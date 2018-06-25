«Из 76 миллиардов половину вы в республику уже завели»

Минтранс Татарстана предложил начать строительство ВСМ с участка Нижний Новгород — Казань

Фото: Олег Тихонов

О развитии экономики Татарстана за счет средств федерального бюджета говорили сегодня в Доме предпринимателя участники совещания под руководством зампредседателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова — в основном, как на подбор, это были заместители глав республиканских министерств, а также депутаты Госдумы. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Отрицательный прирост



Бегло напомнив собравшимся основные цифры на фоне слайда, сообщающего, что на 2018 год финансирование татарстанских программ из федерального бюджета утверждено в сумме 71,9 миллиарда рублей, а профинансировано наполовину — в объеме 36 миллиардов, и вскользь похвалив открывшийся всего полгода назад Дом предпринимателя, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов быстро перешел к делу и передал слово замминистра экономики РТ Наталье Таркаевой.

А та начала с неутешительной новости: в 2018 году наблюдается отрицательный прирост, а попросту говоря, падение по сравнению с прошлым годом как утвержденных, так и реально профинансированных объемов денежных вливаний из российского бюджета в экономику республики. Причем в самых важных с точки зрения сбалансированного развития экономики отраслях.

Выяснилось, что в транспортном и дорожном хозяйстве объем утвержденной поддержки из федерального бюджета, по сравнению с прошлым годом, сократился почти на треть — с почти 9,2 миллиарда рублей до 6,6 миллиарда, в АПК — с 8,1 до 6,9 миллиарда, в национальной экономике — с 3,7 миллиарда до 2,8, в строительстве и ЖКХ — с почти 3 миллиардов до 2,3. Урезали утвержденные объемы помощи и на охрану окружающей среды (248 миллионов рублей), и на культуру — с 515 до 504 миллионов. С другой стороны, это сокращение, если внимательно изучить цифры, служит подтверждением проявившейся еще в прошлом году тенденции сокращения реального финансирования этих программ. Еще год назад на транспорт и дорожное хозяйство закладывалось федеральное финансирование в 9,12 миллиарда, однако же в итоге в 2017 году Татарстан получил лишь 5,5 миллиарда. А стало быть, цифры сегодняшнего дня, скорее всего, очень близки к тем, которые будут светиться в отчетах за 2018-й.

Таркаева обратилась к депутатам Госдумы с просьбой поддержать проект создания ТОСЭР в Менделеевске «на своем уровне»



С другой стороны, утвержденные на 2018 год федеральные вложения в развитие татарстанской промышленности почти на два миллиарда превысили суммы, закладывавшиеся на 2017 год. Однако если в прошлом году из обещанного в республику не дошло лишь около полутора миллиардов, в нынешнем из утвержденных тридцати миллиардов дошли пока лишь шестнадцать.

«Прошу поддержать»

Однако при последующем перечислении результатов совместной работы депутатов Госдумы и руководителей республиканских ведомств выяснилось, что им удается успешно продвигать к бюджетному «пирогу» целый ряд программ и проектов, в которых заинтересована республика.

— В целях снижения монозависимости города Менделеевска в Минэкономразвития России направлена актуализированная заявка на создание ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития, — прим. ред.), — сообщила Наталья Таркаева и уточнила, что эта идея «там в целом поддерживается» и что заявка будет рассмотрена комиссией уже в конце июня. В случае положительного решения вполне вероятно, что впоследствии правительством России будет издано постановление о создании ТОСЭР в Менделеевске.

— После получения статуса ТОСЭР на территории города Менделеевска планируется реализация девятнадцати инвестиционных проектов с привлечением инвестиций в объеме 4,8 миллиарда рублей, в том числе капитальных вложений в объеме 3,6 миллиарда рублей, и создание 630 новых рабочих мест, — сообщив это, госпожа Таркаева обратилась к депутатам Госдумы с просьбой поддержать проект создания ТОСЭР в Менделеевске «на своем уровне».

Легче всего было отчитываться о проделанной работе… замминистра по делам молодежи и спорту РТ Алмазу Мингулову: строительство объектов спорта в республике ведется по-прежнему с большим успехом

От детского туризма до детских яслей

Легче всего было отчитываться о проделанной работе… замминистра по делам молодежи и спорту РТ Алмазу Мингулову: строительство объектов спорта в республике ведется по-прежнему с большим успехом, а средства, поступившие из республиканского бюджета к ЧМ-2018, были успешно освоены. А сейчас, как выяснилось, с помощью депутатов министерство пытается «добыть» из бюджета 15,8 миллиона рублей на организацию детского туристического маршрута «Великий Волжский путь».

