«По языку мы тоже промолчали. Ждали документа и дождались»

В Татарстане прогнозируют снижение сборов от налога на прибыль в этом году до 77 млрд рублей против 82 млрд рублей в 2017 году

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Госсовете РТ буквально из-за небольшого перевеса «против» не стали обсуждать пенсионную реформу. Не получила развития и тема языкового вопроса. Впрочем, как заявил заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, принятым 19 июня постановлением правительства России они остались довольны. А вот изменения в бюджете Татарстана на 2018 год и 2019—2020 годы стали, пожалуй, самой обсуждаемой темой. В итоге депутаты согласовали увеличение доходов и расходов на 15,7 млрд рублей. Подробности с завершающего весеннюю сессию заседания — в материале «Реального времени».

«По языку мы тоже промолчали. Ждали документа и дождались»

Заключительное заседание Госсовета РТ в весенней сессии прошло без громких обсуждений и многочисленных вопросов. Судя по всему, депутаты уже мысленно были на каникулах. На нем присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, а вел его заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. В повестке значился 31 вопрос, но перед началом председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин и председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин предложили рассмотреть еще несколько вопросов. Депутаты эти предложения одобрили, в отличие от тех, что выдвинул Хафиз Миргалимов.

Коммунист от лица фракции КПРФ попросил заслушать информацию Пенсионного фонда о ситуации в Татарстане — все из-за информации о повышении пенсионного возраста. Кроме того, он предложил выслушать депутатов Госдумы от республики или министра образования по языковому вопросу.

Поднял он снова и тему Департамента продовольствия и социального питания, который администрация города решила продать. Напомним, что на заседании Казгордумы его приватизация вызвала вопросы и у коммуниста Алексея Серова. Кроме того, Миргалимова интересовала ситуация с повышением цен на дизтопливо и высшее образование — последнее, по его словам, выросло на 17% по сравнению с прошлым годом.

Юрий Камалтынов комментировал вопросы по порядку — в основном предлагая депутатам в повестку их не вносить



— Здесь ректоры, конечно, зависимые — все идет от Москвы. Но наш-то голос должен быть! Заработные платы и пенсии, ведь, не увеличены. А с 1 июля еще повышение цен на газ, на электричество, — посетовал коммунист, отметив, что «на эти вопросы избиратели ждут от нас ответа».

Юрий Камалтынов комментировал вопросы по порядку — в основном предлагая депутатам в повестку их не вносить. Так, он предложил не обсуждать пенсии.

— Я, может быть, слишком много ответственности на себя беру, но с учетом того, что до сих пор никаких официальных документов мы не видели, пока все только идет в процессе разговоров и выступлений как представителей правительства Российской Федерации, так и Государственной думы, я не думаю, что наш руководитель отделения Пенсионного фонда по Республике Татарстан в состоянии будет что-либо сказать о том, что и как предполагается. Все-таки давайте, коллеги, дождемся официальных документов и уже на их основе будем вести предметный разговор, — прокомментировал заместитель председателя Госсовета.

Внимательно выслушав его, Миргалимов поднял руку — кое-что сказать.

— По языку мы тоже промолчали. Ждали документа и дождались. И действительно, как оказалось, он прошел первое чтение, — заметил депутат.

Голосование показало, что пенсионная реформа волнует не одних коммунистов. За предложение Миргалимова проголосовали 36 депутатов — не хватило буквально пары голосов для обсуждения вопроса. Против выступили 37 человек, трое предпочли воздержаться.

Решение о невнесении этого вопроса в повестку принималось не единогласно — «за» проголосовали 32 депутата, «против» — 44, один воздержался

Языковым постановлением довольны

По второму вопросу Камалтынов дал понять, что утвержденным в первом чтении законопроектом по языкам они остались довольны.

— Коллеги, мы готовы вам «залить» постановление, принятое Государственной думой 19 числа, и там очень четко и подробно на сегодняшний день расписано, что изучение и родных, и государственных языков будет предусмотрено в обязательной части программы. Пока вопрос там дискутируется в части того, остается ли право родителей на определение, — пояснил спикер. По его словам, как заявили татарстанские депутаты, все их предложения, в принципе, на данный момент приняты.

Кстати, и тут решение о невнесении этого вопроса в повестку принималось не единогласно — «за» проголосовали 32 депутата, «против» — 44, один воздержался.

Также Камалтынов пояснил, что Департамент продовольствия и социального питания в итоге решено не продавать и что об этом, оказывается, стало известно еще на президиуме Госсовета РТ. Этот и оставшиеся два вопроса — о повышении цен на топливо и на образование, депутаты также к рассмотрению не приняли.

Доходы и расходы Татарстана увеличат на 15,7 млрд рублей

Разделение татарстанского Министерства по делам молодежи и спорта на два разных ведомства депутаты согласовали без единого вопроса. Буквально за 5 минут, выслушав краткий доклад полномочного представителя Кабмина в Госсовете Шамиля Гафарова и содоклад председателя Комитета по социальной политике Светланы Захаровой, было вынесено решение — министерство поделить на два. Самого министра Владимира Леонова во время знакового для его ведомства момента не было. Камалтынов объявил, что он сейчас находится с президентом FIFA Джанни Инфантино — судя по всему, чемпионат мира по футболу оказался важнее разделения его министерства.



