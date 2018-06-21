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Камалтынов: приватизировать департамент продовольствия и социального питания Казани не будут

10:29, 21.06.2018

Заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов заявил что приватизировать департамент продовольствия и социального питания Казани не будут. Об этом он сообщил в ходе заключительного заседания весенней сессии парламента в ответ на депутата Госсовета от КПРФ Хафиза Миргалимова включить этот вопрос в повестку дня.

Ранее сообщалось, что на сессии Казгордумы депутаты приняли решение о приватизации Департамента продовольствия и социального питания Казани. Изменения были внесены на сессии в программу приватизации муниципальной собственности на 2017—2019 годы.

ОбществоВласть Татарстан
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