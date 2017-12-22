«Мы с пониманием относимся к идее пополнить бюджет, но у меня есть возражения»

Депутаты Госсовета возмутились введением «движимого» налога, который принесет в бюджет 4,5 миллиарда рублей

Фискальная нагрузка на татарстанский бизнес с будущего года потяжелеет на 4,5 млрд рублей. Вчера депутаты Госсовета отменили «налоговые каникулы», действовавшие в течение 5 лет, и ввели максимальную ставку на движимое имущество в размере 1,1% от стоимости. «Мы с понимаем относимся к идее пополнить бюджет, какой-то оппозиции нет, но есть другая мысль — кто будет кормить, какими инвестициями будет жить республика в предстоящем году», — возмутился навешиванием налоговой «удавки» депутат и основатель компании «Челны-Хлеб» Рафаэль Юнусов. В ответ на повсеместное аннулирование льгот президент РТ пообещал бизнесу точечные меры поддержки. «Приносите проекты — мы найдем способы их поддержать», — пообещал он.

Вчера татарстанские парламентарии на заключительной в этом году сессии приняли в первом и в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в ст. 2 закона РТ «О налоге на имущество». Вместо нулевой ставки налога на движимое имущество, к которому относятся основные средства предприятий (оборудование, техника, машины), с 1 января будущего года вводится ставка в 1,1%. Повсеместное налогообложение производственных средств обогатит казну на 4,5 млрд рублей.

Налоговые каникулы закончились

Представляя законопроект, глава бюджетного комитета Госсовета Леонид Якунин пояснил, что отмена налоговых льгот по имущественному налогу связана с изменением 27 ноября этого года федерального законодательства, которым расширяется налоговое поле для регионов. Если в 2012 году на волне смягчения налоговой нагрузки для бизнеса федеральные законодатели разрешили с 1 января 2013 года обнулить имущественный налог для тех, кто обновил средства производства и поставил их на налоговый учет с 1 января в 2013 года (в соответствии с Налоговым кодексом РФ эти организации освобождаются от уплаты налога на имущество), то теперь они снова вернулись к ужесточению режима. Правда, регионам разрешили самим регулировать налоговую ставку на своей территории. «Предлагаю установить ставку в отношении движимого имущества, принятого на баланс с 1 января 2018 года на учет в качестве основных средств, в размере 1,1% от стоимости», — доложил глава бюджетного комитета.

Известие об предстоящей отмене «движимых» льгот не удивило парламентариев, т. к. об этом их не раз предупреждали при обсуждении проекта бюджета на 2018—2020 годы. Тогда министр финансов Радик Гайзатуллин говорил, что отмена льготы на движимое имущество, которыми пользовались предприятия, может привести к росту сборов на 3,5 млрд рублей. «Если в 2017 году собрали 22,2 млрд рублей имущественных налогов, то в будущем ожидается 25,5 млрд, в 2018—2019 годах — 26,2 млрд — 26,4 млрд», — демонстрировал он прогнозную динамику сборов. Но тогда все-таки теплилась надежда, что возврат к налогообложению имущества предприятий не окажется таким сильным, как выстрел из пушки.

Представляя законопроект, Леонид Якунин пояснил, что отмена налоговых льгот по имущественному налогу связана с изменением 27 ноября этого года федерального законодательства, которым расширяется налоговое поле для регионов



Многие хотели установить налог в полном размере в 2,2%

Первым возмутился депутат Госсовета РТ Роман Мугерман, попросивший докладчика дать оценку последствиям налогообложения. «Изучался ли данный вопрос в сравнении с другими регионами. Не поставим ли мы предприятия в неравные конкурентные условия с компаниями Нижегородской, Московской областей, Санкт-Петербурга, где их компании полностью освобождены от его уплаты», — спросил он, ожидая услышать хоть какое-либо экономическое обоснование.

Но вместо этого Леонид Якунин дал понять, что бизнес пощадили и ввели для него пониженную налоговую ставку: 1,1% вместо 2,2%. «Давайте вернемся к истории этого вопроса, — начал он издалека. — Эта налоговая льготы была введена в 2013 году. Цель была одна — чтобы все свободные средства предприятий были направлены на инвестиции, в модернизацию. К сожалению, могу констатировать, что не все эти условия выполняли», — сделал он многозначительную паузу. По его словам, федеральные власти изначально хотели вернуться к прежней ставке в 2,2%, но, пойдя навстречу регионам, согласились установить предельную ставку в 1,1%.

