«Как этот участок на Гривке мог пробиться сюда, на сессию, когда в Казани нехватка зеленых зон?»

На сессии Казгордумы разгорелся спор вокруг ликвидации рекреационно-ландшафтной зоны. Победу одержали городские власти — они пустили туда застройщика

Фото: Максим Платонов

Итогом очередной сессии Казгордумы стали изменения порядка публичных обсуждений, связанных с землей. Теперь влиять на итоговое решение смогут только собственники территорий, чьи интересы затрагивают изменения. Кроме того, обсуждения также предложили перевести в режим онлайн — через информационную систему. Тем временем расходы Казани на 2018 год выросли более чем на 1,2 млрд рублей, только 291 млн из которых потребовался на ЧМ по футболу, а получить допдоход в этом году было решено в том числе за счет продажи Департамента продовольствия и социального питания. Корреспондент «Реального времени» наблюдала за процессом принятия нововведений и стала свидетелем спора между городскими властями и депутатом-коммунистом, вступившимся за зеленую зону.

ЧМ «съел» дополнительные 290 млн рублей

Одной из ключевых тем на XXVII сессии Казанской городской думы третьего созыва, пожалуй, стало согласование изменений в бюджете города на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Начальник финансового управления Ирек Мухаметшин пояснил, что в бюджете необходимо учесть расходы из остатков финансовой помощи, поступившей из бюджета республики в 2017 году. А они, между прочим, составили 260 млн рублей. Эти деньги сэкономили на работах по реконструкции очистных сооружений и канализации, на капитальном ремонте машин, обслуживающих улично-дорожную сеть города, выкупе земельных участков и строений на улице Кемеровской, оплате работ по новогоднему оформлению города, обустройстве и ремонте ярмарочных площадок.

Еще 1,235 млрд рублей правительство Татарстана решило дать Казани в рамках субсидий и внебюджетных трансфертов. 291 млн рублей из них уйдет на подготовку к ЧМ по футболу, еще 290 млн — на покупку 104 автобусов, работающих на природном газе. 226 млн пойдут на организацию отдыха детей и молодежи, 125 млн рублей — на предоставление общедоступного бесплатного образования, 104 млн — на реконструкцию биологических очистных сооружений и канализации, 76 млн рублей — покупку оборудования и инвентаря для учреждений социально-культурной сферы. Туда же вошли другие расходы, например, на проведение общегородских мероприятий.

Кроме того, по словам Мухаметшина, утвержденного бюджета Казани на 2018 год на некоторые из расходов не хватает. Среди них — расходы на текущее содержание и ремонт муниципальных учреждений, содержание объектов благоустройства, на льготное питание школьников, на содержание муниципальной казны и погашение бюджетного кредита.

— Предлагаемый объем изменений составляет 468,8 млн рублей, источником покрытия которых послужат дополнительные доходы, — объяснил причину появления «лишних» денег начальник финансового управления.

Ирек Мухаметшин пояснил, что в бюджете необходимо учесть расходы из остатков финансовой помощи, поступившей из бюджета республики в 2017 году. Фото kzn.ru

Рассчитывать на эти деньги стали после подсчета текущей заполняемости бюджета Казани. За 5 месяцев в казну города от налоговых отчислений поступило 6 млрд 644 млн рублей — это 47% от назначения года. Исходя из этого, в исполкоме ждут, что конец года они закончат с плюсом.

Что важнее, туда и средства

Больше всего дополнительного дохода городу принесли торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Благодаря тому, что стартовая цена по итогам выросла более чем в два раза, торги принесли в бюджет 330 млн рублей. Учли в допчасти и безвозмездные поступления от городских предприятий на 3,5 млн рублей — их отдали на проведение мероприятий в районах.

В перечне субсидий в измененном проекте также появились выплаты ПАТП на покупку автобусов на природном газе.

Выслушав доклад, депутат Казгордумы, коммунист Алексей Серов поинтересовался: по какому принципу в бюджет были включены именно эти расходы, хотя «дыр на самом деле много».