С подачи Леонида Якунина, чьи дополнительные вопросы депутаты внесли в повестку после утреннего заседания профильного комитета, на Госсовете рассмотрели внесение изменений в бюджет Татарстана на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин объявил, что законопроект предусматривает увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджете республики на 12,7 млрд рублей. Такая цифра появилась исходя из данных о доходах за 5 месяцев 2018 года и прогнозов крупных компаний до конца года. Практически половина этой сумму сложится из налога на прибыль, который даст 6 млрд рублей.

«Это обусловлено приростом налога преимущественно от нефтедобывающих компаний», — пояснил министр.

С подачи Леонида Якунина на Госсовете рассмотрели внесение изменений в бюджет Татарстана



Налог на доходы физических лиц предлагается спрогнозировать на уровне 50,9 млрд рублей — на 1,5 млрд рублей больше, чем до уточнения. Налог на имущество принесет на 505 млн рублей больше, транспортный налог — на 515 млн рублей. Неналоговые доходы в свою очередь предложили увеличить на 2,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления за счет субсидий и субвенций по прогнозам вырастут на 3 млрд рублей. Большая часть из них пойдет на возмещение затрат на создание, реконструкцию объектов инфраструктуры «Алабуги». В 2018 году на это выделяется из федеральнго бюджета 1,1 млрд рублей, в 2019-м — 1,5 млрд и в 2020-м — 1,1 млрд. На создание дополнительных мест в детских садах для детей от 2 месяцев до 3 лет дают дополнительные 498 млн рублей в 2018-м и 496 млн рублей в 2019-м.



— В общей сложности федеральные средства поступят по 11 направлениям. В целом доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2018 год предлагается уточнить на 15,7 млрд рублей, — рассказал Гайзатуллин.

Вместе с тем расходную часть предлагается увеличить на 6,5 млрд рублей на капитальное строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы и инженерную структуру дорог, на 2,7 млрд рублей — на проведение социально-значимых и культурных мероприятий, 1,8 млрд рублей пойдут на софинансирование создания дополнительных мест в детских садах. Кроме того, софинансирование модернизации, реконструкции и создания инфраструктуры в «Алабуге» потребует дополнительных 1,5 млрд рублей. Еще 919 млн рублей пойдет на погашение текущих кредиторских задолженностей бюджетных учреждений. Таким образом, и расходная часть увеличится на 15,7 млрд рублей, а дефицит бюджета не вырастет.

Скромный прогноз

Леонид Барышев уточнил у Гайзатуллина, какие объемы недоимки по транспортному налогу и по остальным налогам?

— Здесь часть транспортных налоговых поступлений мы корректируем за счет погашения недоимки. При этом по состоянию на 1 мая по всем налогам остается порядка 4,8 млрд рублей, но весомая сумма, конечно, это транспортный налог — порядка 1,76 млрд рублей, — ответил на вопрос министр.

Радик Гайзатуллин повторил, что всего доходы увеличатся на 15,7 млрд рублей, из которых 3 млрд — это федеральные средства, а 12,7 млрд за счет налоговых и неналоговых доходов

Миргалимов, выслушав доклад, все переживал за простых людей. Его интересовало, где фундамент для увеличения прибыли с налогов на доход физических лиц?

— При этом вы говорите, что дефицит не будет увеличен. Где у нас такие деньги? Налоги физические увеличатся на полтора миллиарда. Что у них, торговля пойдет, новые производства, мощности или рабочие места? Где этот баланс? — задался вопросом коммунист.

Спикер еще раз повторил, что всего доходы увеличатся на 15,7 млрд рублей, из которых 3 млрд — это федеральные средства, а 12,7 млрд за счет налоговых и не налоговых доходов. Напомнил он и о том, что 6 млрд даст налог на прибыль, преимущественно благодаря нефтедобывающим компаниям. Прогноз он назвал обоснованным, пояснив, что в нем цена на нефть была заложена в размере 40 долларов за баррель, но в действительности она намного выше. Вырос и курс доллара.

Артем Прокофьев в продолжение темы уточнил — а не слишком ли скромен прогноз по налогам на прибыль, ведь в прошлом году доход от него составил более 82 млрд рублей, а в этом году с уточнением получается 77 млрд рублей. Гайзатуллин объяснил итоговые цифры расчетами крупных предприятий. Отвечая уже на вопрос Марата Галеева, он также рассказал, что у них в прогнозе просчитаны последствия снижения акцизов на топливо и снижение поступлений в дорожный фонд они не ожидают.

Казань расширится за счет кладбищ

Согласовав изменения в бюджете Татарстана сразу в трех чтениях, депутаты одобрили и изменения в бюджете фонда ОМС. Предполагается, что доходы фонда увеличатся на 945,3 млн рублей, а из бюджета РТ дополнительно выделят 956 млн рублей в том числе на повышение зарплат медработников. Всего доход фонда составит 49,6 млрд рублей, расходы же вырастут на 1,2 млрд, до 49,85 млрд рублей. Дефицит планируется покрыть за счет остатка средств на счете организации на 280,6 млн рублей.

После рассмотрения изменений депутаты одним за другим без вопросов стали принимать другие законопроекты — многие сразу в трех чтениях. Например, на Госсовете согласовали расширение Казани за счет включения в черту города земель Пестречинского района и входящего в него Кощаковского сельского поселения. Все из-за того, что там планируется построить целый погребальный комплекс — русское и татарское кладбища на 148,5 тысячи мест захоронения и парковку с подъездной дорогой на землях категории «земли промышленности».