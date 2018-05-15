Итоги дня: долгострой «Золотой Середины», открытие Крымского моста и протест у офиса «Яндекс.Такси»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 15 мая.

Сегодня Арбитражный суд РТ удовлетворил иск исполкома Казани о сносе 9 лишних этажей в долгострое ЖК «Золотая Середина». Дольщики и адвокаты экс-главы «Фирма «Свей» Рашида Аитова намерены обжаловать решение.

Суд в Москве арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за организацию в Москве несогласованной акции 5 мая. Его признали виновным по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Неизвестные бросили дымовую шашку в офис «Яндекс.Такси» в Москве и разбросали рядом листовки с требованиями понизить комиссии в сервисе и уволить главу компании Тиграна Худавердяна. Расследованием инцидента сейчас занимается полиция.

Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Глава государства проехал на «КАМАЗе» с нулевого километра во главе колонны строительной техники по мосту в сторону Керчи. Движение по Крымскому мосту для автомобилей, напомним, откроют 16 мая в 05.30 по мск. Это на полгода раньше срока, предусмотренного в госконтракте.

Цена на нефть марки Brent на 13.39 мск превысила $79 и стала стоить $79,02. Это произошло впервые с 25 ноября 2014 года. По данным на 18.59, цена на нефть опустилась до $78,65.