Ирек Мухаметшин согласился, что, действительно, расходов на самом деле больше, но к ним поступают обращения, а они уже определяют, какие из них актуальны в текущем году — главной расходной частью тут стала подготовка к ЧМ по футболу. Потом это все согласовывается с руководством исполкома и выносится на рассмотрение бюджетной комиссии.

Предлагаемые изменения депутаты согласовали. Теперь бюджет Казани на 2018 год выглядит так: 23 млрд 360 млн рублей — это прогнозируемый доход, 24 млрд 731 млн — ожидаемый расход. Таким образом, дефицит составит 1 млрд 371 млн рублей — его покрыть планируют из средств, оставшихся на начало года.

Предлагаемые изменения депутаты согласовали. Теперь бюджет Казани на 2018 год выглядит так: 23 млрд 360 млн рублей — это прогнозируемый доход, 24 млрд 731 млн — ожидаемый расход. Фото kzn.ru



Департамент продовольствия и социального питания уйдет с молотка

Еще к слову о бюджете. Город планирует выручить средства еще и от приватизации имущества. В его перечень дополнительно были внесены Казгордумой семь объектов, в том числе одно здание площадью 1 760 квадратных метров и земельные участки на 3 259 квадратных метров. От их продажи планируется получить дополнительные 55—60 млн рублей. Одно помещение из списка, напротив, исключили, поскольку оно сейчас в процессе передачи общественным организациям.

Продать решили в том числе и 100% акций Департамента продовольствия и социального питания. От его приватизации планируется выручить до 514 млн рублей.

На вопрос Алексея Серова председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов пояснил, что Департамент продовольствия и социального питания решили продать, руководствуясь политикой органов местного самоуправления. А заключается она в том, чтобы максимально сократить участие властей на рынках, заполненных бизнесом, чтобы они меньше влияли на бизнес-процессы.

— Поэтому все унитарные предприятия, которые не соответствуют к сегодняшнему дню, скажем так, полномочиям органов местного самоуправления, подлежат реализации. При приватизации акционерное общество, переходящее в частную собственность, имеет право более широкой сферы деятельности, оно не ограничено законом о закупках — самый главный момент. В соответствии с законом о закупках есть большие ограничения. В соответствии с ними наши акционерные общества не могут оперативно конкурировать с частными акционерными обществами, — объяснил причину продажи Галяутдинов.

Департамент продовольствия и социального питания решили продать, руководствуясь политикой органов местного самоуправления. Фото Максима Платонова

Публичные обсуждения переведут в онлайн и ограничат для жителей

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2017 года о внесении изменения в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, в Казани согласовали изменение процедуры обсуждения с населением генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов ее межевания и отклонения от предельных разрешенных параметров. Благодаря федеральной инициативе теперь участие в обсуждении судьбы территории могут принимать только ее жители, интересы которых непосредственно затрагиваются.

За органами местного самоуправления оставляют организационные моменты: определение порядка ведения, сроков обсуждения, требований к информационным стендам, порядка организации экспозиций, консультирование посетителей по материалам и другие.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Ирины Дябилкиной, они предлагают проводить обсуждения муниципально-правовых актов в области градостроительной деятельности в виде общественных обсуждений, благоустройство — в виде публичных слушаний по новой процедуре. Обсуждать изменения предлагается с помощью информационной системы, где можно будет зарегистрироваться и дать свои пожелания, а система, в свою очередь, будет анализировать, кто их дает — ведь теперь участвовать в процессе смогут непосредственно только жители этой территории. При желании и отсутствии компьютера свои замечания и пожелания можно будет передать в письменном виде в канцелярию.

— Эта информационная система позволяет очень удобно и комфортно поучаствовать во всех обсуждениях, — уверена Дябилкина.

Ограничения же в участии в обсуждении нежителей территории спикер объяснила так:

— Законодатель достаточно четко сказал, что участвуют в обсуждениях только лица, интересы которых затрагиваются. То есть это те территории, прилегающие к смежной границе, и собственники всех объектов, находящихся на этих территориях. Это федеральный закон ограничил участие в таких обсуждениях.

