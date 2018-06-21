Доходы и расходы бюджета РТ на 2018 год увеличили на 15,7 млрд рублей

Депутаты Государственного совета РТ приняли в первом и третьем чтениях поправки к закону «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно ним, бюджет Татарстана на 2018 год будет увеличен на 15,7 млрд рублей по доходам и расходам.

Отмечается, что увеличение доходной части основывается на фактическом исполнении бюджета РТ за 5 месяцев 2018 года. Так, на проведение культурных и спортивных мероприятий дополнительно направят 2,7 млрд рублей, создание дополнительных мест в детских садах — 1,8 млрд рублей и т.д.

С учетом изменений доходы бюджета на 2018 год составят 225 млрд рублей, расходы — 243 млрд рублей, дефицит — 18,7 млрд рублей.