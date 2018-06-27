Минниханов встретился с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с экс-канцлером Германии, председателем совета директоров «Роснефти» Герхардом Шредером. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Беседа Герхарда Шредера и Рустама Минниханова прошла в Каминном зале Губернаторского дворца (Казанский Кремль). Герхард Шредер передал самые теплые пожелания первому президенту Республики Татарстан, ныне Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. В книге почетных гостей Казанского Кремля он написал, что в Татарстане многое изменилось в лучшую сторону.

«С 1995 года здесь много появилось нового, в том числе новая мечеть, обновился центр города. Чемпионат мира по футболу — отличный повод посетить Казань», — цитирует Шредера пресс-служба президента РТ.

Экс-канцлер Германии также подчеркнул, что в городах России во время ЧМ-2018 царит атмосфера дружбы народов и праздника футбола.

Напомним, что основной целью визита Герхарда Шредера в Казань является посещение матча по футболу между сборными командами Германии и Южной Кореи.