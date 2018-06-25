«Из 76 миллиардов половину вы в республику уже завели»
Минтранс Татарстана предложил начать строительство ВСМ с участка Нижний Новгород — Казань
О развитии экономики Татарстана за счет средств федерального бюджета говорили сегодня в Доме предпринимателя участники совещания под руководством зампредседателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова — в основном, как на подбор, это были заместители глав республиканских министерств, а также депутаты Госдумы. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Отрицательный прирост
Бегло напомнив собравшимся основные цифры на фоне слайда, сообщающего, что на 2018 год финансирование татарстанских программ из федерального бюджета утверждено в сумме 71,9 миллиарда рублей, а профинансировано наполовину — в объеме 36 миллиардов, и вскользь похвалив открывшийся всего полгода назад Дом предпринимателя, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов быстро перешел к делу и передал слово замминистра экономики РТ Наталье Таркаевой.
А та начала с неутешительной новости: в 2018 году наблюдается отрицательный прирост, а попросту говоря, падение по сравнению с прошлым годом как утвержденных, так и реально профинансированных объемов денежных вливаний из российского бюджета в экономику республики. Причем в самых важных с точки зрения сбалансированного развития экономики отраслях.
Выяснилось, что в транспортном и дорожном хозяйстве объем утвержденной поддержки из федерального бюджета, по сравнению с прошлым годом, сократился почти на треть — с почти 9,2 миллиарда рублей до 6,6 миллиарда, в АПК — с 8,1 до 6,9 миллиарда, в национальной экономике — с 3,7 миллиарда до 2,8, в строительстве и ЖКХ — с почти 3 миллиардов до 2,3. Урезали утвержденные объемы помощи и на охрану окружающей среды (248 миллионов рублей), и на культуру — с 515 до 504 миллионов. С другой стороны, это сокращение, если внимательно изучить цифры, служит подтверждением проявившейся еще в прошлом году тенденции сокращения реального финансирования этих программ. Еще год назад на транспорт и дорожное хозяйство закладывалось федеральное финансирование в 9,12 миллиарда, однако же в итоге в 2017 году Татарстан получил лишь 5,5 миллиарда. А стало быть, цифры сегодняшнего дня, скорее всего, очень близки к тем, которые будут светиться в отчетах за 2018-й.
С другой стороны, утвержденные на 2018 год федеральные вложения в развитие татарстанской промышленности почти на два миллиарда превысили суммы, закладывавшиеся на 2017 год. Однако если в прошлом году из обещанного в республику не дошло лишь около полутора миллиардов, в нынешнем из утвержденных тридцати миллиардов дошли пока лишь шестнадцать.
«Прошу поддержать»
Однако при последующем перечислении результатов совместной работы депутатов Госдумы и руководителей республиканских ведомств выяснилось, что им удается успешно продвигать к бюджетному «пирогу» целый ряд программ и проектов, в которых заинтересована республика.
— В целях снижения монозависимости города Менделеевска в Минэкономразвития России направлена актуализированная заявка на создание ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития, — прим. ред.), — сообщила Наталья Таркаева и уточнила, что эта идея «там в целом поддерживается» и что заявка будет рассмотрена комиссией уже в конце июня. В случае положительного решения вполне вероятно, что впоследствии правительством России будет издано постановление о создании ТОСЭР в Менделеевске.
— После получения статуса ТОСЭР на территории города Менделеевска планируется реализация девятнадцати инвестиционных проектов с привлечением инвестиций в объеме 4,8 миллиарда рублей, в том числе капитальных вложений в объеме 3,6 миллиарда рублей, и создание 630 новых рабочих мест, — сообщив это, госпожа Таркаева обратилась к депутатам Госдумы с просьбой поддержать проект создания ТОСЭР в Менделеевске «на своем уровне».
От детского туризма до детских яслей
Легче всего было отчитываться о проделанной работе… замминистра по делам молодежи и спорту РТ Алмазу Мингулову: строительство объектов спорта в республике ведется по-прежнему с большим успехом, а средства, поступившие из республиканского бюджета к ЧМ-2018, были успешно освоены. А сейчас, как выяснилось, с помощью депутатов министерство пытается «добыть» из бюджета 15,8 миллиона рублей на организацию детского туристического маршрута «Великий Волжский путь».