Из доклада замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ришата Хабипова выяснилось, что на развитие сельских территорий, в том числе развитие водоснабжения, дорог, жилищной застройки, строительство ФАПов и спортсооружений, из федерального бюджета направлено 337 млн рублей. А также — что сельчанам одобрены льготные кредиты на общую сумму 800 миллионов рублей.

Замминистра образования и науки РТ Азат Шарапов сообщил, что 6 июня между правительством РТ и российским Минобразования было подписано соглашение о создании в татарстанских детсадах дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет. Из федерального министерства на эти цели поступит 94 миллиона рублей, из республиканского — 3,5 миллиарда рублей. На эти средства к концу года должны быть созданы 3 080 мест в ясельных группах в 29 детских садах.

Борьба за чистоту

Замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский сообщил, что в 2018 году его ведомством на реализацию природоохранных проектов из федерального бюджета привлечено 458 миллионов рублей, и 175 миллионов уже поступило в Татарстан. Кроме того, сообщил он, финансируется приоритетный проект оздоровления Волги на территории РТ, общая его стоимость — 19,8 миллиарда рублей, и 10,7 миллиарда из них должны поступить из федерального бюджета.

А чуть позже замминистра строительства и ЖКХ Айрат Гатиятов, докладывая о достижениях своего ведомства, очень аккуратно коснулся еще одной «природоохранной» темы — о строительстве мусоросжигательного завода:

— С целью решения вопроса обращения с твердыми бытовыми отходами на территории республики 7 июня был объявлен конкурсный отбор по определению регионального оператора для восточной части Республики Татарстан, буквально в течение двух недель будет объявлен дополнительный конкурс для определения оператора на западной части республики… Проходят публичные слушания, здесь у нас достаточно тяжелый вопрос… но могу сказать, что он будет решен.

Замолвили слово за ВСМ

«Выбить» деньги на строительство ВСМ Татарстан по-прежнему хочет. И не просто на ВСМ, а на дополнительный участок на территории республики. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов:

— Мы направили письмо в Совет Федерации о поддержке инициативы республики о начале строительства ВСМ с участка Казань — Нижний Новгород и также обратились с предложением рассмотреть возможность строительства участка ВСМ от Казани до Набережных Челнов. 27 июня РЖД будут проводить совещание, и мы опять будем поднимать этот вопрос. Нас держит финансовая схема… Они пока не определились.

— Тема интересная, — поддержал инициативу Юрий Камалтынов.

«Выбить» деньги на строительство ВСМ Татарстан по-прежнему хочет. И не просто на ВСМ, а на дополнительный участок на территории республики



«Держите руку на пульсе»

Болезненной оказалась и тема привлечения в республику федеральных средств на развитие здравоохранения. Вполне успешно отчитавшись о строительстве и ремонте больниц, включая реконструкцию Казанской психиатрической больницы, замминистра здравоохранения Ильдар Фатихов перешел к вопросам лекарственного обеспечения:

— Распоряжением правительства РФ на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения выделены средства в сумме 136 миллионов рублей, также отдельным распоряжением на развитие паллиативной медицинской помощи и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие и медицинские изделия, включая используемые на дому, выделено 78 миллионов рублей…

— На днях, по-моему, на заседании Совета Федерации Матвиенко фразу такую сказала, что [лекарственное обеспечение] по орфанным заболеваниям предполагается все-таки перевести на федеральное финансирование, возможно, программа какая-то будет, — заметил Юрий Камалтынов, видимо, припомнив, что некоторые татарстанские пациенты обречены умирать, поскольку оплатить дорогостоящие жизненно необходимые препараты просто не в состоянии.

Фатихов подтвердил, что этот вопрос действительно обсуждается, но дал понять, что головной боли региональным властям это не убавит. И уточнил, что ресурсы на увеличение количества нозологий, входящих в льготный список, планируется изыскивать в общем-то в карманах самих пациентов — экономя на обязательном медицинском страховании неработающего населения.

— Но весь объем, я думаю, не уйдет, — подытожил он, имея в виду, что республиканские власти по-прежнему будут вынуждены искать деньги на эти цели.

На что Камалтынов в ответ посоветовал представителям республиканского минздрава «держать руку на пульсе».Завершая совещание, он постарался ободрить подчиненных:

— Как бы там ни было, из 76 миллиардов практически половину вы в республику уже завели, и это очень здорово.

1 / 31 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов