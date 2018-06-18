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Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста

16:47, 18.06.2018 1
Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста
Фото: realnoevremya.ru / Давид Казанский

Законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин будет принят Госдумой в окончательном, третьем чтении этой осенью. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Обсуждение законопроекта будет очень серьезным. Безусловно, будут высказаны все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны руководства регионов и региональных законодательных собраний. Окончательное принятие этого закона состоится уже в осеннюю сессию (второе, третье чтения)», — цитирует Жукова ТАСС.

Напомним, что 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, пенсии после реформы вырастут на 8—10%. В первом чтении законопроект могут рассмотреть 19 июля.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:41
    обсуждение будет очень серьезным - могут и не принять, а могут и Думу отправить в отставку за рассуждения...
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