Из доклада замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ришата Хабипова выяснилось, что на развитие сельских территорий, в том числе развитие водоснабжения, дорог, жилищной застройки, строительство ФАПов и спортсооружений, из федерального бюджета направлено 337 млн рублей. А также — что сельчанам одобрены льготные кредиты на общую сумму 800 миллионов рублей.
Замминистра образования и науки РТ Азат Шарапов сообщил, что 6 июня между правительством РТ и российским Минобразования было подписано соглашение о создании в татарстанских детсадах дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет. Из федерального министерства на эти цели поступит 94 миллиона рублей, из республиканского — 3,5 миллиарда рублей. На эти средства к концу года должны быть созданы 3 080 мест в ясельных группах в 29 детских садах.
Борьба за чистоту
Замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский сообщил, что в 2018 году его ведомством на реализацию природоохранных проектов из федерального бюджета привлечено 458 миллионов рублей, и 175 миллионов уже поступило в Татарстан. Кроме того, сообщил он, финансируется приоритетный проект оздоровления Волги на территории РТ, общая его стоимость — 19,8 миллиарда рублей, и 10,7 миллиарда из них должны поступить из федерального бюджета.
А чуть позже замминистра строительства и ЖКХ Айрат Гатиятов, докладывая о достижениях своего ведомства, очень аккуратно коснулся еще одной «природоохранной» темы — о строительстве мусоросжигательного завода:
— С целью решения вопроса обращения с твердыми бытовыми отходами на территории республики 7 июня был объявлен конкурсный отбор по определению регионального оператора для восточной части Республики Татарстан, буквально в течение двух недель будет объявлен дополнительный конкурс для определения оператора на западной части республики… Проходят публичные слушания, здесь у нас достаточно тяжелый вопрос… но могу сказать, что он будет решен.
Замолвили слово за ВСМ
«Выбить» деньги на строительство ВСМ Татарстан по-прежнему хочет. И не просто на ВСМ, а на дополнительный участок на территории республики. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов:
— Мы направили письмо в Совет Федерации о поддержке инициативы республики о начале строительства ВСМ с участка Казань — Нижний Новгород и также обратились с предложением рассмотреть возможность строительства участка ВСМ от Казани до Набережных Челнов. 27 июня РЖД будут проводить совещание, и мы опять будем поднимать этот вопрос. Нас держит финансовая схема… Они пока не определились.
— Тема интересная, — поддержал инициативу Юрий Камалтынов.
«Держите руку на пульсе»
Болезненной оказалась и тема привлечения в республику федеральных средств на развитие здравоохранения. Вполне успешно отчитавшись о строительстве и ремонте больниц, включая реконструкцию Казанской психиатрической больницы, замминистра здравоохранения Ильдар Фатихов перешел к вопросам лекарственного обеспечения:
— Распоряжением правительства РФ на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения выделены средства в сумме 136 миллионов рублей, также отдельным распоряжением на развитие паллиативной медицинской помощи и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие и медицинские изделия, включая используемые на дому, выделено 78 миллионов рублей…
— На днях, по-моему, на заседании Совета Федерации Матвиенко фразу такую сказала, что [лекарственное обеспечение] по орфанным заболеваниям предполагается все-таки перевести на федеральное финансирование, возможно, программа какая-то будет, — заметил Юрий Камалтынов, видимо, припомнив, что некоторые татарстанские пациенты обречены умирать, поскольку оплатить дорогостоящие жизненно необходимые препараты просто не в состоянии.
Фатихов подтвердил, что этот вопрос действительно обсуждается, но дал понять, что головной боли региональным властям это не убавит. И уточнил, что ресурсы на увеличение количества нозологий, входящих в льготный список, планируется изыскивать в общем-то в карманах самих пациентов — экономя на обязательном медицинском страховании неработающего населения.
— Но весь объем, я думаю, не уйдет, — подытожил он, имея в виду, что республиканские власти по-прежнему будут вынуждены искать деньги на эти цели.
На что Камалтынов в ответ посоветовал представителям республиканского минздрава «держать руку на пульсе».Завершая совещание, он постарался ободрить подчиненных:
— Как бы там ни было, из 76 миллиардов практически половину вы в республику уже завели, и это очень здорово.
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