он куда-то перешел. Все перемещения только на уровне слухов. Он высокого уровня администратор, справляется с работой, а ПФО остается одним из самых интересных и ключевых направлений. Нет смысла такую сильную фигуру куда-то перемещать, — констатирует Игорь Рябов.

«Дошли руки и до полпредов»



Российский социолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра комментирует замену полпредов в схожем с коллегами ключе. «Наконец, дошли руки и до полпредов. Видим, что продолжается тренд на то, чтобы приходили силовики с реальным боевым опытом, с управлением спецоперациями, это люди, которые лично знакомы президенту. Соблюдается преемственность — это полпреды Меняйло и Беглов. Путин, как правило, не разбрасывается кадрами, которые ценит, из обоймы не выбрасывает. Уход Холманских в известной мере ожидаемое решение. У этого института есть важная функция своеобразной президентской скамейки запасных перед выборами. У людей на таких должностях большой опыт государственного управления. Холманских, который пересел в нужный политический период с позиции начальника цеха, тогда символизировал короткую связь между заводской Россией и президентом. Сегодня такой необходимости нет», — считает эксперт.

— Тренды понятны, как и то, что президент вводил этот институт, укрупняя управление территориями. На сегодня управленческие функции от полпредов ушли, остались скорее контрольные и координационные. И значимость их как института нивелируется, — заметил Гавра.

Михаила Бабича он называет «интересным персонажем с такой же биографией». «Он решал задачи в трудных регионах. В возрастном плане не находится в той зоне, где оказались пожилые полпреды. Поэтому полагаю, что Бабич — фигура перспективная. Опасаюсь делать прогнозы, но полагаю, что он сохранится в обойме людей, которые решают важные государственные задачи», — комментирует эксперт.