Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изучении национальных языков

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изучении родных языков.

374 депутата проголосовали за, еще три — против. Один человек воздержался.

«Законопроект, который был внесен, вызвал большой резонанс в стране, было много разных мнений. Рабочая группа и комитет не в восторге от представленного текста. Он будет кардинально переработан ко второму чтению», — заявил на заседании председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Ранее Министерство просвещения России создало специальную рабочую группу по разработке предложений, которые будут представлены ко второму чтению законопроекта о добровольном изучении родных языков. Так, родители смогут выбрать, какой национальный язык будет изучать школьник. Также русский язык будет включен в перечень родных языков народов РФ, а изучение национальных языков — закреплено в обязательной части образовательной программы. Кроме того, будет создан фонд поддержки родных языков.