«Многие хотели установить налог в полном размере, поскольку это сильно повлияло на бюджеты, — признался Якунин. По его словам, для Татарстана цена вопроса — 6 млрд рублей. «Но мы утвердили бюджет 2018 года, где 1,5 млрд рублей уже выбыло из этой суммы», — привел он получившийся расклад. Таким образом, получается, что фискальная нагрузка на бизнес составит 4,5 млрд рублей, т. е. больше, чем ожидал Минфин РТ еще осенью этого года.

Роман Мугерман попросил докладчика дать оценку последствиям налогообложения



У нас отпадает мотивация материального переоснащения

Но эти аргументы не успокоили депутатов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поинтересовался, предусматривается ли льготирование имущества бюджетных учреждений? «Пока нет, ставка вводится одна на всех», — ответил ему Якунин. «Тогда у нас отпадает мотивация материального переоснащения», — парировал ректор. «Мы посмотрим по вашему учреждению», — смягчился Якунин, намекая на возможность пересмотра. «Мы не исключаем, что можем возвращаться к этой теме в рамках полномочий», — обнадежил он.

Тем не менее основатель компании «Челны-Хлеб» и депутат Рафаэль Юнусов попросил отдельного слова и вышел на трибуну для выступления. «Мы с пониманием относимся к идее пополнить бюджет, но у меня есть возражения, — сказал он. — Мы принимаем этот законопроект проект без изучения последствий для бизнеса. Мы вводим налог на развитие для всех, тогда как нужен избирательный подход, — считает он. — Даже в трудные годы предприятия освобождали от этого налога, и они не только не исчезли, а становились серьезнее, конкурентоспособнее».

Тут же он разозлился по поводу несправедливой налоговой политики, проводимой Москвой. «Вот вводят налоговую амнистию. Но ею будут пользоваться те, кто не совсем честен, кто не платил ни в пенсионный, ни в страховой фонды. А те, кто отчислял сотни миллиардов, им нет ничего. У меня оппозиции нет, но есть другая мысль — мы должны думать о реальном секторе, не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне», — напутствовал он.

Ильшат Гафуров считает, что у вуза отпадает мотивация материального переоснащения. Фото Максима Платонова

Президент РТ: эти суммы уже прописаны в бюджете

Спикер Госсовета предложил правительству прокомментировать речь депутата, привести какие-нибудь выкладки. Взявший слово министр экономики Артем Здунов смог лишь кратко сказать, что меры обсуждались на площадке ТПП, а сам глава компании может воспользоваться режимом ТОСЭР, но это отнюдь не убедило парламентариев.

Окончательную черту под дискуссией подвел президент РТ. «Налог на имущество — это наши доходы, — оттолкнулся от этой мысли Рустам Минниханов и старался от нее не отступать. — Да была мотивация такая, чтобы обновить производство. Бесспорно я за то, чтобы обновлять. Но мы прекрасно понимаем, что по всем одобренным инвестиционным проектам мы полностью освобождаем от уплаты налога на имущество. Это факт. А кто-то купил «Мерседес» — это движимое имущество. Принесете проект — мы найдем способ поддержать. Эти суммы уже записаны в бюджет — вы одной рукой принимаете бюджет, а другой… У нас дефицит в 2,8 млрд рублей».

В кулуарах парламента депутаты не скрывали, что рассчитывали на нулевую ставку. «1,1% от стоимости имущества — это существенная сумма для предпринимателей. Я считаю, что надо было установить нулевую ставку», — заявил «Реальному времени» депутат Роман Мугерман. — Насколько я понимаю, сейчас речь будет идти об уточнении видов деятельности предприятий (т. е. тем, кому могут дать послабления, — прим. ред.). Как в Нижегородской области, где решили полностью освободить от налога обрабатывающие предприятия, перевозчиков льготников. Но в бюджет уже заложены максимальные суммы, поэтому сложно сказать, что будет дальше».

Окончательную черту под дискуссией подвел президент РТ



Предложенные изменения не критичны, по крайней мере для его компании, не согласился депутат Госсовета РТ, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков. «Мы живем в условиях кризиса и дефицита бюджета, поэтому эффективность предоставления льгот должна быть продуманной. Нужно искать баланс интересов регионального бюджета и бизнеса» — высказались парламентарии, не связанные с бизнесом.