Как же будут проходить общественные слушания на общегородских территориях, рядом с которыми толком никто не живет? На этот вопрос депутата Марата Бикмуллина Дябилкина пояснила, что в новом генплане Казани все территории «будут жестко закреплены и возможности перезонирования не будет».

Ирина Дябилкина пояснила, что в новом генплане Казани все территории «будут жестко закреплены и возможности перезонирования не будет». Фото Инны Серовой

Как боролись за рекреационно-ландшафтную зону

Решением депутатов также были согласованы изменения в карте зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Казани на трех территориях. В одном проекте речь шла о переводе земли из Ж2 в Д2 в жилмассиве Малые Клыки, в другом — о создании кладбища на улице Новосельской по просьбе МУП «Управление по организации ритуальных услуг» исполкома Казани. Кроме того, ООО «СМУ-88» попросило перевести смежные земельные участки на улице Шоссейной из рекреационно-ландшафтной зоны в зону обслуживания населения — Д2, а участок на Гривской, 55 перевести из зоны индивидуальной жилой застройки Ж2 и зоны Р3 тоже в Д2. Все проекты успешно прошли публичные слушания.

Именно последние изменения вызвали спор в стенах Казанской ратуши, где заседали депутаты Казгордумы.

— Как вообще этот участок, который на Гривке, — один гектар почти из Р3, мог пробиться сюда, на сессию, когда у нас в городе нехватка зеленых зон и мы все об этом говорим? — спросил Алексей Серов.

На критику отреагировала Дябилкина.

— Если вы внимательно смотрели презентацию, то эта территория, на которой исторически долгие годы хранились реагенты и песчаные смеси для обработки дорог. Там нет зеленых насаждений, — парировала начальник управления архитектуры и градостроительства.

Но коммунист не сдавался и назвал ее аргумент «хлипким», поскольку, по его мнению, тот факт, что там хранится гравий, совсем не говорит о невозможности высадить в рекреационно-ландшафтной зоне деревья.

— Мы ведь знаем, где это находится, сколько там будет людей жить. Потом эти люди будут требовать: «Дайте нам садик, дайте нам школу, сделайте нам дороги». Вся эта инфраструктура ляжет на город опять. Там совершенно не предусмотрена ни улично-дорожная сеть, ни коммуникации, — продолжал развивать тему Серов.

По словам Ирины Дябилкиной, на этой территории исторически долгие годы хранились реагенты и песчаные смеси для обработки дорог. Там нет зеленых насаждений. Фото Максима Платонова

Здесь уже за свою подчиненную вступилось руководство мэрии. В частности, депутата призвали «не танцевать и не повышать свой рейтинг на том, что не касается депутатского корпуса».

В мэрии пояснили, что без всей необходимой инфраструктуры никто разрешение на строительство в Казани не дает.

— Кроме вас еще есть кому ратовать за завтрашний день. Сегодня это помойка, к сожалению, на которую ни из республиканского бюджета, ни городского денег в таком объеме не хватает, — отметили власти.

— Уже 70 лет она называется Грязнушка. И мы там пытаемся всеми силами реанимировать эту территорию, убрать эти базы, расчистить русло Казанки, включить какие-то деньги из федеральной программы, республиканской, городских. Мы не можем вечно строить «Салават купере», — убеждали в мэрии города.

Судя по всему, слова коммуниста администрацию Казани очень задели, поэтому в продолжение темы там пояснили — без инвестора с подобными объектами им просто не справиться.

— Это Грязнушка. Вот так она называется в народе. Мы с этой Грязнушкой собираемся в обозримом десятилетии что-то сделать. Когда 50 лет человеческая рука, в том числе городское руководство, не могло к ней приступить. Огромный вопрос сетей. Там только с ними надо решить на 5 млрд 700 млн рублей. Где у нас такие деньги?

Застройщик, ООО «СМУ-88», как прозвучало на сессии Казгордумы, получив озвученную территорию, займется решением проблемы отсутствия сетей за свой счет.